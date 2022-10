Germán Crespo y Cristóbal Parralo, cara a cara

El Racing de Ferrol y el Córdoba CF, primero contra segundo clasificado, se verán las caras el próximo sábado, en A Malata (17.00 horas, InSports.TV-TVG) con el liderato de la categoría en juego. Dos equipos muy diferentes y dos formas de ver el fútbol y a los futbolistas. El cordobés Cristóbal Parralo, técnico ferrolano, y Germán Crespo, entrenador blanquiverde gestionan sus grupos de maneras muy diferentes.

De sobra conocido es el estilo de Germán Crespo en lo que a gestión de plantilla se refiere. De hecho, ha sido uno de los debates de la temporada, cuando ya la pasada campaña se atisbaba que al granadino le gusta mover la cesta de semana a semana. La campaña 2021-22 tenía a su favor que el Córdoba CF debía competir también en la Copa Federación e incluso tuvo que afrontar el duelo de Copa del Rey ante el Sevilla. Media docena de encuentro que le dieron la coartada para mover el once titular liguero semana tras semana.

Sin embargo, en esta campaña lo tenía más complicado y cambios de hasta siete titulares de una jornada a otra con transformación del esquema incluida, como ocurrió ante la UD Sanse en El Arcángel (0-1) dieron un aviso al técnico granadino, que desde entonces, y después de alinear en Castilla al que muchos consideran once titular, tan solo hizo dos retoques en la última jornada, ante el Algeciras. Más allá de que el preparador cordobesista realice pocos o muchos cambios en el equipo titular en A Malata, lo cierto es que tan solo dos jugadores de su Córdoba CF han disputado los 720 minutos de competición liguera de entre los 24 del plantel: Carlos Marín y José Manuel Calderón. Además de ser solo dos futbolistas, no deja de ser llamativo que sean el portero y el único lateral izquierdo que tiene en el grupo, ya que Ekaitz Jiménez continúa de baja por lesión y no se le espera hasta enero. Otro detalle a tener en cuenta es que el jugador número 11 en minutos disputados es Antonio Casas, con 402 minutos, mientras que el número 12 es Carlos Puga, con 330 minutos competidos. Asimismo, y sin contar a los chavales del filial, solo tres jugadores no han tenido minutos en Liga: los dos porteros suplentes, Felipe Ramos y Pablo Picón, y en lesionado Ekaiz Jiménez. Como último ejemplo del movimiento constante al que Germán Crespo somete al plantel, hay que reseñar que 21 jugadores de los 24 han sido al menos una vez titulares en lo que se lleva de Liga, ocho jornadas y 17 futbolistas han sido titulares en dos o más encuentros.

La gestión de Cristóbal, muy diferente

La gestión del Racing de Ferrol por parte de Cristóbal Parralo es muy diferente a la de Germán Crespo en el Córdoba CF. Por lo pronto, nada menos que nueve futbolistas han sido titulares en todos los encuentros de Liga, por los dos referidos en el Córdoba CF. Gazzaniga, Luca Ferrone, Jon García, Álex López, Jesús Bernal, Fran Manzanara, Héber Pena, Carlos Vicente y Manu Justo salieron de inicio en los ocho encuentros de Liga disputados por los gallegos hasta ahora. Además, David Castro lo fue en siete de esas ocho ocasiones, mientras que el lateral zurdo Brais Martínez lo fue en cuatro, compartiendo el puesto con Fernando Pumar, que lo fue en tres. Si dos cordobesistas jugaron los 720 minutos de competición, cuatro ferrolanos hicieron pleno: Gazzaniga, Jon García, Jesús Bernal y Fran Manzanara. Eliminando ese cambio producido en el lateral izquierdo, en el que Brais Martínez suma 323 minutos, el jugador número 10 en minutos competidos es Álex López, con 551 minutos. Asimismo, y obviando de nuevo esa disyuntiva en el flanco izquierdo de la defensa que tuvo en su momento Cristóbal Parralo, en la que Fernando Pumar sumó 287 minutos, el jugador número 13 en minutos competidos es Enol Coto, con solo 138 minutos. Asimismo, si en el Córdoba CF 21 jugadores han sido titulares al menos una vez, en el Racing de Ferrol solo han sido 14, mientras que solo 12 han sido titulares en más de una ocasión en lo que se lleva de Liga.

Por lo tanto, y pese a la moderación exhibida por Germán Crespo en las últimas jornadas, no será nada fácil acertar el once del Córdoba CF que salte de inicio el próximo sábado en A Malata para enfrentarse al Racing de Ferrol, a pesar de que se puede intuir un equipo relativamente parecido al que se enfrentó al Castilla y, por qué no, con alguna variante como alinear por primera vez dos delanteros, como ya hiciera el granadino la pasada temporada en no pocas ocasiones. Lo que sí parece claro es que al menos diez de los once jugadores del Racing de Ferrol que empiecen el encuentro saldrá de la relación formada por Gazzaniga, Luca Ferrone y Brais en los laterales, con Jon García y Castro como centrales, Jesús Bernal y Manzanara en el doble pivote, Carlos Vicente en el extremo derecho, Héber Pena en el izquierdo, Álex López en la mediapunta y Manu Justo en el frente de ataque. Y otro detalle final: por diferentes razones, casi media docena de futbolistas ferrolanos no saben aún lo que es competir esta campaña en Primera Federación: Diego Rivas, Joan Salvá, Josep Caballé, y Quique Fornos aún no se han estrenado, mientras que Jorge Padilla lo ha hecho en tan solo cinco minutos. Germán y Cristóbal se verán las caras el próximo sábado en la banda de A Malata y lo que está claro es que el técnico del Córdoba CFsabrá de antemano a quiénes se enfrentará.