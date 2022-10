Llega otra batalla. La octava semana del circuito liguero para el Córdoba CF se cierne sobre las aspiraciones de El Arcángel tras saldar el primer bache de la andadura blanquiverde por la renovada categoría de bronce, a la que ha entrado con el pie derecho pese a no encontrar su mejor versión durante sus dos últimos compromisos, ambos frente a rivales madrileños como el Sanse y el Castilla, y con una ambición irrefrenable por devolverse a la senda de los triunfos a cada paso que acomete. Enfrente, con idéntica idea, recibirá a un duro Algeciras (sábado, 17.00 horas, InSportsTV) al que se le guarda cierto aire de reválida tras su última ponencia en tierras cordobesas, con el doble objetivo de cerrar un amargo ciclo y recobrar las sensaciones cosechadas durante el arranque. El propio técnico blanquiverde, Germán Crespo, reconoció que conoce el camino. "El partido se presenta como todos, con la ilusión de volver a sumar de tres en tres, de poder brindarle a nuestra afición otros tres puntos en casa. Estoy muy tranquilo, el equipo está tranquilo. Lo habíamos comentado en las primeras jornadas, esto es muy largo”, confirmó en la previa del choque.

Encontrar la mejor versión del equipo volverá a ser una vez más tarea y rompecabezas para el granadino, que aún con todo sigue disponiendo de un arsenal de alternativas para configurar hasta varios onces de garantías frente al combinado algecireño. “Creo que con 13.000 socios que hay, a mí casi todo lo que me llega es bueno, evidentemente no podemos tener a todo el mundo contento. Yo hubiese firmado un inicio como el que llevamos hasta ahora. Lo comentamos en la previa al empezar la temporada, que iba a ser un año complicado, una Liga larga, y no nos podemos creer en el mes de noviembre que va a llegar el estar en Segunda. Lo intentaremos estar en el mes de mayo o junio y para llegar va a ser muy complicado. Hay equipos que seguro que no han empezado también como nosotros y que seguro que van a dar guerra a lo largo de la temporada”, reafirmó..

El reencuentro con El Arcángel tras perder la racha de imbatibilidad también será un test de fortaleza en toda regla para afición y cordobesismo, que llegan con el deseo compartido de alzar otra vez el vuelo en el calor del feudo blanquiverde. La clave para hacer daño a los gaditanos, según el preparador, se encontrará en seguir la línea de hasta ahora. “Le podemos hacer daño sobre todo con nuestro juego. Haciendo las cosas bien como hemos hecho sobre todo en casa, saliendo los primeros minutos con la intensidad que hemos salido, con la verticalidad que hemos tenido. Teniendo la suerte que a lo mejor nos faltó en el día del San Sebastián de los Reyes de poder abrir el marcador pronto. Intentaremos llegar al descanso con el marcador favorable”, apuntó. “Por la propuesta que tienen intentan que el partido no sea de ida y vuelta. Cada equipo tiene una forma de trabajar eso, ellos quizás sean más contundentes en esas transiciones. No quieren que el equipo rival les busque contraataques peligrosos y buscan cortar esas acciones. Puede ser negativo porque paren mucho el juego, pero también beneficioso, porque si se ven con puestos específicos con tarjeta pueden llegar a la segunda parte con un jugador menos” avisó acto seguido.

Confianza, la receta para salir del bache

Para Germán Crespo, otro de los factores sobre los que está trabajando el equipo es el intentar aislarse de las emociones exteriores, tanto de la euforia del primer tramo como de los ánimos rebajados de estos dos últimos compromisos. “Es un partido igual para mí o para el grupo. Parece que venimos de 6 o 7 derrotas consecutivas, es verdad que es la peor racha desde que estoy aquí, venimos de un punto en un campo complicado y de perder en casa en un partido que deberíamos de haber ganado. Si en esos partidos las sensaciones hubieran sido negativas estaría preocupado, tenemos confianza en lo que estamos haciendo. Según se comenta venimos de una racha muy negativa y le sacamos cuatro o cinco puntos al corte del playoff, que es lo que se planteó al principio, y eso después de sumar solo un punto en las últimas dos jornadas”, balanceó.

El rival, precisamente, será un duro Algeciras que durante este primer tramo liguero está cosechando resultados dispares, aunque dejando sensaciones considerables de cara al encuentro que llega a El Arcángel. “Es un equipo que viene de jugar un playoff. Un equipo que mantiene un bloque importante de la temporada anterior, que ha sido capaz de sacar buenos resultados fuera de casa. Es un equipo que por la propuesta de juego nos puede venir bien, quizás no van a tener el ritmo que tenía el filial el otro día, pero es un equipo como todos los de la categoría, complicado y que seguro que va a venir a ponernos las cosas complicadas. Nosotros con nuestras armas, el trabajo semanal del grupo, al que no le ha influido nada lo que haya podido venir del exterior, con eso vamos a ir a por los tres puntos”, evidenció.