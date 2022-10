El Córdoba CF quiere volver a ser el de siempre ante el Algeciras

Está dispuesto el Córdoba CF a interpretar el papel que mejor le sale: el de equipo dominante y ganador. Ha venido bordándolo en los últimos tiempos -ahí están los números, irrefutables- y lleva dos semanas en las que, por causas propias y ajenas, se ha salido de ese rol de actor encasillado que tanto placer le proporcionaba a él y a su afición. El revés casero ante el Sanse -que quebró una monumental racha de 21 victorias ligueras- y los apuros para sacar un punto -peleadísimo ante un adversario de talento- en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla, con una cosecha de un punto sobre seis posibles, le sacaron de liderato pero no han mermado la ambición de un grupo ansioso por reivindicarse. La oportunidad les llegará ante el Algeciras, en la tarde de este sábado, en un encuentro que ha levantado expectación. El Córdoba, definitivamente, quiere ser el de siempre.

Germán Crespo hará cambios en el once. Eso no es ninguna sorpresa. El granadino no ha repetido nunca y ha insistido en exprimir todo el potencial de su plantilla, sin dejar excluidos. Al amparo de El Arcángel tratará de armar una formación que lleve la voz cantante ante un Algeciras de perfil rocoso, un equipo que ha conseguido valiosas victorias lejos de El Mirador -en Badajoz (0-1) y en Ceuta (1-3)- y que practica un fútbol aguerrido, cuya intensidad tiene reflejo en el alto número de amonestaciones que recibe (37 amarillas, por 15 de los blanquiverdes). Los de Iván Ania son novenos en la tabla, donde las distancias empiezan a comprimirse. «Es un equipo presionante, con muchos recursos y mecanismos de inicio, y con un banquillo que cuando sale a jugar no baja el nivel con respecto a los titulares», dejó dicho Ania a propósito del rival blanquiverde, al que respeta como uno de los favoritos pese a su condición de recién llegado. Es lo que toca. Y bien merecido. «Es una plantilla muy completa, de las mejores del grupo y de la categoría», aseguró en declaraciones a los medios algecireños el técnico, ex jugador profesional del Oviedo o el Tenerife, entre otros equipos. «Tienen un objetivo, visto desde fuera, claro, y es el ascenso», apunta, advirtiendo de que no están dispuestos «a conceder nada». ¿La receta para dañar al Córdoba? «Es fundamental dejar la portería a cero porque así tienes muchas más posibilidades de ganar», expuso.

El Córdoba, pese a sus dos jornadas sin vencer, es tercero y en zona de play off. «Tenemos ganas de sumar de tres en tres», declaró el técnico granadino ante los medios, consciente de la corriente de inquietud que se ha generado por los dos últimos partidos. «Si las sensaciones hubieran sido negativas estaría preocupado», apuntó el nazarí, que tiene «confianza» para afrontar lo que será «un partido más», sin ninguna presión añadida. «Muchos partidos se resolverán en la media hora final», reiteró.

El último entrenamiento blanquiverde se despachó con el mismo talante de toda la semana. Ambiente de concentración, pero sin gestos tensos. A la espera de ver qué propuesta plantea Crespo ante un Algeciras cuyo estilo difiere del que emplea el filial del Real Madrid principalmente por la experiencia de sus jugadores y su pericia para ajustar los ritmos del partido. Ahí estará una de las batallas del Córdoba CF, que tendrá que controlar sus impulsos por agradar a una afición qué está batiendo récords de asistencia en la categoría. «No nos debe afectar que no llegue un gol pronto, aunque siempre gusta adelantarse», declaró Crespo después de la sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva. En el seno del equipo hay ganas por demostrar que son capaces de hacer, simple y llanamente, lo de siempre.