El Córdoba CF emitió este miércoles su ya habitual parte médico semanal sobre el estado de la enfermería blanquiverde y que tiene nuevo inquilino. Se trata del tercer portero de Germán Crespo, Pablo Picón, que no formó parte del grupo en la vuelta al trabajo, este martes, en la Ciudad Deportiva.

Los servicios médicos del Córdoba CF informaron de que Pablo Picón sufre un "traumatismo costal derecho sin signos de fractura, pendiente de pruebas", por lo que no es probable que entre en la lista para el encuentro del próximo sábado ante el Algeciras, en El Arcángel (17.00 horas, InSports.TV).

Asimismo, el club informó de que Ekaitz Jiménez "inicia su proceso de recuperación tras intervención por artroscopia. Comienza aplicación de plasma enriquecido en plaquetas y terapia MBST en Centro Always On", mientras que Ramón Bueno sufre una "rotura de bajo grado en RF próxima al cuádriceps izquierdo con evolución favorable. Se espera próximamente su vuelta al grupo", entre finales de esta misma semana e inicios de la próxima, por lo que si no hay un nuevo contratiempo, estará a disposición de Germán Crespo para el encuentro de la jornada 9, en la que el Córdoba CF visitará A Malata para enfrentarse al actual colíder del Grupo 1 de Primera Federación, el Racing de Ferrol.

En cualquier caso, contratiempos de baja tensión para el técnico blanquiverde, ya que el tercer portero y el lateral zurdo aún no han tenido minutos en esta campaña y Ramón Bueno es, hoy por hoy, uno de los hombres que menos ha utilizado hasta ahora el granadino.