Medio Córdoba CF, 'candidato' a una nueva rotación

Al Córdoba CF le espera otra reválida el próximo sábado, día en el que recibe al Algeciras en El Arcángel (17.00 horas, InSports.TV) con el objetivo de regresar a la senda de la victoria después de que en su última comparecencia en casa, ante el UD Sanse, cosechara su primera derrota de la temporada y que la pasada semana arrancara un empate con mucho sufrimiento en su visita al Castilla en el Alfredo Di Stéfano. Fue este último encuentro el del once más esperado del conjunto blanquiverde, ya que después de un debate que sigue abierto, el equipo titular que dispuso Germán Crespo en la Ciudad Deportiva madridista se parecía mucho a lo que la mayoría de los aficionados tenían en mente. Sin embargo, aunque el resultado fue más que positivo -tanto por el rival, su fortaleza en casa como por el citado sufrimiento blanquiverde para lograrlo-, el juego distó mucho del que mostró el Córdoba CF en anteriores compromisos.

Así, el granadino tendrá el argumento del resultado para tocar poco el equipo titular pero, asimismo, también cuenta con la justificación de la segunda parte firmada por su equipo ante el de Raúl González. En cualquier caso, parece que hay puestos que estarían relativamente asegurados en caso de volver a aplicar sus rotaciones, como el de la portería.

Carlos Marín se ha asentado definitivamente en la portería cordobesista. Por si pudiera haber alguna duda -que no era así-, el almeriense firmó una gran actuación en el Alfredo Di Stéfano, con cuatro intervenciones de mérito y dos de ellas, abajo con disparos rasos y cruzados, de sobresaliente. De hecho, el arquero blanquiverde fue el mejor de su equipo y responsable en gran medida del punto cosechado.

Atención al mediocampo rival

En la defensa, hay dos puestos en el aire. No pareció sentarle muy bien a Jorge Moreno la suplencia ante el Rayo Majadahonda, a pesar de jugar la segunda parte en León, ya que en Madrid no transmitió las mismas sensaciones que en las primeras jornadas. En el lateral derecho, Carlos Puga podría llevar algo de ventaja sobre José Ruiz. El lateral granadino ha sido titular en los dos últimos compromisos en El Arcángel, ante el Rayo y el Sanse, mientras que José Ruiz lo fue en los encuentros lejos de casa. Gudelj y Calderón parecen fijos por diferentes motivos y porque, en principio, es la parte derecha de la zaga la que admite más variantes.

En el doble pivote, con la baja de Ramón Bueno, Diarra, Javi Flores y Bernal se disputan dos puestos, sin olvidar a un Cristian Delgado que podría venir más que bien al técnico blanquiverde teniendo en cuenta el centro del campo del equipo de Iván Ania, por lo que la última pareja formada por Diarra y Javi Flores es candidata también a rotar. En los costados, a Carracedo le sentó igual de «bien» la suplencia ante el Sanse que al citado Jorge Moreno contra el Rayo y en Madrid no transmitió buenas sensaciones, aunque hay futbolistas que funcionan mejor con confianza, sobre todo si sus actuaciones son notables. Tras él espera su oportunidad un Adrián Fuentes que siempre da un gran tono físico y de potencia. En la izquierda, Simo ha experimentado un período «valle» tras lo ocurrido en las últimas semanas y Cedric fue titular en los dos últimos compromisos del Córdoba CF en El Arcángel, por lo que es candidato al once. Finalmente, la mediapunta y la punta de ataque. Por rendimiento numérico, Kike Márquez ha tomado la delantera a Miguel de las Cuevas, mientras que Antonio Casas sumaría su segunda titularidad consecutiva este sábado (en el particular reparto de Crespo) y además firmó un golazo en Madrid. Con todo, medio Córdoba CF es candidato a la rotación el sábado contra el Algeciras.