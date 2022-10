Iván Turrillo o el recuerdo de la primera decepción del nuevo Córdoba CF

El Córdoba CF tiene el próximo sábado (17.00 horas, InSports.TV) ante el Algeciras una nueva prueba de fuerza en esta campaña 2022-23 en la que aspira estar siempre en la parte alta de la clasificación y pelear por el ascenso a Segunda División A. Los dos últimos resultados de los blanquiverdes no han sido sino un aterrizaje en la categoría, tras unas primeras cinco jornadas en las que el equipo de Germán Crespo sumaba por victoria cada encuentro. La derrota en El Arcángel ante el Sanse y el empate arrancado en el campo del Castilla tras una segunda parte de mucho sufrimiento reflejan, posiblemente de forma más fidedigna, la competitividad que desde el año pasado se advirtió sobre una Primera Federación en la que, no en vano, cinco clubs ya han cambiado de técnico, entre ellos, el todopoderoso Deportivo de La Coruña.

Por lo tanto, el sábado tiene el Córdoba CF una reválida que no será fácil. Por dos aspectos: el primero, porque en la siguiente jornada, el conjunto blanquiverde deberá girar visita al Racing de Ferrol, otro de los grandes favoritos para el ascenso y actual colíder del Grupo 1. El segundo, porque el adversario que le toca al equipo de Germán Crespo no será fácil. El Algeciras llega a El Arcángel acompañado por cientos de seguidores, situado en el noveno lugar de la tabla clasificatoria, a un solo punto de puestos de play off de ascenso y a cuatro del Córdoba CF. Y eso, que el inicio de Liga para los albirrojos no ha sido el esperado, porque posiblemente, tanto en el primer encuentro de Liga (derrota en Fuenlabrada) como en el último (empate en el Nuevo Mirador ante el Unionistas) esperaban más.

La única victoria algecirista

En cualquier caso, cuenta el Algeciras en el banquillo con un técnico de nombre y con respeto en el mundo del fútbol: Iván Ania. No es el que tuvo el conjunto albirrojo en su última visita a El Arcángel, dirigido entonces por Salva Ballesta, actual entrenador del San Fernando. Fue la última visita al Córdoba CF que realizó el conjunto del Campo de Gibraltar de las nueve que hizo a los blanquiverdes. Y fue la única vez que logró ganar.

Era el 1 de marzo del 2020. Nadie lo sabía, pero a la postre se convertiría en la penúltima jornada de Liga de la temporada 2019-20 a causa de la pandemia de coronavirus. El Córdoba CF, sufriendo, lograba cumplir con el objetivo de meterse, al menos, en los play off de ascenso a Segunda División. Y llegaba un Algeciras en puestos de descenso a Tercera División a un estadio con casi 9.000 espectadores. El equipo entonces de Raúl Agné hizo un partido pobre y cuando aún faltaba casi media hora para el final veía cómo Iván Turrillo tras un saque de esquina cruzaba el disparo y anotaba el gol que sería, al final, el que supondría el triunfo visitante y la salida del Córdoba CF de puestos de eliminatorias de ascenso. Una semana después repetiría victoria en el mismo escenario el Cartagena (0-2), se suspendió la Liga y el Córdoba CF no pudo estar en aquellos play off exprés.

El sábado regresa Iván Turrillo a El Arcángel con el Algeciras y se enfrentará a un Córdoba CF en el que sobreviven Javi Flores, De las Cuevas y Willy Ledesma de aquel de hace dos años y medio, aunque el de Torremejía no participó en aquel encuentro. Fue la primera victoria del Algeciras en Córdoba en toda su historia y también la primera decepción del nuevo Córdoba CF que acababa de tomar el mando en la entidad blanquiverde.