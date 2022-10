La jornada 7 de Primera Federación dejó a las claras que el cartel de favorito no deja de ser eso, tan solo un reclamo, incluso para el Córdoba CF. Los equipos con más nombre, llamados a estar arriba o que iniciaron la Liga con buenos resultados parece que entran ahora en una fase valle en la que mantener los nervios templados debería ser clave.

De hecho, los colíderes del Grupo 1 de Primera Federación tuvieron serias dificultades para sacar adelante sus encuentros. El Linares Deportivo se impuso en Linarejos al Pontevedra con un gol en la recta final del choque cuando los gallegos saboreaban ya un punto en tierras jiennenses. Algo parecido le ocurrió al Talavera, colista sin remisión de la Liga, que pese a ello mantuvo el tipo en A Malata y perdió también por la mínima, ante el Racing de Ferrol, con un tanto antes del descanso de Manu Justo.

Caídas y recuperaciones

Con sus triunfos y el empate del Córdoba CF en el Alfredo Di Stéfano, Linares Deportivo y Racing de Ferrol aumentan su ventaja sobre los blanquiverdes de uno a tres puntos y no son los de Crespo los peor parados, ni mucho menos. El Alcorcón mereció algo más en su visita a Matapiñonera (1-0), en donde la UD Sanse se colgó el cartel de matagigantes para derrotar a los alfareros cuando una semana antes habían ganado (0-1) en El Arcángel al Córdoba CF. Igual camino que los amarillos sigue el Deportivo de La Coruña, otro de los grandes favoritos al priori, pero que no pudo pasar del empate a cero en su visita al Cerro del Espino. Así, mientras que los gallegos ven a los colíderes a siete puntos, nada menos, el Alcorcón sale de los puestos de play off y finaliza la jornada 7 en el puesto octavo de la tabla, a ocho puntos de la cabeza.

El San Fernando logró su segunda victoria consecutiva bajo los mandos de Salva Ballesta en el Iberoamericano Bahía Sur en el derbi provincial contra la Balona (1-0), equipo que inicialmente aspiraba a estar en puestos de honor y que continúa una semana más en zona de descenso, mientras que el Algeciras, próximo rival del Córdoba CF en El Arcángel, no pasó del empate en el Nuevo Mirador al verse sorprendido por el Unionistas de Salamanca (1-1).

El estreno en el banquillo del Badajoz de José María Salmerón se saldó con victoria en el Nuevo Vivero ante el Ceuta (2-1) con un doblete de Javi Ros que dará tranquilidad a la afición blanquinegra, mientras que el Mérida sumó su primera victoria como visitante de la temporada al ganar en su campo al Celta B (1-2). Finalmente, la Cultural Leonesa entró en puestos de eliminatorias de ascenso tras ganar en el Reino de León al Fuenlabrada (2-0).