Antonio Casas, regreso a la titularidad en el Córdoba CF con gol

El Córdoba CF resolvió este domingo un compromiso complicado, con el enfrentamiento que le en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla de Raúl González (1-1). Un partido que, siendo uno más, no dejaba de ser un encuentro diferencial. No solo por el nivel del rival, sino también porque era la reválida del equipo de Germán Crespo después de sufrir su primera derrota en Liga desde la jornada 12 de la temporada pasada, ante el Villanovense (1-0), por lo que tal el choque, el conjunto blanquiverde suma dos semanas sin conocer el triunfo, con un punto sobre lose seis disputados..

La reacción del Córdoba CF a aquella primera derrota liguera ante el Sanse se comprobó sobre el césped y, sobre todo en la segunda mitad, los de Crespo no transmitieron buenas sensaciones. En todo caso, a los resultados del conjunto blanquiverde se añade el jeroglífico en el que se ha convertido el once titular blanquiverde en cada jornada, resuelto en esta ocasión con un equipo reconocible para la mayoría de los aficionados. Una de las zonas afectadas era la punta de ataque, en la que Germán Crespo ya había utilizado a los tres delanteros del plantel en las seis primeras jornadas. De hecho, el granadino había repartido titularidades por igual, lo cual no dejaba de ser curioso.

Antonio Casas era el hombre del Córdoba CF tras su renovación el pasado verano, que le convertía en el jugador franquicia de la entidad blanquiverde, de ahí que se viera lógico que, pese a la llegada de un tercer fichaje para la demarcación y que Casas volviera a competir con el experimentado Willy Ledesma por el puesto, fuera el más joven de los tres, el recién renovado, el pichichi de la pasada temporada, el que iniciara la Liga como delantero titular, en aquel encuentro contra el Unionistas, en el que anotó un gol, el tercero para su equipo, en el minuto 75. Un gol que fue un monumento: el rambleño recibió en línea de tres cuartos, amagó para provocar que el central unionista se pasara de frenada y enfrentar ya en solitario al portero rival, al que picó el balón, provocando el delirio en la grada.

Cuatro jornadas de banquillo

Este domingo, cuatro jornadas después, recuperaba su sitio en el once del Córdoba CF y necesitaba marcar para no seguir siendo el tercer delantero de la plantilla en lo que a anotación se refiere, ya que tanto Willy Ledesma, con tres, como Sergio Benito, con dos, habían marcado más que él. Aún no se había llegado a la media hora de juego, cuando Simo Bouzaidi subía su banda con el balón controlado. El extremo blanquiverde llegó hasta el fondo y centró, aunque el balón no parecía ir dirigido a nadie. Precisamente, Antonio Casas no se encontraba en la zona del nueve, merodeando el punto de penalti, por lo que el despeje para el madridista Edgar fue fácil, sin oposición. Su rechace, de cabeza, llegó hasta la frontal del área, en donde, ahí sí, se encontraba Antonio Casas. El rambleño no se lo pensó. Tal y como le vino el balón, enganchó una volea que se coló por la escuadra derecha de la meta defendida por De Luis, que nada pudo hacer ante el obús lanzado por el delantero del Córdoba CF.

Un gol que hace recuperar terreno a Antonio Casas y que respondía a la confianzada dada, de nuevo, por Germán Crespo al rambleño, que volvía a la titularidad más de un mes después desde la última ocasión en la que saltó de inicio en el once blanquiverde, en El Arcángel, ante el Fuenlabrada. Los principios de los duelos ante el Celta B, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa y Sanse los tuvo que ver desde el banquillo y en su regreso al equipo titular volvió a festejar un gol. Un golazo, de nuevo.