Los 50 de Germán Crespo en el Córdoba CF

Germán Crespo cumplió el pasado domingo, en el Alfredo Di Stéfano, su encuentro número 50 al frente del Córdoba CF. Al frente del primer plantel cordobesista, Germán Crespo ha sumado cinco victorias en Copa Federación, haciendo pleno, una derrota en Copa del Rey (en casa, ante el Sevilla y en la prórroga), tres partidos en Segunda División B (dos victorias y un empate), 34 partidos en Segunda RFEF (26 victorias, contando la lograda en San Fernando y anulada en los despachos, siete empates y una sola derrota) y siete partidos en Primera Federación (cinco victorias, un empate, cosechado en el último encuentro, frente al Castilla, y una sola derrota). Por lo tanto, el balance de Germán Crespo al frente del Córdoba CF es espectacular: 38 victorias, nueve empates y tres derrotas (cuatro si se contara la sufrida en los despachos, que fue un triunfo sobre el césped). Es decir, el 76% de victorias, el 18% de igualadas y solo un 6% de los partidos han terminado en derrota. Si en los 31 encuentros que restan hasta finalizar la actual campaña 2022-23, Crespo repite porcentajes en Liga, el Córdoba CF sumaría 24 victorias, cinco empates y dos derrotas, finalizando por lo tanto con 93 puntos. Hay que recordar que la pasada campaña, el campeón del Grupo 1, el Racing de Santander llegó hasta los 82 puntos, mientras que el del Grupo 2, el Andorra, se quedó en 71.

En Liga

En lo que se refiere estrictamente al campeonato liguero, el Córdoba CF ha disputado 44 encuentros entre Segunda División B, Segunda RFEF y Primera Federación a las órdenes del granadino. El balance es espectacular: 32 victorias, nueve empates y tres derrotas (sobre el terreno, solo dos derrotas), sumando 105 puntos sobre 132 en disputa, es decir, el 79,54% de los puntos puestos en juego.

Bajo la dirección de Germán Crespo, el Córdoba CF ha recuperado a El Arcángel, además, como el fortín que siempre se reclamó durante tiempo. En 23 encuentros de Liga ha dirigido el técnico blanquiverde al Córdoba CF ante su parroquia, con un balance de 21 victorias, un empate y una sola derrota. Es decir, el Córdoba CF de Germán Crespo ha logrado 64 puntos de los 69 que se han puesto en juego hasta ahora en el coliseo ribereño desde que él es entrenador del conjunto blanquiverde.

Desde su llegada, Germán Crespo dio importancia no solo a la posesión de balón, sino sobre todo a las transiciones rápidas del equipo. Cronológicamente, el granadino se estrenó en el banquillo del Córdoba CF con un empate en El Arcángel ante el Tamaraceite, el 25 de abril del 2020. Apenas tenía nada que hacer ya el conjunto cordobesista después Las escasísimas esperanzas blanquiverdes por evitar la caída a Segunda RFEF se esfumaron con aquel encuentro en el que los cordobesistas no aprovecharon el empate del filial sevillista y los últimos dos triunfos, goleada en La Línea ante la Balona (0-5) y ante el Cádiz B, en El Arcángel (2-1) no evitaron el fracaso del club.

En Segunda RFEF, un tiro

Con una plantilla absolutamente remozada y con un nivel superior a la media que había en la categoría, el Córdoba CF de Segunda RFEF, a las órdenes del granadino, no hizo sino dejar para la historia en la 2021-22 un rosario de récords y rachas que perduraron incluso durante la actual campaña. No solo fue campeón del Grupo 4 de Segunda RFEF, sino de toda la división, con un balance en las 34 jornadas disputadas de dos derrotas (una sola sobre el campo, ya que la otra fue en los despachos), siete empates (todos lejos de El Arcángel) y 25 victorias. 82 puntos, récord también en una Liga en la historia del Córdoba CF, dieron el título de Liga al Córdoba CF, que también había logrado el de la Copa RFEF tras ganar, sucesivamente, a la Balompédica Linense, al Juventud de Torremolinos, al Xerez, al Ebro y al Guijuelo, en la final, para conseguir un título oficial, algo inédito en la historia blanquiverde desde que a mediados de los 90 lograra dos títulos de campeón de su grupo de Segunda División B.

Otro aspecto a destacar de los 50 partidos de Crespo al frente del Córdoba CF es el de su capacidad goleadora. Como primer ejemplo baste revisar la lista de goleadores de la temporada 2021-22 en el Grupo 4 de Segunda RFEF: el primero, el segundo, el quinto y el sexto clasificado eran cuarto jugadores blanquiverdes: Antonio Casas (17), Willy Ledesma (16), De las Cuevas (13) y Adrián Fuentes (13) dejaban a las claras cuál era la virtud del Córdoba CF de Germán Crespo: su capacidad ofensiva, como organización de equipo, y su pegada, fruto de la calidad del plantel. En los 50 encuentros en los que el Córdoba CF ha sido dirigido por Germán Crespo se han anotado 117 goles (a una media de 2,34 por partido) y se encajaron solo 38.

Hombre ascenso

Además, como entrenador del ascenso desde la cuarta categoría del fútbol español, el granadino relevó a Iosu Ortuondo, que lo lograra hace 37 años, en aquella campaña 1984-85 en Tercera División y tras remontar el club, como ahora, una grave crisis institucional y económica. Como entrenador del ascenso, la última vez que el Córdoba CF logró subir de categoría fue en el 2014, a Primera División, por lo que Germán Crespo firmó el siguiente ascenso al logrado por Albert Ferrer, en el inolvidable partido en el Gran Canaria.

Por partidos, la lista de éstos en la agenda de Germán Crespo como entrenador blanquiverde es interminable. Obviamente, el primero estará marcado en rojo, más allá del resultado obtenido, pero posiblemente el primero en Segunda RFEF, temporada que iniciaba él desde el principio, sería una explosión de felicidad: aquel 1-5 en Chapín ante el Xerez Deportivo FC marcaba el camino y señalaba que el Córdoba CF, su Córdoba CF, cumpliría las expectativas. De hecho, aquel marcador supuso la mayor goleada del Córdoba CF como visitante desde que Germán Crespo es entrenador blanquiverde, seguida por el 0-4 al Cádiz B en la Ciudad Deportiva de El Rosal (jornada 19 de la campaña pasada). Como local, la mayor goleada se la endosó al Cacereño (5-0) (jornada 11 de la 2021-22) y el 5-1 al Las Palmas Atlético (jornada 31). Pese a la derrota, un partido que Crespo tendrá en la memoria fue el 0-1 ante el Sevilla de Lopetegui en Copa del Rey. La imagen de aquel Córdoba CFfue fiel reflejo de una temporada en la que también se ganó la Copa RFEF con aquel encuentro nocturno en El Arcángel y el gol de la victoria marcado por el capitán,Javi Flores, en el minuto 54, curiosamente, el año de fundación del Córdoba CF. Lógicamente, el último encuentro marcado, no en rojo, sino en letras doradas, el de la victoria en el Romano José Fouto, ante el Mérida con gol de Antonio Casas (84’), aunque al descanso el conjunto blanquiverde ya era equipo de Primera Federación (jornada 30). Aquellos cuatro duelos que restaban de la temporada fueron los más tranquilos de los 50 de Germán Crespo en el Córdoba CF.