Germán Crespo: "El único partido que tengo en mente es el de ganar los tres puntos"

Sin tiempo a réplicas. El Córdoba CF cierra un capítulo y abre otro, uno incluso más brillante, en el que la plantilla tratará de reponerse del golpe ante el Sanse sumando otro triunfo de efecto ante nada menos que el rocoso Real Madrid Castilla (domingo, 16.00 horas, InSports TV) en el Alfredo Di Stéfano, un filial de calibre, frente al que se presume un auténtico choque de trenes por la zona alta de la tabla. El propio preparador blanquiverde, Germán Crespo, manifestó que el único “partido que tiene en mente” es el de llevarse los tres puntos de la expedición a tierras madrileñas. “Sabemos el rival que vamos a tener enfrente, a mí este tipo de partidos me gustan por eso, no vamos a tener un equipo como el de la semana pasada, que jugaba prácticamente los 90 minutos en bloque bajo. Va a ser un partido en el que va a haber muchas transiciones de ataque a defensa , de defensa a ataque, y el que mejor lea el partido va a ser el que se lleve los tres puntos”, reconoció, tajante, tras la penúltima sesión de la plantilla antes de medirse al combinado blanco.

Sobre lo de enfrente, el granadino reconoció que lo que se avecina será una pugna de altura ante una escuadra tremendamente poderosa. “Hablar del Real Madrid Castilla es hablar de un equipo que está demostrando en los dos que lleva en la categoría que tiene una plantilla completa, joven, con gente con mucha proyección en el fútbol. Casi todos los años le cuesta un poco arrancar, aunque conforme van pasando las jornadas se ve que el equipo va a más. Este año va empezando bien, se ve que ha tenido algún mal resultado, pero es la dinámica de esta división. Es un equipo que, por su propuesta de juego que es parecida a la nuestra, nos puede venir bien”, avisó.

La cita será, a su vez, otra oportunidad idónea para revertir la particular dinámica que enmarca a la escuadra blanquiverde ante los filiales, frente a los que durante su historia reciente no ha terminado de encontrar su mejor versión. “El año pasado se demostró que fuimos capaces de romper unas estadísticas con el tema de los filiales y con esa idea vamos, de conseguir los tres puntos. No hay mejor forma de olvidar la derrota del domingo que en un campo como al que vamos este fin de semana y con un rival como el que tendremos enfrente”, indicó. “Las estadísticas están para romperlas. Ya sabemos lo que tienen los filiales. Tienen poderío económico, unas plantillas muy compensadas, con presupuestos grandes y siempre es complicado ganar en ese tipo de partidos. Fuera de casa hemos conseguido dos victorias en campos complicados y por qué no traernos otra de este partido”, apuntó acto seguido.

Ekaitz y Ramón Bueno, en la enfermería

El técnico contará con prácticamente la totalidad de la plantilla disponible para la compleja visita al joven combinado merengue, a excepción de las ausencias de Ekaitz Jiménez y de Ramón Bueno. El lateral donostiarra, que pasó por quirófano este mismo viernes, inicia ahora otro proceso de recuperación con vistas a reintegrarse al grupo en algunas semanas, también pendiente de su evolución, mientras que mediocentro de Burriana atraviesa algunas molestias y quedará fuera de la convocatoria por precaución, aunque apuntando a regresar a la dinámica del equipo en las próximas fechas. “La de Ekaitz es una baja importante para nosotros. El doctor me ha dicho que la operación ha salido bien y que están contentos por cómo ha salido. A ver si en la segunda vuelta lo tenemos al 200%, que creo que con las ganas que tiene así va a ser”, aclaró. “Sobre Ramón Bueno… tenía una micro rotura y queremos tener tranquilidad. Tenemos una plantilla completa, no queremos que haya una recaída, por lo que a partir de la semana que viene creemos que se reincorporará con el grupo”, manifestó.