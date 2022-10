El once del Córdoba CF en Valdebebas: ¿Turno para Antonio Casas?

El Córdoba CF tiene el próximo domingo un compromiso de altura, con el enfrentamiento que le espera en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla de Raúl González. Un partido que, siendo uno más, no deja de ser un encuentro diferencial. No solo por el nivel del rival, sino también porque será la reválida del equipo de Germán Crespo después de sufrir su primera derrota en Liga desde la jornada 12 de la temporada pasada, ante el Villanovense (1-0).

A la incógnita de cómo reaccionará y asimilará el Córdoba CF esa primera derrota liguera se añade el jeroglífico en el que se ha convertido el once titular blanquiverde en cada jornada. Una de las zonas afectadas es la punta de ataque, en la que Germán Crespo ya ha utilizado a los tres delanteros del plantel. De hecho, el granadino ha repartido titularidades por igual, lo cual no deja de ser curioso. El verano estuvo protagonizado por Antonio Casas y el proceso de su renovación. El club realizó diversos movimientos y hasta declaraciones públicas en las que la negociación llegó a tensarse más de lo previsto, pero finalmente la sangre no llegó al río y el rambleño renovó como blanquiverde, convirtiéndose en cierta manera en el jugador franquicia del plantel. De ahí que se viera lógico que, pese a la llegada de un tercer fichaje para la demarcación y que Casas volviera a competir con el experimentado Willy Ledesma por el puesto, fuera el más joven de los tres, el recién renovado, el pichichi de la pasada temporada, el que iniciara la Liga como delantero titular, en aquel encuentro contra el Unionistas, en el que anotó un gol, el tercero para su equipo, en el minuto 75.

En la segunda jornada, también en El Arcángel y ante el Fuenlabrada, Antonio Casas volvió a ser titular, pero no vio puerta en los 77 minutos que estuvo sobre el césped. Ya en la tercera jornada perdió la titular en favor de Willy Ledesma, al que sustituyó en Vigo en el minuto 64 de partido.

En la cuarta jornada volvió a relevar al de Torremejía -también titular-, en el minuto 61 del encuentro en El Arcángel contra el Rayo Majadahonda, mientras que en la quinta sustituyó al delantero titular, Sergio Benito, en el minuto 70 del encuentro en León. Ya en la sexta jornada, el pasado domingo ante el Sanse, saltó al terreno de juego en el minuto 74 en sustitución de Kike Márquez, y al igual que en los tres encuentros anteriores, en los que salió como suplente, no logró anotar. Una circunstancia muy diferente a la de la temporada pasada, en la que Antonio Casas rentabilizó al máximo los minutos que le dio Germán Crespo desde el banquillo. De hecho, Antonio Casas fue titular en 11 partidos de Liga de los 31 en los que intervino y no salió de inicio hasta la jornada 8, en la victoria local ante el Antequera por 2-0, en la que el segundo tanto llevaba su firma, por cierto.

Goleadores

El gol que lleva anotado Antonio Casas en la actual temporada se ve superado por los tres marcados por Willy Ledesma, único delantero que ha marcado en esta temporada saliendo desde el banquillo, en el encuentro inaugural contra el Unionistas, tras relevar a Antonio Casas. Tanto en la jornada 3 como en la 4, en las que salió como titular, el de Torremejía logró anotar también, por lo que es el máximo goleador de la plantilla junto a Simo y Kike Márquez.

Sergio Benito, teórico tercer delantero del plantel, lleva un gol anotado, al igual que Antonio Casas, con las mismas oportunidades en lo que a titularidades se refiere, ya que salió de inicio en las dos últimas jornadas, el partido en León -en el que abrió la lata- y el choque del pasado domingo, ante el Sanse.

Las oportunidades son las mismas en el reparto de titularidades, aunque no en minutos. Sergio Benito es el que menos tiempo de competición liguera suma, 141 en solo tres partidos: los dos en los que fue titular y 13 que tuvo ante el Fuenlabrada. Willy Ledesma acumula 168 minutos en cuatro encuentros, ya que en dos se quedó sin jugar: en el 3-0 al Fuenlabrada en El Arcángel y el la goleada endosada a la Cultural en el Reino de León. Finalmente, Antonio Casas es el que más minutos ha disfrutado en esta temporada y el único que ha participado en los seis encuentros de Liga: 247.

Así, el próximo domingo se plantea una nueva papeleta para Germán Crespo. Si da prioridad al reparto de minutos, Sergio Benito tendría que ser titular ante el Castilla, ya que suma 106 minutos menos que Antonio Casas. Si da prioridad al acierto logrado hasta ahora, el titular debería ser Willy Ledesma, que sin ser el que más minutos suma sí ha logrado tres goles, dos más que sus competidores por el puesto. Si, por el contrario, prima el reparto de titularidades, después de las dos de Sergio Benito, las dos anteriores de Willy Ledesma y las dos primeras otorgadas a Antonio Casas, sería el rambleño el que debería regresar al once titular del Córdoba CF después de cuatro jornadas esperando desde el banquillo.