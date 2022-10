Germán Crespo dobla los cambios en el once del Córdoba CF con respecto a la campaña pasada

Uno de los debates en el entorno del Córdoba CF en la actual temporada ha sido el de la cantidad de cambios en el once titular que realiza Germán Crespo. No son comentarios surgidos tras la derrota ante la UD San Sebastián de los Reyes, el pasado domingo en El Arcángel (0-1), primera en Liga desde la última, ocurrida en la jornada 12 de la campaña pasada en Segunda RFEF, ante el Villanovense (1-0). El debate estaba abierto desde hacía semanas, sobre todo tras las dos o tres primeras jornadas ligueras, en las que el Córdoba CF no solo era líder en Primera RFEF, sino que solventaba sus encuentros con suficiencia, a menos, en el marcador, con aquel 4-1 al Unionistas o el 3-0 al Fuenlabrada.

Pese a aquel debate, mantenido luego en el tiempo, Germán Crespo se mantuvo en sus trece y siguió realizando cambios en el once titular, pese al buen rendimiento del mismo. Sin ir más lejos, este lunes en La Jugada de Canal Sur, el granadino defendía su postura, justificando tanto cambio en que sabe la plantilla de la que dispone y que «en las cinco jornadas» anteriores a la derrota se «habló de que juegue quien juegue está bien, que hay 25 titulares. Lo que no puede es que haya 25 titulares cuando se gana y cuando se pierde ya sean 13 o 14».

Sin embargo, la historia reciente dice que Germán Crespo ha exacerbado esos cambios, que esa política de realizar relevos en el once titular se ha acentuado con el ascenso de categoría, ya que al paso de la jornada 6 de la temporada 2021-22, cuando el Córdoba CF militaba en Segunda RFEF, los cambios en el once titular sumaban 12, mientras que en la misma jornada, un año después y en Primera RFEF, son casi el doble, hasta 20.

Llegó a repetir once

De hecho, en la segunda jornada de la temporada pasada, Germán Crespo repitió el once que debutó en Liga en Chapín (1-5) una semana después en El Arcángel, ante el Cádiz B. En ambos partidos salieron los mismos hombres: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Álex Bernal, Luismi Redondo, De las Cuevas, Simo y Willy. Una semana después, en la tercera de Liga, Crespo realizó dos cambios, uno de ellos bastante táctico y que tenía que ver claramente con el intento de anular la banda izquierda del Coria, el rival de turno, ya que dejó en el banquillo a Luismi Redondo para colocar a Carlos Puga en su lugar, además de tirar de Adrián Fuentes en lugar de Simo, titular en las dos jornadas anteriores. Tras golear al Coria en su campo, el Córdoba CF recibía en El Arcángel al Don Benito y Germán Crespo realizó dos cambios en el once: hizo regresar al mismo a Luismi Redondo, dio descanso a De las Cuevas e introdujo a Omar Perdomo. Todo en un camino más o menos previsible, el 3-2 ante los extremeños y el viaje a Canarias para enfrentar al Tamaraceite provocó tres cambios en el once, algunos de ellos con un matiz claramente táctico ante la complicación de los canarios en sus campos y el ser éstos de césped artificial. José Alonso, tocado, dejó su puesto a Bernardo Cruz, Carlos Puga volvía de nuevo a conformar un doble lateral en el flanco derecho y Simo recuperaba su banda.

Sin embargo, el empate en las islas provocó el primer vuelco drástico en el equipo titular del Córdoba CF. No solo no quedó contenta la afición con aquel resultado, sino que el granadino hizo hasta cinco cambios en el once titular para el duelo de la sexta jornada, en El Arcángel, ante el San Fernando. Carlos Puga relevó a José Ruiz en el lateral derecho, Javi Flores hizo lo propio con Toni Arranz, Luismi ocupó el sitio vacante dejado por Puga en el extremo derecho, De las Cuevas relevó a Adrián Fuentes en la mediapunta y Omar Perdomo sustituyó a Simo. En cualquier caso, en las cinco primeras jornadas, los cambios entonces fueron muy puntuales y señalados, para pasar ya en la sexta jornada a cambiar medio equipo tras aquel 1-1 ante el Tamaraceite que no gustó a nadie, sobre todo al propio técnico. 12 cambios en total en seis jornadas, de los que casi la mitad se produjo en solo una tras un resultado poco satisfactorio en el fin de semana anterior.

En la actual temporada el estilo de Germán Crespo se ha agudizado y no parece depender tanto de los resultados y sí más de dar minutos a todos los jugadores para mantener siempre la sensación de que se puede jugar en cualquier momento.

El primer once del granadino en la temporada 2022-23, ante Unionistas, estaba compuesto por Carlos Marín, Carlos Puga, Dragisa Gudelj, Jorge Moreno, Calderón, Diarra, Javi Flores, De las Cuevas, Christian Carracedo, Simo y Antonio Casas. A pesar de que ese equipo goleó 4-1 (1-5 la campaña anterior en el debut y sin cambios para la jornada 2), para la siguiente jornada Crespo dispuso dos cambios en el once: José Ruiz por Carlos Puga en el lateral derecho y Kike Márquez por De las Cuevas en la mediapunta.

Se repitieron las modificaciones o retoques en el once una semana después, cuando el Córdoba CF viajaba a Vigo para enfrentarse al Celta B. Dos pinceladas en el once realizó Germán Crespo: introdujo a Ramón Bueno por Javi Flores para dar más consistencia al centro del campo y eligió a Willy Ledesma sobre Antonio Casas para la punta de ataque, que había ocupado el rambleño en las dos primeras jornadas, en las que anotó un gol (al Unionistas). Pese a ganar al filial celeste por 1-2 en Barreiro, Germán Crespo realizó seis cambios en el once en la siguiente jornada para enfrentar al Rayo Majadahonda. Dos en la defensa, Puga y José Cruz relevaron a José Ruiz y Jorge Moreno, el doble pivote, que ocuparon Bernal y Flores en lugar de Bueno y Diarra, además de De las Cuevas por Kike Márquez y Cedric Teguia por Simo. Volvió a ganar el Córdoba CF y volvieron los múltiples cambios en la siguiente jornada, en la que los blanquiverdes viajaban a León con cinco cambios en el once titular, los mismos que una semana después, otros cinco para pelear contra el Sanse, pese a haber ganado siete días antes en el Reino de León por 0-3. Carlos Puga, José Alonso, De las Cuevas, Cedric Teguia y Simo relevaban a José Ruiz, Gudelj, Javi Flores, Adrián Fuentes y Carracedo. Ese relevo de la mitad del equipo inicial suponía el número 20 en las seis primeras jornadas, cinco en realidad si no se tiene en cuenta, por lógica, la primera. A cuatro de media en cada partido, mientras que una temporada antes la media de cambios por jornada eran algo más de dos por jornada.

Más jugadores y más reparto

Tras la disputa de la sexta jornada de Liga en Segunda RFEF, Germán Crespo había utilizado a 22 jugadores de la plantilla, aunque bien es cierto que alguno apenas contaba con un solo minuto, como Ricardo Visus. Aparte del lesionado Samu Delgado, el granadino no había dado minutos a Carlos Marín, mientras que el citado Visus (1), Julio Iglesias (º18), Álex Meléndez (28) o Christian Delgado (28) tenían una presencia prácticamente testimonial. Por otra parte, solo Felipe Ramos y José Cruz podían presumir entonces de haber disputado todos los minutos de competición, 540, mientras que Ekatiz (520), Willy (517) y Álex Bernal (530) rozaban el pleno de tiempo de Liga. También hay que reseñar que de esos 22 jugadores, tres pertenecían al filial, por lo que futbolistas de la primera plantilla empleados por el granadino, en Segunda RFEF, fueron en realidad 19 tras el paso de la sexta jornada.

En la actualidad, son 21 los jugadores empleados por Germán Crespo, uno menos que hace un año y ninguno de ellos pertenece al filial. Si Carlos Marín era el único jugador de la primera plantilla, en la actualidad es Felipe Ramos, ya que el resto de futbolistas han competido oficialmente, salvo Ekaitz Jiménez, por lesión. Pero si hace un año había un jugador con un solo minuto y otros con menos de media hora de competición, en la actualidad el jugador que menos ha jugado lo ha hecho durante 90 minutos. Precisamente es José Alonso, que debutó el pasado domingo ante el UD Sanse. También, al igual que hace un año, dos jugadores tienen el pleno de minutos: Carlos Marín y Calderón. Pero si hace un año había hasta tres futbolistas que sobrepasaban los 500 minutos, en la actualidad ninguno llega a esa barrera. Los más cercanos a Marín y Calderón, en la actualidad, son Diarra (479) y Carracedo (458), con Gudelj cerca al sumar 450 minutos, es decir, cinco partidos completos, de lo que se deduce también que incluso en los más habituales se nota el reparto de minutos con respecto a la pasada temporada.