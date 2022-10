Rafa Berges: «El fútbol en Indonesia se vive con mucha intensidad»

Rafa Berges entrenó en tres etapas diferentes en Indonesia. Al Mitra Kukar, en dos ocasiones, y al Badak Lampung, en la Segunda División del país asiático, por lo que es conocedor no solo del fútbol de aquel país, sino también de sus instalaciones, costumbres y, cómo no, de cómo se vive desde el punto de vista del aficionado. Un aficionado que disfruta en aquel país de estadios «espectaculares, no son habituales en España, en Europa, pese a que su nivel de fútbol podría encuadrarse en Segunda RFEF o, los mejores equipos, en Primera Federación».

Berges recuerda que en su primer año de experiencia, con el Mitra Kukar visitó el estadio del Arema, escenario de la tragedia en la que han fallecido 174 aficionados, en el que "empatamos 2-2". "El Arema es un equipo importante" en Indonesia, explica Berges, "un grande del país y contra el Persebaya se disputaba lo más parecido a un derbi regional de aquí, es como si fuera un Sevilla-Cádiz". De la información que le llega al campeón olímpico, tanto por la prensa como por redes sociales y contactos suyos en el país, Berges explica que «ha pasado que perdieron, era ya el tercer partido seguido que perdía en casa el Arema que, como digo, es un equipo grande de Indonesia, y algunos se tiraron al campo a protestar y aprovecharon para tirar cosas a la afición contraria y la policía empezó a cargar y lanzar gases lacrimógenos, lo que ha provocado estampidas», lamentó el técnico cordobés. "Aquello es una locura" La tragedia podía haber sido mayor aún, ya que el campo del Arema «no es demasiado grande, no es de los más grandes de Indonesia, caben unas treinta y pico mil personas, aunque no sería raro que hubiera 40.000 o incluso más, porque cuando hay un partido con mucha expectación como era este, se venden más entradas. Aquello es una locura», explica Berges. En cualquier caso, el ex técnico del Mitra Kukar y del Badak Lampung deseaba recalcar que los hechos acontecidos son muy raros, ya que pese a la «pasión» con la que se vive el fútbol en Indonesia, «allí no se lían las cosas, la sociedad indonesia es muy tranquila, aunque allí el fútbol se vive con mucha intensidad. Las aficiones siempre están con su equipo, pero no para que se formen líos», explica. Para resaltar la importancia del equipo dueño del campo en el que ocurrió la tragedia, Berges explica que «el Arema es tan importante que tiene afición en otras islas, como en Borneo, allí hay un sector de afición del Arema muy importante y, aunque el fútbol no tiene muchos años de tradiciónn en Indonesia, hay muchos campos en los que caben 60.000 y 70.000 personas. Y se llenan. De hecho, el rival del Arema, el Persebaya, tiene un estadio con capacidad para casi 70.000 espectadores», remarca Rafa Berges, que se sorprende de que «se llenan todos los domingos». El entrenador cordobés insistía en su extrañeza por lo ocurrido, ya que «normalmente, estas cosas las tienen controladas y si viaja gente no prevista no dejan entrar o posponen las horas de los partidos. Controlan mucho esas cosas, pero se han dado circunstancias extrañas y sorprendentes», ya que él mismo se sorprendía a su llegada a Indonesia «de la cantidad de policías que había en los estadios, con tanquetas, incluso, dentro de los campos, por eso me ha extrañado lo que ha ocurrido, porque lo tienen muy controlado siempre». De hecho, el cordobés recalca que «no son peleas entre aficiones, sino que ha sido una invasión de campo, la policía ha intentado sacarla y la gente al huir ha provocado avalanchas con la gente que había en la grada», se lamenta. Finalmente, Berges comenta que «ha sido un desastre que además será malo para el país y para su selección, porque la selección se había clasificado para fases finales de campeonatos y evolucionaba muy bien y posiblemente, ahora, la FIFA sancione a la selección de Indonesia». Las peores tragedias de la historia del fútbol