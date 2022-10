José Alonso: "Nosotros tenemos mentalidad de ganar siempre"

Un regreso de calibre. El retorno de José Alonso al ruedo con el Córdoba CF no fue el más dulce que se recuerda, ni para el central ni para el equipo, con un debut notablemente amargo en el caso del primero -hasta ahora no había disputado ningún minuto de la temporada- y el fin de una amalgama de rachas para el segundo, el club, que firmó su primera derrota del curso ante un Sanse al que le salió todo redondo en El Arcángel (0-1), donde hacía más de una veintena de encuentros que los de Germán Crespo no conocían otra cosa distinta a la victoria. "Los primeros minutos hemos salido como siempre, intensos arriba, robando. Ellos tenían jugadores muy rápidos a la contra y nos hacían daño ahí, aunque creo que hemos jugado muy bien la primera parte. En cambio, en la segunda no hemos leído bien, un despiste defensivo y gol. No creo que hayamos hecho un mal partido, estamos contentos por cómo hemos competido, aunque se nos va un punto", manifestó el defensor tras el encuentro ante el cuadro madrileño.

Su retorno al verde, no obstante, también fue más que positivo para el central, que hasta el momento todavía no había entrado en los planes de su técnico este curso, el único jugador -al margen de los porteros- que todavía no había gozado de presencia ni en la primera ni segunda unidad, aunque su reentrada se fraguó desde la titularidad. “Estoy muy feliz por disfrutar de minutos y no tener ninguna molestia. Desde enero no arrancaba, por el nivel ha sido muy difícil volver a entrar, el míster me ha dado la oportunidad y me he sentido muy bien, muy seguro. En algunas acciones se han notado los minutos, pero ahora toca recuperar bien para el domingo estar disponible”, destacó, satisfecho, en ese sentido.

Los ánimos del vestuario, por otro lado, también fueron objeto de balance para Alonso, que reconoció que la derrota es un duro golpe para el grupo, aunque su objetivo y señas no cambiarán un ápice tras la misma. La próxima meta, en la siguiente cita, frente al filial merengue a domicilio. “Al final lo que llevamos haciendo es muy difícil. Nosotros tenemos mentalidad de ganar siempre, hoy no se ha dado, pero mañana entrenamos y tenemos que tener ya la cabeza en el Real Madrid Castilla”, aseguró acto seguido.

Una bonita pugna con Arturo

El regreso del onubense también estuvo marcado por una bonita pugna con el ex delantero blanquiverde Arturo Rodríguez Pérez-Reverte, uno de los héroes del ascenso a Primera División -sobre el campo en el momento de la promoción- en Las Palmas y ahora enfundado en la casaca del Sanse, con el que firmó un duelo de quilates en el reencuentro con El Arcángel por parte del ariete murciano. “Es un delantero de superior categoría. Ha recorrido muchos campos, muchas categorías metiendo goles. Prefiero delanteros así, que me pongan el nivel alto, e intentar ganarle el partido individual. En lo colectivo de la misma forma, no juego solo. Ha sido una disputa bonita, ha ganado él con los tres puntos. Tal como estaba el partido, el punto era bueno, porque no nos salían las cosas”, manifestó.