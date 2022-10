Córdoba CF - San Sebastián de los Reyes: el partido en cinco claves

Se ha ganado en poco más de un mes que los vecinos le miren con respeto y un punto de admiración. Lo que está haciendo el Córdoba CF en la Primera Federación se sale fuera de los cauces normales para un recién ascendido. Los blanquiverdes regresan a su hogar, El Arcángel, para medirse con el San Sebastián de los Reyes (domingo, 19.00 horas, InSport TV) con un estimulante desafío múltiple: ganar y prolongar una racha de récords sin parangón en su historia. Todo le está saliendo al equipo de Germán Crespo, que es consciente de que algún día tendrá que bajarse -por méritos ajenos o deméritos propios- de la cresta de una ola en la que, a día de hoy, baila con soltura. El choque ante el Sanse aparece en el horizonte como un escenario para seguir dando lecciones de solvencia. Crespo no pierde de vista ni un solo detalle para mantener la motivación en todo lo alto.

El Arcángel y su poder: a por la victoria 22

El último partido en Segunda B, los 17 de la Liga en Segunda RFEF y las tres primeras citas en la Primera Federación. Tres categorías distintas unidas por el nexo de la victoria, el único resultado que se conoce en el Estadio Arcángel en un periodo de eficiencia total. Con Germán Crespo en el banquillo, el equipo mantiene un nivel de contundencia que le lleva, por una u otra vía -talento, insistencia o, como es más frecuente, ambas cosas-, al destino del triunfo. Ante el Sanse quiere engarzar el 22.

Ya ha batido de largo la plusmarca de encuentros resueltos con victoria en casa en un campeonato de Liga, que era de 17 en la temporada 56-57. También puede alargar un récord que batió la semana pasada con su victoria por 0-3 en el Reino de León ante la Cultural. Nunca el club había empezado una competición de Liga con cinco victorias seguidas en 68 años de historia.

Un Sanse con conocidos: Arturo y Ródenas

En el Sanse encontrará el Córdoba a un adversario con rostros de su pasado. En el equipo madrileño está Alberto Ródenas, un futbolista que llegó en el mercado de invierno de la temporada 20-21 para reforzar a un equipo que empezaba a irse a pique. El delantero alicantino no logró -no lo hizo nadie- reactivar a los blanquiverdes, que terminaron dando con sus huesos en la Segunda RFEF. El punta había pasado por el filial del Atlético de Madrid y su aportación fue residual en el Córdoba.

Sí tuvo más peso Arturo Rodríguez, cuyo nombre figura en la alineación del último ascenso del Córdoba CF a Primera División, un episodio que solo sucedió una vez en los últimos 50 años. El punta cartagenero jugó el célebre partido en el Gran Canaria del 23 de junio del 2014, saliendo en la segunda parte y viendo desde el terreno el 1-1 de Uli Dávila y el increíble final de un play off que revolucionó a toda la ciudad.

Una prueba para el arsenal ofensivo

El Córdoba CF marca más goles que nadie en la categoría. Lleva 14 en cinco partidos, rozando los tres de promedio... ¡y solo ha encajado dos! Su portero, Marín, es el menos batido. Es el contrapunto ideal al trabajo de una línea de vanguardia que supone una amenaza permanente por todas las zonas, desde los extremos a la punta. Los goles han llegado repartidos por todo el frente de ataque, estrenándose como anotadores los delanteros centros Willy (3), Casas (1) y Sergio Benito (1), los mediapuntas De las Cuevas (1) y Kike Márquez (3), y los extremos Simo (2) y Carracedo (1), además de los mediocentros Youssi Diarra (1) y Javi Flores (1).

A vueltas con las rotaciones de Germán

¿Quiénes serán los componentes del once titular ante el Sanse? El hecho de actuar como local acentúa la incógnita, pues todos los jugadores disponibles -que son la práctica totalidad exceptuando al lateral zurdo Ekaitz- estarán citados en El Arcángel. El entrenador granadino no ha repetido equipo en lo que va de curso, entreteniéndose en destrozar el tópico futbolero que asegura que "lo que funciona no se toca". Después de victorias y actuaciones convincentes, Crespo ha modificado a fondo el equipo para extraer la mejor versión de todos sus componentes.

El grado de motivación por ser partícipes en esta fase de lucidez absoluta garantiza un desempeño esforzado por parte de todos. Desde los veteranos, que pelean por su puesto con el entusiasmo de juveniles, hasta los recién llegados, que se han impregnado pronto del espíritu competitivo del grupo.

La imagen y el mensaje

El Córdoba CF se ha postulado como candidato. No le ha hecho falta decirlo. Simplemente, lo ha demostrado con los números en la mano. Su cinco de cinco le ha colocado en la cima de la clasificación. Nadie ha sido capaz de sostenerle el pulso con un pleno triunfal ni en su Grupo 1 ni en el 2. Sin perder siguen un formidable Linares (cuatro victorias y un empate, más de un año sin perder en su casa), el Racing de Ferrol (cuatro victorias y un empate) y el Deportivo de La Coruña (tres victorias y dos empates), después de ponerse al día con un esforzado triunfo entre semana ante el Talavera por 3-2. Los blanquiverdes aventajan en dos puntos al segundo -el campeón ascendería directamente- y en cinco al Fuenlabrada, que es sexto y marca el escalón con la zona de play off. Los de Crespo están arriba con argumentos convincentes: ganan bien y no flaquean.