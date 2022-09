Germán Crespo quiere más nombres para la historia del Córdoba CF

"Tener nuestros nombres en la historia de un club como el Córdoba CF es algo que gusta", dejó dicho en la sala de prensa Germán Crespo, técnico blanquiverde, con la desarmante naturalidad que la caracteriza. Hablar de números formidables, de marcas inéditas y de victorias enlazadas no suena en absoluto a petulancia ni a bravuconada en la boca del nazarí, que se siente cómodo en esa presión de estar a la altura de lo que todos esperan del Córdoba CF. Que es mucho, tanto entre los muros de El Arcángel como fuera de él. El vecindario de la Primera Federación ya anda inquieto ante la potente puesta en escena de un recién ascendido que no se ajusta -ya lo pregonaron sus constructores, advirtiendo de lo que podía pasar- a los cánones de un novato. La formación cordobesista ha engarzado cuatro victorias, ocupa el liderato del Grupo 1 y se presentará en el Reino de León (domingo, 18.00 horas, InSport TV) con la idea de romper ante la Cultural Deportiva Leonesa una marca y agarrar los tres puntos: eso supondría su mejor arranque de Liga en 68 años de existencia.

Tras la sesión de entrenamiento, con el buen ambiente propio de un grupo que se ha acostumbrado a ganar de un modo feroz y en el que nadie quiere perderse un sitio en el escaparate, Germán Crespo compareció ante los medios relajado y sonriente. Le dijeron que el propio club ha lanzado el reto colocando en el cartel oficial del partido una apelación directa al récord que está en juego. Al granadino no le pone nervioso. Es más, le resulta estimulante. "A todo el mundo nos gusta seguir creciendo en la historia del club. Nosotros lo que queremos es ganar el partido por seguir la dinámica que queremos, pero está claro que los jugadores que han venido nuevos pueden conseguir el récord del mejor arranque del club y los que siguen del año pasado seguirán aumentando su registro. Eso se valorará con el tiempo", explicó.

𝓔𝓵 𝓹𝓮𝓼𝓸 𝓭𝓮 𝓵𝓪 𝓱𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪

𝚀𝚞𝚎𝚛𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚕𝚊 𝚚𝚞𝚒𝚗𝚝𝚊 𝚟𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚎𝚌𝚞𝚝𝚒𝚟𝚊

CulturalCCF

Domingo, 25 de septiembre

18:00 h

InSports TV #PrimeraFederación #CórdobaCF — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 22 de septiembre de 2022

No es el Reino de León un estadio amable para el Córdoba CF. De hecho, nunca ganó allí. Sus últimas comparecencias fueron, además, en momentos críticos: un play off de ascenso a Segunda en 1999 y un partido decisivo para la permanencia en la categoría de la plata en 2018. Perdió en ambas ocasiones, aunque al final logró su propósito... y frustró a la Cultural. "Sabemos que se en los partidos que se han jugado allí hubo resultado negativo y vamos a intentar cortar la racha o la dinámica en ese estadio", dijo Crespo a propósito de ese hueco vacío de victorias en el casillero en León. "El año pasado también cortamos rachas que había de años anteriores, como en el caso de los filiales y demás. Pero nuestra idea fija es ganar, sumar los tres puntos y poder esa racha", insistió.

El listón de la exigencia

Quedaron en el camino Unionistas de Salamanca, Fuenlabrada, Celta B y Rayo Majadahonda. De una manera u otra, con mayor o menor resistencia, todos cayeron derrotados. La Cultural, en su hogar, representa un examen quizá mayor. "Exigentes son todos los partidos, lo llevo diciendo. Son complicados, aunque por los resultados que estamos obteniendo no lo parezca, pero nos hemos enfrentado con rivales buenos, de mucha entidad, que alguno de ellos va a pelear por el ascenso", replicó Crespo, quien elogió al adversario de este domingo. "La Cultu viene haciendo bien las cosas en los últimos años, con presupuestos para pelear por el ascenso, pero por unas cosas o por otras no lo han podido conseguir. Sabemos la historia de ese club, vamos a uno de los mejores estadios de la categoría y con ganas de hacer las cosas bien", expresó.

El estudio del rival ha dejado unas impresiones notables para Crespo, que desveló ante los medios algunos de los puntos que más le podían inquietar. "Tienen varias cosas positivas. Han sido capaces de ganar en Algeciras, que es un campo complicado. En acciones a balón parado tienen buenos golpeadores, altura y rematadores", explicó, al tiempo que puso sobre la mesa una de las claves que ha venido manejando durante este curso. No escondió el extraordinario valor que puede tener el encontrarse con un marcador favorable. "Si tenemos la mala suerte de que se pongan por delante, son un equipo contrastado, que tiene seguridad defensiva. Vamos con la idea de ponernos por delante en el marcador y jugar con las armas que tenemos para traernos los tres puntos para Córdoba", recalcó.

¿Y de las rotaciones, qué? Crespo sonrió cuando desde la trinchera mediática se le habló de revoluciones permanentes, de que las alineaciones pueden ser un avispero. No lo entiende así. Los resultados, obviamente, condicionan la percepción del plan. Las entradas y salidas permanentes no obedecen a la desesperación por encontrar soluciones, sino a la seguridad que le transmiten todos los jugadores.

"Ya os veo un poco preocupados por este tema, que es la conversación de toda la semana. La suerte que tenemos, porque a mí me llega todo, es que la gente cuando vio la alineación hizo sus comentarios, he leído cosas bastante entretenidas, que te hacen reír. Ya lo vísteis: el equipo tuvo seis cambios y fue de las mejores primeras partes que hemos hecho. Fueron los minutos más completos", expresó Crespo, en tono distendido. Y, como siempre, dejó en el aire el enigma: "La tranquilidad que tengo es que haya o no cambios, sabemos lo que nos da el grupo. Ya veremos si hay rotaciones".