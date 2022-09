El Córdoba Femenino, a por su primera victoria ante el Granadilla Tenerife B

La andadura del nuevo Córdoba Femenino por Primera RFEF no ha iniciado de la forma esperada, ciertamente, con dos derrotas como únicas inquilinas de un casillero blanquiverde que todavía no ha conseguido estrenarse en este inicio liguero. Sin puntos, sensaciones encontradas y con mucho trabajo por delante, el renovado bloque a las órdenes de Fran Rodríguez Pozo afronta la tercera semana de su curso con la dificultosa tarea de reconducir la situación ante otra prueba de altura: el Granadilla Tenerife B (sábado, 13.00 horas, Municipal La Hoya del Pozo), un rival conocido a la perfección por las blanquiverdes y frente al que tratarán de firmar su primer paso en firme esta temporada.

Será la primera salida, así como la primera cita, ante un adversario con un historial entrelazado con la entidad califa, al que ya se enfrentaron en hasta dos ocasiones durante sus ponencias en la extinta Reto Iberdrola, donde el balance parte equiparado con una única victoria para cada bando. El último antecedente califa, por entonces bajo la batuta del ex técnico blanquiverde Pepe Contreras, se saldó con victoria del Córdoba Femenino (0-1) en el asalto a tierras tinerfeñas, con gol de Laura González desde los diez metros.

Ahora, no obstante, con la mente puesta en el curso 2022-2023, las dinámicas de ambos conjuntos llegan desde escenarios notablemente distintos, con un cuadro cordobés que todavía no ha conseguido debutar en los apartados de puntaje ni goleador, frente a un Granadilla Tenerife B que aún no conoce la derrota en este arranque de campeonato, con un empate y una victoria en su haber. Su última jornada, precisamente, se saldó con meritorio triunfo para las canarias a domicilio ante otro peso pesado de la categoría como el Fundación Albacete Femenino, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta (0-1). Será una batalla en toda regla.

Maral Artin, la guinda del proyecto

La escuadra blanquiverde contará para esta cita, al igual que durante la pasada ante el RCD Espanyol Femenino en la Ciudad Deportiva, con los servicios de la internacional armenia Maral Artin, el flamante nuevo fichaje de la entidad que ya dispuso de sus primeros minutos como blanquiverde durante la última pugna liguera. La delantera llega como el remate perfecto a una plantilla equilibrada, en la que la necesidad de una ariete al uso había sido palpable desde la horda de salidas que tuvo lugar en el mercado de fichajes, así como durante los primeros dos compromisos de la temporada.

Formada en Alemania, llegando incluso a foguearse en las filas del Bayern de Múnich, la joven atacante cuenta con un historial de lo más laureado a sus espaldas, tras su paso por equipos de la talla del Frankfurt, el Alashkert armenio, el Arras francés. También goza de cierto bagaje en el fútbol femenino español, habiendo militado en el Rayo Vallecano y el Castellón antes de su desembarco en tierras cordobesas.