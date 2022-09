El Córdoba CF en el Reino de León: pocas veces, pero inolvidables

¿Por qué parece que existe una rivalidad especial entre la Cultural Leonesa y el Córdoba CF cuando apenas han cruzado sus caminos durante su existencia? El choque del próximo domingo (18.00 horas) en el Reino de León será el primero que ambos clubs diriman en la Primera Federación. Antes lo hicieron en Segunda División y en un play off de ascenso a la división de plata a finales del siglo pasado. En total, ocho partidos oficiales en casi 70 años de existencia blanquiverde. Pocos, pero intensos. Sobre todo los dos últimos. Es más que probable que ese sentimiento de inquina hacia el Córdoba CF provenga de un par de confrontaciones que tuvieron consecuencias posteriores.

Con la estadística en la mano, el Córdoba CF nunca logró ganar en casa de la Cultural Leonesa en sus cuatro visitas hasta ahora. Empató 2-2 en la Liga 74-75 de Segunda, con doblete de Martínez en una formación con nombres del rango de Molina, Varo, Salas, Onega, Urbano, Burguete y Rivero. Fue su mejor resultado. A los nostálgicos del viejo Arcángel se les humedecen los ojos al recordar esos tiempos. En la campaña anterior perdió por 3-0, en un equipo que tenía a Manolín Cuesta como delantero centro y a un medio talentoso llamado Pepe Escalante. El mismo que regresaría allí casi veinte años después sentado en el banquillo blanquiverde. Y ahí arranca la historia más turbulenta entre las dos entidades.

Un 'play off' legendario

El Córdoba CF visitaba a la Cultural Leonesa en el partido inaugural del play off de ascenso a Segunda División de la temporada 98-99. Perdió por 1-0. En la segunda jornada visitaba al Racing de Ferrol. Perdió por 5-0. El equipo estaba muerto. ¿Muerto? La resurrección empezó, precisamente, en la segunda vuelta de la liguilla ante la Cultural Leonesa. Tras ganar en El Arcángel por 2-0, los blanquiverdes se quedaron en un mano a mano con el Cartagena. La situación era esta: a los levantinos les bastaba con sumar un punto de los seis en juego; el Córdoba estaba obligado a ganarlos todos. Después de imponerse por 2-0 en casa, el equipo de Escalante visitó el Cartagonova, donde los anfitriones llevaban año y medio sin perder. Se adelantaron los de casa, pero dos golazos en sendas faltas lanzadas por Óscar Ventaja y Ramos sellaron una victoria de leyenda. El Córdoba subió y la Cultural se quedó fuera.

La salvación del milagro

El 29 de abril del 2018, la jornada 37 de la Segunda División presentaba un panorama dramático para los equipos que pugnaban por la salvación. El Córdoba CF estaba en un estado de frenesí absoluto, con León y Oliver al mando en el palco, Sandoval en el banquillo y el recordado Reyes como líder en un equipo enfebrecido por su impresionante remontada. Le tocaba rendir cuentas en el Reino de León ante la Cultural, que andaba metida en el fregado.

Aquel día se quebró la racha cordobesista. Sandoval alineó a Kieszek, Loureiro, Aythami, Jesús Valentín, Quintanilla, Javi Galán, Edu Ramos, Álex Vallejo, Narváez, Jovanovic y Reyes. También salieron Jauregi y Sergi Guardiola, que anotó en el 87. No bastó. La Cultural ganó por 2-1 y, a falta de cinco jornadas, parecía haber dado un paso decisivo. Pero no. El Córdoba ganó cuatro de los últimos cinco y se salvó. La Leonesa sólo se impuso en uno en el mismo tramo de competición y descendió a Segunda B.