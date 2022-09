El Córdoba CF y el Ayuntamiento, un paso más cerca

El Ayuntamiento de Córdoba y el Córdoba CF escenificaron una vez más las buenas relaciones existentes entre ambos y presentaron de forma oficial en Capitulares el patrocinio de la camiseta del conjunto blanquiverde para la actual temporada. El acto fue aprovechado para que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, se fotografiara con los representantes institucionales de la entidad blanquiverde, encabezados por Javier González Calvo, y con la plantilla y cuerpo técnico del Córdoba CF.

Patrocinio y cesión de El Arcángel

Tras el posado, el consejero delegado blanquiverde hizo un repaso a la actualidad del club, especialmente en el aspecto institucional, empezando por la renovación del patrocinio municipal, con la que se mostró «contento», ya que «este ha doblado su apuesta y esperamos seguir así muchos años». Además, González Calvo recordó que «el alcalde ya lo dijo, que en los malos momentos apostaron por ayudar al club y les estamos sumamente agradecidos. Creo que continuarán con nosotros muchos más años, es un orgullo llevar la ciudad de Córdoba en el pecho bajo nuestro escudo», valoró el dirigente.

Sobre la cesión de El Arcángel, el dirigente blanquiverde aseguró que las posiciones de unos y otros están cercanas, «encontradas», detalló y opinó que «tienen ahora un par de meses o tres para poder hacerlo. Las alegaciones fueron muy claras, igual que estábamos conforme con algunas cosas, no creo que ni siquiera se presente nadie más. Sería algo bastante extraño», comentó, por lo que espera que «antes de que termine el primer semestre del 2023» pueda estar adjudicado el estadio.

Eso sí, advirtió el extremeño que le dijo al alcalde y a Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo, que «es posible que tengamos que correr más de la cuenta. Si el equipo consigue un ascenso pronto, estamos obligados de inmediato a terminar el estadio. Una de las cosas que exige LaLiga es que el estadio esté en condiciones para jugar al fútbol. Los derechos de TV incluyen que el estadio esté en perfectas condiciones y que se pueda ver por TV».

Los expresidentes y sus causas judiciales

También se le preguntó al consejero delegado del Córdoba CF por los casos de los expresidentes de la entidad blanquiverde, a quienes la Fiscalía les solicita varios años de cárcel por la construcción de la casa en Madrid de Carlos González con cargo a fondos del club, según la investigación y el escrito de acusación. «La justicia es lenta pero al final llega», comentó el dirigente, que explicó que si González y León «han hecho alguna cosa, lo cual yo, como siempre digo, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Mientras la justicia dicte sentencia tienen derecho a defenderse con sus abogados. No quiero el mal para nadie. Espero que cada uno salga bien y ya está».

El caso Simo

Lógicamente, también se le preguntó por el caso de Simo Bouzaidi, a quien la Fiscalía le pide 10 meses de prisión por un delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia de género. «Como abogado, me sorprende un poco», declaró González Calvo. «Conozco el procedimiento, tuvimos que asistir Jesús Coca y yo al chaval y me sorprende que ahora intente aportar pruebas que no aportó en el momento en que se pudo llegar al acuerdo con él. Es sorprendente cuanto menos», aseguró. Posteroirmente, González Calvo amplió sobre Simo, que a su juicio «es un chico único en el club, es una imagen, parece que la Fiscalía pretende dar escarmientos a gente conocida para que el resto lo lleve mejor. Los jueces todavía no se han pronunciado, por lo que nosotros no vamos a tomar medidas» en el club sobre el jugador. «Cuando se pronuncien, tomaremos las medidas oportunas. Lo único que podemos hacer es ayudar ahora a un profesional que trabaja para nuestro club. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, tiene 23 años, el chaval va a intentar que esto se quede simplemente en una anécdota», justificó el dirigente. Además, González Calvo aseguró que, «al final, la reacción del público -el pasado sábado- se notó que es un jugador muy querido para la afición. Pero cada uno tiene que pagar si no cumple lo que establecen las leyes y tendrá que asumirlo en caso de que sea condenado», avisó.

En cualquier caso, también se mostró crítico el consejero delegado del Córdoba CF con el proceso, ya que en su opinión, «que un Ministerio Fiscal, con un jugador o personaje público lo ponga en conocimiento... En todas nuestras empresas cuando llega un cliente lo primero que hacemos es firmar un documento de protección de datos para que ningún dato salga. En un tema judicial serio, que salga públicamente... la prensa no tenéis culpa, tenéis la obligación de contar las cosas que suceden alrededor del club, pero me sorprende bastante».

Finalmente, Javier González Calvo hizo una valoración del buen momento deportivo del conjunto blanquiverde. «Tenemos que estar contentos por el cuatro de cuatro (victorias), pero esto es muy largo, vamos a esperar un poco», aconsejó el dirigente, que reconoció que se felicitó por «la imagen del equipo, veo lo compenetrados que están todos cada día, es una familia. Eso dice mucho del grupo y de Germán y de la dirección deportiva. Si son capaces de haber creado todo esto habrá que decirles a los propietarios que habrá que renovarles», comentó entre sonrisas, algo a lo que emplazó a los próximos meses. «Todavía queda un poquito, ya en junio hablamos todos, tenemos que darnos un margen. Los tres vamos al unísono. Dentro de pocos meses habrá que hablarlo con la propiedad y que nos dé también una alegría a nosotros, que estamos encantados de estar en Córdoba». Por ese buen momento deportivo, habrá afición cordobesista en León, el domingo, en parte subvencionada por el club. «El año pasado ya lo hicimos, aunque es complicado fletar autobuses a los precios que están. El club subvenciona 10 euros a cada pasajero pero no deja de costar 50 euros. Todos los que vayan son unos valientes», remató el dirigente.