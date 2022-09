Germán Crespo intenta regatear el 'caso Simo'

No lo tenía nada fácil Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, en su comparecencia por el encuentro de la cuarta jornada de Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF, en la que el conjunto blanquiverde recibe este sábado, a las 21.30 horas en El Arcángel, al Rayo Majadahonda. No era fácil porque la detención y puesta en libertad de Simo Bouzaidi el pasado lunes dejaba al entrenador cordobesista como el único representante oficial del club en una comparecencia pública en toda la semana, por lo que de alguna manera, el granadino debía hablar del aspecto deportivo pero también se vería la suya como la postura de la entidad blanquiverde. De ahí que pueda asegurarse que la de este viernes fue la rueda de prensa más difícil de Germán Crespo desde que llegó al Córdoba CF.

De las nueve preguntas que se le hicieron a Germán Crespo, seis giraron, directa o indirectamente, sobre la situación de Simo Bouzaidi, cómo puede afectar al jugador, cómo puede afectarle a él como entrenador, cómo le recibiría El Arcángel o cómo podría aprovecharlo el rival de turno... El granadino intentó sacar sus mejores cualidades de cuando era futbolista y puso todo su empeño en la cintura, aunque bien es cierto que ya en la quinta o sexta pregunta sobre el futbolista, él mismo avisó de que sería "la última" cuestión que iba a responder sobre el asunto. Igual el entrenador del Córdoba CF necesitó algo de ayuda previa, al menos, es lo que opina un sector de la afición.

"A ver... yo al chaval lo veo bien"

El caso es que Germán Crespo se desenvolvió relativamente bien. "A ver... Yo al chaval lo veo bien", inició su primera respuesta. "Cualquier cosa que pase está claro que bueno.. anímicamente puede estar algo peor, pero ya digo, yo lo he visto entrenando bien, como cualquier semana. Sí quiero dejar claro que el que sea titular o entre convocatoria no va a depender de lo que ha pasado, dependerá de lo que ha pasado durante la semana y a partir de ahí decidiremos", aseguró el técnico del Córdoba CF. La memoria de alguno hacía grandes esfuerzos por recordar, si la hubo, alguna ocasión en la que Simo se quedara fuera de una lista por decisión técnica, incluso, si había sido suplente por la misma razón.

¿Tuvo la prevista charla con Simo? "La charla la tuve cuando vino la noticia, sobre todo para ayudarlo y saber que me va a tener para lo que necesite", desveló Germán Crespo, que insistió en que esa charla era "para que tuviese tranquilidad, que una cosa es lo que ha pasado y, como ha dicho el club, lo comentará él en su momento, y el chaval se ve bien, lo vemos bien. Si decimos que este vestuario es una familia, lo es tanto para lo bueno como para lo malo", reivindicó el técnico blanquiverde, que insistía en que la actual fue "una semana normal, no he visto cosa diferente con respecto a las anteriores". Por lo tanto, al ser una semana como las anteriores, nada debería cambiar, ni en la lista ni en el once, salvo por cuestiones técnicas, obviamente.

¿Y si el rival se aprovecha de la situación?

Era obligada la pregunta. Deportivamente, cada rival podría aprovechar la "ventaja" que supone que un adversario esté en una situación delicada. Ahí ya, el técnico blanquiverde avisó de que sería la última pregunta que contestaría sobre el asunto y no dejó clara su opinión sobre esa hipótesis, pese a sus esfuerzos por explicarse. "Son cosas que están ahí", reconoció, "pero yo al chaval lo veo bien. Si lo necesitamos para que juegue…. al final todavía no hay nada demostrado, no creo que el rival... son cosas que a él no le deben afectar", comentó como un aviso para el propio Simo. "A mí, lo que me ha transmitido el jugador es tranquilidad. Si al jugador lo veo desmotivado podría decir lo contrario, pero no ha sido así", zanjó.

Eso sí, antes no se atrevió a asegurar cómo recibiría El Arcángel el asunto cuando se le preguntó por la reacción de la propia hinchada cordobesista. "Yo lo que quiero es que la afición esté como el día del Fuenlabrada, que nos llevó en volandas, nos animó desde el primer minuto y eso es lo que espero", es decir, que los seguidores transmitan "lo que transmiten en todos los partidos".

En definitiva, que también hubo tiempo para hablar del rival. "Cualquier equipo da por bueno lograr un punto", pero la situación del Rayo Majadahonda plantea un escenario diferente. "Con los números que tienen, si vienen a buscar un punto" significaría que en cuatro jornadas "han sumado un punto o dos. Tendrán que venir aquí a buscar el partido y nosotros, con nuestra propuesta y conceptos, hacerles un partido largo. No es lo mismo que vengan en la zona templada de la clasificación que con la exigencia que pueden venir" a El Arcángel, por lo que entiende que el Córdoba CF ha de "aprovechar" esa circunstancia. Esa exigencia que pueden tener la podemos aprovechar nosotros", deseó el entrenador del Córdoba CF, un Germán Crespo que regateó una comparecencia ciertamente difícil a causa del 'caso Simo'.