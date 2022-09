Willy Ledesma: “Cuando llegué se mascaba la tragedia, ahora es un ambiente de Primera División”

En el Córdoba CF siguen contando las fechas para su reencuentro con El Arcángel de este fin de semana, que traerá a su vez la cuarta prueba del curso 2022-2023 para la enrachada escuadra dirigida por Germán Crespo. Lo de enfrente será un Rayo de Majadahonda (sábado, 21.30 horas, InSports TV) dispuesto a romper la condición de inquebrantable del feudo cordobés, una tarea que nadie ha conseguido desde hace más de 20 encuentros, ahora incluso más complicada dada la dinámica con la que arriba el equipo. Tras el meritorio triunfo a domicilio ante el Celta B (1-2), las sensaciones, de este modo, parten inmejorables, algo suscrito por el propio Willy Ledesma, uno de los capitanes de la plantilla, que aprovechó la cita en Barreiro para sumar su segunda diana del curso. “Hay que mantener los pies en el suelo, el míster lleva haciendo un trabajo excepcional desde el año pasado y los tres partidos que estuvo antes. Llevamos una línea muy buena, que tenemos marcada ahí, el equipo la está manteniendo. Hay que tener los pies en el suelo, disfrutar de las victorias, porque es muy difícil ganar. No debemos cansarnos de ganar”, analizó el extremeño en la recta final previa al choque frente al Rayo Majadahonda.

Lo del sábado será una cita trampa en toda regla, frente a un rival que, pese a su inicio de temporada algo dubitativo, fue uno de los equipos más en forma del pasado curso, en el que se labró un hueco dentro de los elegidos para disputar la fase de ascenso, donde cayó a un paso de la final ante el Albacete de por entonces Kike Márquez. “Un partido complicado, como todos. En casa vienen los equipos, se pueden encerrar un poco y te puede costar más, pero tenemos nuestras armas y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que jugamos en nuestro campo, que tenemos que salir a apretar, salir a por los tres puntos y esa es nuestra idea”, reafirmó Willy.

Fue precisamente en la asociación con Márquez, el socio por excelencia del de Torremejía, donde se gestó el primer gol que abrió la lata en Barreiro, un factor que el atacante califica como algo que siempre repercutirá en el “bien” del equipo. “Hemos estado muchos años juntos y ya nos conocemos. Igual que con otros compañeros tengo esa conexión, el sabernos conocer. Benditas sean todas las conexiones con los compañeros, porque es el bien para el equipo y para todos”, señaló, valorando también la gran competitividad que impera en la plantilla. “Es una cosa buena del equipo. Salga quien salga lo hace bien. Llevamos tres partidos, tres victorias y en los tres no ha habido un once repetido, creo que esa es la competitividad del equipo, nos va a venir bien y fue uno de los éxitos del año pasado, cualquiera que entraba lo hacía bien”, apuntó.

Un arranque de libro

El inicio de temporada del Córdoba CF está sirviendo, a su vez, para dar cuenta de la gran exigencia que ostenta la categoría, aunque también para dejar patente el altísimo nivel que pueden alcanzar los de Germán Crespo. Tres victorias en tres partidos, grandes sensaciones, máximos goleadores de la división y equipo destacado en estas primeras semanas son algunos de los avales que arrastra el combinado blanquiverde. “Puede parecer que lo del año pasado fue fácil y el Córdoba CF barrió y todos ganamos, pero es un trabajo que viene haciendo el míster desde el año pasado y el anterior. El equipo sabe a lo que juega, tiene las ideas claras, salimos a los partidos sabiendo qué hacer, eso al final da sus frutos. El equipo está trabajado y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Tenemos una línea clara. Es un equipo que cualquiera que juegue lo puede hacer bien, sabes que como lo hagas mal te puedes ver fuera al siguiente partido, entonces estar apretando los dientes hace que estemos ahí arriba”, manifestó.

El delantero, que este curso también cumple su cuarta temporada como blanquiverde, por otro lado, reconoció que el equipo está deseoso de volver a El Arcángel semana tras semana. “Cuando llegué aquí se mascaba la tragedia, era todo negatividad al máximo, había un ambiente que no era bueno. Ahora vienes y es un ambiente de Primera División, la afición aprieta como si fuera el último partido de liga y creo que no hay nada más que pedirle. Tenemos que salir y disfrutar de este ambiente, no en todos los campos se vive, es muy bonito y estamos deseando que llegue el sábado”, destacó ilusionado.

La situación de Simo Bouzaidi

La actualidad del hispano-marroquí, envuelto en la polémica durante las últimas horas, también fue objeto de valoración para el de Torremejía, que señaló que tanto él como el vestuario prefieren centrarse en lo meramente “deportivo”. “Es un tema personal de Simo, creo que en eso no nos tenemos que meter”, resolvió el delantero al término de su comparecencia tras la sesión de trabajo de este miércoles.