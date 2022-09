El Córdoba CF no hará ningún comentario sobre la detención de Simo Bouzaidi, ocurrida este lunes tras su llegada desde Vigo, cuando en torno a las 17.00 horas los agentes fueron requeridos para acudir a la vivienda donde se encontraba junto a su compañera sentimental. En el lugar de los hechos, ambos habrían reconocido a la Policía que discutieron y que, a consecuencia de un presunto forcejeo, él provocó hematomas leves y algún arañazo a la mujer.

Tal y como informó este periódico, Simo Bouzaidi fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde la víctima presentó un parte de asistencia médica. Sin embargo, esta última manifestó a los agentes su voluntad de no prestar declaración y no presentar denuncia. Los agentes realizaron un atestado de oficio, que se traslada al juzgado y, del mismo modo, desde el ámbito sanitario se comunica lo ocurrido a la Justicia. Fuentes de la entidad blanquiverde informaron a este periódico que el Córdoba CF no realizará manifestación pública alguna, ya que "se trata de algo que pertenece al ámbito privado del fútbolista", aunque significaron que en la mañana de este martes, al acudir al entreno, Simo iba acompañado de su pareja y al término del mismo también se marchó con ella a casa con aparente normalidad.

El juez podría volver a llamarle

Simo Bouzaidi fue puesto ayer a disposición del juzgado de guardia, cuyas funciones desempeñaba en ese momento Instrucción 3. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó a este periódico de que la pareja declinó declarar ante el juez y, de su parte, la víctima no quiso ratificar la denuncia.

Por esto, el futbolista quedó en libertad provisional y no se acordó ninguna orden de protección sobre la mujer. Las actuaciones han sido remitidas al juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que ya las ha recibido y será el responsable de investigar lo ocurrido. En el marco de la instrucción de la causa, es posible que el juez decida llamar a declarar a Simo Bouzaidi y a su pareja con el fin de esclarecer lo ocurrido.