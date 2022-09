Celta de Vigo B - Córdoba CF: el partido en cinco claves

El Córdoba CF tiene ante sí este domingo, a las 17.00 en Barreiro, la oportunidad de mantener el liderato del Grupo 1 de Primera Federación y, para ello, deberá superar al Celta de Vigo B, un equipo que destaca por su apuesta por el fútbol y la posesión de balón, un perfil de grupo parecido, en cierta medida, al propio conjunto blanquiverde.

Defensa-ataque

Uno de los aspectos positivos para el Córdoba CF es que su rival no destaca precisamente por sus números defensivos. Baste como ejemplo la pasada campaña, en la que el filial céltico tuvo el segundo peor registro defensivo de entre los diez primeros clasificados, con 46 goles encajados en 38 encuentros. Y en esta campaña ya ha recibido tres goles en dos partidos, por lo que es el tercero que más ha encajado hasta ahora, empatado con otros equipos en esa estadística. El ataque blanquiverde, con siete goles anotados en solo dos encuentros, se muestra como una serie amenaza para los cachorros celestes.

Sufrimiento en casa

También tiene a su favor el Córdoba CF un dato que habla bien a las claras del sufrimiento del Celta B cuando juega ante su parroquia, sea en Balaídos o en Barreiro. En la pasada temporada, con Onésimo Redondo en el banquillo, el Celta B solo ganó la mitad de sus partidos como local, diez sobre 19, perdiendo seis y empatando tres. Otro detalle que habla de su defensa y de sus problemas en casa son los 23 goles encajados en los 19 partidos disputados la pasada campaña como local, un guarismo que habla bien a las claras de sus problemas atrás y de las posibilidades de las que debe disponer el equipo de Germán Crespo para poder llevarse los tres puntos de tierras gallegas.

Rotaciones

Se le preguntó a Germán Crespo en sala de prensa y había lugar a la cuestión. ¿Habrá rotaciones en Vigo? Hombres como Álex Bernal o Willy Ledesma, importantes la pasada temporada, se quedaron sin minutos en la última jornada en El Arcángel, ante el Fuenlabrada. Otros, como Adrián Fuentes, apenas disfrutaron de tiempo residual, por lo que es posible que el técnico blanquiverde esté sopesando realizar alguna rotación. Aunque no es menos cierto que en su respuesta el granadino fue sensato: apenas se llevan dos jornadas de Liga y queda aún mucho por delant.e

Aprovechar ante un desconocido

La pasada temporada, el Córdoba CF inició la Liga con cuatro victorias consecutivas y en esta pretende igualar el registro, al menos. Enfrente tendrá un equipo al que nunca se enfrentó el conjunto blanquiverde en sus 68 años de historia, por lo que no hay precedentes. A pesar de las victorias, la pasada temporada, sobre el Cádiz B y Las Palmas Atlético, la realidad es que en los últimos años, al Córdoba CF no se le han dado bien los segundos equipos, una razón más para el equipo cordobesista para no confiarse ante el rival que le espera.

Claudio Giráldez, un “conocido”

El joven técnico celeste tomó las riendas en esta temporada tras el despido de Onésimo Redondo. Y su carrera deportiva tiene varios hitos en común con el Córdoba CF. Aunque no llegó a debutar con el Castilla, sí que estuvo en el Real Madrid C y entrenó con el segundo equipo madridista, en donde coincidió, entre otros, con el actual portero del Córdoba CF, Felipe Ramos o con los hermanos Callejón. También jugó con el Pontevedra en la última campaña de Charles en tierras gallegas antes de firmar por el club cordobesista. Y en el Coruxo tuvo como portero a Fernando López, aquel joven portero que tuvo el club de El Arcángel al final de la década del 2010. Un joven entrenador al que siguen en el Real Madrid y que apuesta, como Germán Crespo, por la verticalidad y la posesión de balón, por lo que se prevé un partido de poder a poder.