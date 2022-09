Germán Crespo: "Los filiales siempre son complicados"

Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, compareció en la sala de prensa de El Arcángel como previa al encuentro que el próximo domingo, a las 17.00 horas, enfrentará a su equipo al Celta de Vigo B en el campo municipal de Barreiro, ya que Balaidos no estará disponible por la celebración de un concierto, el pasado jueves.

El técnico blanquiverde explicó que el Córdoba CF acudirá a Vigo "a por la victoria, como siempre, a intentar conseguir los tres puntos sabiendo que tenemos un rival que debería tener más puntos, porque ha hecho méritos para ello", seguró. El granadino explicó que el conjunto blanquiverde irá "con la idea de seguir en la línea" con la que ha arrancado el campeonato liguero: "Ser ofensivos, generar las máximas ocasiones que podamos tener y si las generamos tener la efectividad que tuvimos en el partido anterior", deseó.

Juego parecido

Enfrente, el Córdoba CF tendrá un adversario "con la misma propuesta" que la del conjunto blanquiverde, de ahí que Crespo valore que "la importancia del partido va a ser esa, el equipo que sea capaz de dominar o tener la posesión más minutos va a tener mucho ganado". En todo caso, el preparador cordobesista opinó que "ese estilo que vamos a tener enfrente nos va a beneficiar, porque no es lo mismo que tener un rival encerrado", aunque también indicó que "las dimesniones del terreno de juego no son las que nos gustaría. Habrá menos espacios y no podremos ser tan verticales como en otros partidos, pero sabemos que tenemos enfrente un equipo con buena salida de balón desde atrás y en eso estamos trabajando durante la semana". Crespo pretende que "esa presión nos lleve a robar en bloque alto y tener alternativas. Elegiremos la que más nos pueda beneficiar en este partido".

No quiso dar pistas el entrenador del Córdoba CF sobre el once titular que dispondrá en Vigo, el domingo. Sonriendo a esa cuestión contestó que "habrá cuatro defensas, dos mediocentros, una línea de tres y uno arriba". En todo caso, el granadino comentó que "buscaremos lo mejor dependiendo lo que tenemos enfrente, de las dimensiones del terreno de juego, dependiendo de cómo lleguen físicamente los jugadores, gracias a Dios tenemos a todos disponibles salvo a Eka, y sabéis como soy. Salga el que salga que esté preparado para que nos dé lo máximo", deseó el técnico blanquiverde.

Se le preguntó a Germán Crespo si Cedric Teguia, como exjugador céltico, pudo ampliar información sobre el rival del Córdoba CF, este domingo, a lo que el granadino reconoció que "algo se comenta, pero al final esto ha evolucionado mucho, hemos visto competición, pretemporada" y, además, admitió el entrenador cordobesista que el Celta B es "un equipo que el año pasado" lo siguió mucho porque "había posibilidad de traer dos o tres jugadores de esa plantilla y vino Cedric. Conocemos lo que vamos a tener enfrente" y, además, advirtió de que en el encuentro "parece que habrá lluvia y frío".

Sin favoritos

Descartó Germán Crespo que la situación actual de la tabla, máxime cuando se llevan disputadas tan solo dos jornadas, signifique nada a priori. Es más, el granadino asegura que "favoritos este año no va a haber" en el Grupo 1 de Primera Federación. "Ahora, por la clasificacion y la dinamica positiva" puede parecerlo, pero "venimos comentando que aunque haya mucha diferencia de puntos, al final todo el mundo le puede ganar uno de abajo a otro que tenga buenos resultados". Eso sí, reconoce el entrenador del Córdoba CF que, "por dinámica y puntos, vamos a llegar mejor, pero el Celta B no debería tener un punto", valoró. "En los partidos que le hemos visto podía haber sumado más", aseguró el granadino.

También habló Germán Crespo sobre las rotaciones y el reparto de minutos en una campaña, la actual, en la que no cuenta con la Copa RFEF, como el año pasado. "Es que solo llevamos dos jornadas y en dos jornadas no pueden jugar todos. Veo a todo el mundo encantado de cómo estamos trabajando, cómo hacemos las cosas, cómo se está planificando... Lógicamente, el que no juega va a estar más cabreado", reconoció, aunque comentó que "lo bueno de este equipo es que nadie se esconde y cada jugador sale para aportar mucho al grupo". Crespo remató el asunto deseando que "ojalá todas las semanas podamos rotar, porque cuando no haya rotaciones o haya jugadores que no se sientan importantes, ahí nos van a facilitar la alineación. Y eso es lo que yo no quiero. Quiero calentarme la cabeza para saber quién sacar cada partido".

Un filial al inicio de Liga

El técnico del Córdoba CF reiteró que el Celta B suma menos puntos de los que ha merecido en estas dos primeras jornadas, en las que a su juicio ha pagado "su juventud" y los errores puntuales, "como el otro día, que iban ganando el partido y tienen una contra para hacer el 0-2". También opinó sobre la conveniencia de cruzarse con el Celta B en el inicio de Liga, con estos errores puntuales típicos de un filial, y no más adelante. "Los filiales siempre son complicados como tengan el día", aseguró el granadino, que opinaba que "al principio o al final te crean problemas. También los filiales, la pasada temporada, en las últimas jornadas, recibían goleadas", aunque "hay que tenerles el mismo respeto que a todos los equipos. Hay una adaptación de jugadores que llegan, automatismos, conceptos del equipo y eso se tarda en todos los equipos, no porque sean filiales, en el resto de equipos es así. Me gustan estos partidos porque enfrente tendremos a un rival que no estará a verlas venir y en eso tendremos failidad para hacer nuestro juego", finalizó.