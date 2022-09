El Córdoba CF vuelve a volar para un partido en la península

El Córdoba CF vuelve a viajar en avión para un encuentro en la península, en el choque que ha de enfrentarle en Vigo al Celta B, el próximo domingo. El plan de viaje de la expedición cordobesista señala su salida para las 14.30 horas de este sábado desde El Arcángel al aeropuerto de Málaga. En la capital de la Costa del Sol le espera el avión a las 17.55 horas, con el que volará hasta Vigo, a donde tiene previsto su aterrizaje en torno a las 19.40 horas.

Allí pernoctarán los jugadores la noche del sábado y el domingo tienen previsto regresar tras el encuentro, aunque el viaje de vuelta será, también, al estilo de los que se hacían cuando el equipo competía en Segunda División A. Le espera al Córdoba CF un maratón de carretera, ya que saldrá de Vigo en torno a las 20.00 o 20.30 horas del domingo y tienen prevista su llegada a la ciudad alrededor de las 7.00 horas de la mañana del lunes.

Por primera vez en cinco años, el Córdoba CF vuelve a viajar en avión para un viaje en la península, algo que no ocurría desde la milagrosa salvación de la temporada 2017-18, en la que el conjunto blanquiverde evitó el descenso a Segunda División B después de que en enero del 2018 Carlos González vendiera el club a Jesús León y a Luis Oliver. En aquella campaña aún se realizó algún viaje a la península en avión, aunque ya en la siguiente, con el club inmerso en no pocos problemas económicos, decidió que los viajes debían ser por carretera o tren. En esa campaña, precisamente, no se pudo evitar el descenso a Segunda División B y, una vez en esta categoría y bajo los designios de Infinity, tan solo se tomó el avión para viajar a las islas, la pasada campaña.