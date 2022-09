El partido de Eka en el Córdoba CF: "Que no sea solo correr"

En soledad, bajo el sol, con los pies en el césped y la cabeza repleta de planes nuevos que, en realidad, son los de siempre: volver a competir con el Córdoba CF. Ekaitz Jiménez (San Sebastián, 1996) repitió en la mañana del miércoles el trayecto habitual de cuando tenía jornadas laborales a destajo: la banda izquierda del campo. Allí era el rey. Nadie le movió del puesto desde que recaló en el club, procedente de la Real Sociedad B, y solo las lesiones se interpusieron en su bien ganado rango de titular.

"Tenía la sensación de que se me había olvidado correr, pero no ha habido tiempo", declaró el donostiarra a través de las redes sociales del club, que tiene su nombre subrayado en el listado de profesionales que están afrontando -y con éxito- el estreno en la Primera Federación. La camiseta con el "3" aguarda el estreno. Los demás están inmersos en un estreno tremendo en la Liga, pero a Eka le tocará esperar un tiempo más. Son siete meses ya sin salir al terreno de juego para buscar los puntos. "Tengo ganas de que no sea solo correr y empezar a tocar balón, ponerme las botas y volver con el equipo cuanto antes", apostilla el zaguero.

El vasco se recupera de un edema óseo en la rodilla que le mantiene en el dique seco desde hace meses. La lesión, delicada, requiere una rehabilitación pautada. Nadie quiere precipitarse y las mejoras se están dejando sentir. El siguiente paso es aceptar el impacto sobre la zona. De momento, ya ha hecho sus primeros kilómetros en El Arcángel y todo apunta a que en breve podrá ir integrándose con el resto de sus compañeros.

Lejos queda la imagen de Ekaitz Jiménez en plena batalla. Después jugar 21 partidos como titular en 26 jornadas en la Segunda RFEF, el carrilero disputó la última en El Arcángel, en la victoria blanquiverde ante el San Roque de Lepe (2-1). Era el Día de San José. No volvió más. La enfermería fue su nuevo e indeseado hogar. Vio desde las gradas el ascenso matemático de su equipo en Mérida, las fiestas por el salto de categoría y toda una pretemporada en la que se produjo una reforma notable de la plantilla. En su mismo puesto, la dirección deportiva que lidera Juanito cerró la llegada de José Manuel Calderón, un sub-23 ex del Betis con la vitola de promesa encallada. También irrumpió en los ensayos de verano el canterano Manolillo Ortiz, aporreando la puerta del primer equipo con solventes actuaciones. Cuando Ekaitz esté a punto tendrá que volver a ganarse el puesto. Y seguro que esa situación le hará inmensamente feliz.