Florin Andone y Deivid: el nexo del Córdoba CF que se repite en Las Palmas

El delantero rumano Florin Andone dijo este lunes en su presentación con la UD Las Palmas que la presencia del que fuera también jugador del Córdoba CF, Deivid, en la dirección deportiva del club insular ha resultado "fundamental" para su llegada al conjunto amarillo. El delantero aseguró que su primer objetivo es reencontrarse y volver sentirse futbolista, porque, cuando eso ocurra, podrá "aportar muchas cosas", y no solo goles, al equipo grancanario.

El nuevo delantero del conjunto amarillo reconoce que lleva algunos años en los que no ha dado el mismo nivel que ofreció en el Córdoba CF o en el Deportivo de La Coruña, pero "nunca es tarde para revertir la situación".

Andone, de 29 años, también se pregunta el motivo de haber bajado su rendimiento y, como posibilidad, apunta a "momentos muy difíciles" como dos lesiones de rodilla que le "cortaron bastante". También ha recordado que la pasada temporada, cuando fue cedido al Cádiz, ya le "costó muchísimo".

En cualquier caso, el delantero espera ponerse "bien físicamente" y ser "prudente" para empezar a "aportar poco a poco", después de haber jugado solo 15 minutos en la pretemporada con el Brighton inglés: "Eso y nada es lo mismo", reconoce.

Andone no sabía si iba a poder rescindir con el club de la Premier League, con el que tenía un año más de contrato, pero sí tenía claro que, si se daba esa posibilidad, seria "el último día y a última hora", como así sucedió, en la noche del pasado jueves.

Ahora bien, aclara que el interés de la Unión Deportiva venía de mucho tiempo atrás, "no fue a última hora", y también valora el hecho de "llegar en propiedad", aunque solo sea hasta final de temporada, y no cedido, "porque la sensación no es la misma", pues se siente "querido" y espera que esta sea su casa "por mucho tiempo".

Además, no ha escondido que Deivid, actual miembro de la dirección deportiva del club y con quien coincidió como jugador en el Córdoba, ha sido "un factor fundamental" para su fichaje. Precisamente Deivid ha presentado al jugador, en ausencia de Luis Helguera, jefe del departamento.

"Mucho cariño" a Las Palmas

También ha revelado que siempre le ha tenido "mucho cariño" a la UD Las Palmas, club al que seguía "antes de firmar por el Córdoba, con 21 años", pues su primer representante, ya fallecido, tenía un vínculo personal con el club isleño. "Ha sido una decisión bastante fácil y quería jugar aquí también para él", ha reconocido.

Andone asegura que el objetivo "está claro que es subir", pero no hay que hablar de favoritos al ascenso "porque la temporada es muy larga, hay que ser humildes", y aunque hay "muy buena plantilla", recuerda que "los nombres no juegan".

Tendrá una importante competencia en el ataque con Marc Cardona y Sandro Ramírez, pero está "acostumbrado" a esa situación porque la ha tenido "en todos los equipos" en los que ha estado, "siempre con cuatro o cinco delanteros muy buenos".

Su prioridad es reencontrarse consigo mismo "y cuando eso pase, puedo aportar muchas cosas, remar, arrimar el hombro, correr, presionar, y no solo goles, porque eso no se me ha olvidado, o lo llevas o no lo llevas", ha asegurado el jugador rumano, quien lucirá el dorsal 16 hasta el 30 de junio de 2023.