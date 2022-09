Youssouf Diarra: “Cuando me dan libertad, me suelto”

Una de las grandes sensaciones del verano. El mediocentro Youssouf Diarra vivió una noche atípica a lo acostumbrado, tanto por la definición en su gol -de cabeza, con bellísima factura-, por la abultada victoria ante un presumido rival directo, como por la concordia que reinó en un El Arcángel reluciente. Su estreno goleador no se pudo enmarcar en mejor contexto ni escenario, algo que el hispano-maliense reconoció, puntualizando la gran “oportunidad” que se le presenta ahora como blanquiverde, tras sellar la victoria ante el Fuenlabrada (3-0). “Desde la primera vez que mi representante me dijo que había la posibilidad de venir a jugar al Córdoba CF, en ningún momento lo dudé. Creo que es un gran club, un lugar donde puedo demostrar mi fútbol, ante El Arcángel. De momento me están saliendo bien las cosas”, reconoció agradecido.

Fue precisamente el empuje de la afición una de las facetas que acertó a valorar el mediocampista tras el choque, reafirmando el papel del cordobesismo en noches de la complejidad como la vivida ante los fuenlabreños. “Darle las gracias a la afición. Desde el primer día que salió la noticia ya tenía un montón de mensajes en redes sociales, alguno me ofrecía incluso ir a comer a su casa”, comentaba entre risas. “Estoy muy agradecido, espero que siga así la cosa. Ha sido un partido difícil, sobre todo desde el principio. Era de tú a tú. El Fuenlabrada es un recién descendido de Segunda. En la primera parte hemos salido muy bien pero luego se ha ido igualando. En la segunda hemos elevado el ritmo y creo que eso se ha notado”, apuntó.

Indudablemente, la entrada de Diarra a los esquemas de Germán Crespo también se ha producido de forma sobresaliente, habiendo disputado la totalidad de los primeros dos partidos de Liga y, además, sellando un rendimiento más que notable, ahora con su estreno como goleador incluido. “Es un entrenador que me da libertad y yo cuando me la dan, me suelto. Esto acaba de empezar. Es verdad que llevamos seis de seis, pero esta es una categoría dura. Hemos empezado muy bien, esperemos seguir con esta racha, aunque todavía queda mucho por hacer. El equipo se encuentra muy bien, tiene las ideas claras del míster y yo poco a poco me estoy adaptando a lo que me pide”, confirmó concienzudo.

La parcela física también ha sido una de las grandes notas positivas que ha dejado el joven hispano-maliense, que más allá de las titularidades y la carga de juego acumulada, exhibe frescura y despliegue con prácticamente cada lance del juego. “Físicamente me encuentro muy bien. Conforme pasan los minutos me suelo encontrar mejor, aunque también descanso bastante. Mi genética también tiene algo que ver”, resolvió, aseverando, a su vez, que lo de marcar goles de cabeza tampoco es algo demasiado extraño entre sus prestaciones: “Ya hice algún gol así con el Bilbao Athletic ante el Racing. Se me suele dar bien, aunque mido 1.74, pero se me suele dar bien”, concluyó.