Germán Crespo: “El principal protagonista del Córdoba CF es la afición”

Otra cuenta atrás. Un día menos para volver al reino, un día menos para volver a tener puntos en juego y en definitiva una fecha menos para que el nuevo Córdoba CF pueda seguir dando forma a su grandísima dinámica, que este domingo volverá a pasar a examen ante un rival de calibre y con el que choca en sus aspiraciones: el Fuenlabrada (19.30 horas, El Arcángel, InStat TV), que visitará el coliseo blanquiverde por primera vez en su historia -en partido oficial-. Ante tal cita, el grupo se ha conjurado sobremanera, apuntalando los últimos retoques necesarios extraídos tras el estreno y asegurando su propuesta para hacer frente al combinado madrileño. Según ha confirmado el técnico blanquiverde, Germán Crespo, la intención para el duelo no es otra que regalar otra victoria a una afición que sigue en auge durante los últimos coletazos de la campaña de abonados, que avanza por los 12.500 socios. “Tenemos un jugador más en los partidos de casa. El principal protagonista del Córdoba CF es la afición, nos traslada la ilusión a nosotros. Nosotros estamos deseosos de llegar y darle esa alegría. Si el año pasado decíamos que sumaba puntos, imagínate este año, va a haber puntos que los van a ganar ellos, eso a final de temporada puede marcar la diferencia”, manifestó el preparador.

Sobre su rival, el granadino también confirmó que lo que se presenta no es baladí, sino un equipo diseñado expresamente para retornar al fútbol profesional. “El Fuenlabrada es un equipo recién descendido, con un presupuesto de los más altos. Mantiene una base de los mejores del año pasado que compitieron en Segunda y se ha reforzado bastante bien, con un número importante de jugadores algunos de ellos de superior categoría. Un equipo hecho para volver a la Segunda División, experimentado, con edad media alta... Sabemos que es un equipo llamado a estar arriba durante toda la temporada. Nosotros con nuestras armas, planteamientos y la dinámica que tenemos vamos a intentar que se queden nuevamente los tres puntos aquí, hacer el seis de seis. Sabemos que tenemos enfrente un rival de entidad, que va a poner las cosas muy difíciles y que tiene mucha calidad, cualquier error que tengas lo aprovechan. Es un equipo como el nuestro, fuerte con espacios. Si sale gente fresca del banquillo eso te facilita mucho el partido”, avisó.

La actual situación de la categoría, por otro lado, también fue analizada por el técnico, que reafirmó la importancia de haber encontrado solución al “caso DUX”, aunque de forma tardía, dando lugar a la salida del cuadro madrileño del Grupo 1 y a la más que posible e inminente entrada del Talavera, que tendrá que formalizar su presencia en la categoría de bronce durante las próximas horas. “Es lo que esperábamos en los últimos días. Creo que desde que la RFEF aplazó el partido del DUX, los dos primeros, quería decir que estaban buscando alguna solución. Creo que esa solución debería haber llegado antes y sobre todo no haber tenido que aplazar las dos primeras jornadas para algunos equipos, pero al final creemos que ha sido un acierto, sobre todo por mirar por el grupo, que no haya parón de dos jornadas, que eso beneficia a todos los equipos”, afirmó.

El valor del bloque anterior

La continuidad de la base sólida de la plantilla que logró el ascenso durante el pasado año ha sido otra de las claves para el propio Germán Crespo, que una vez más destacó el valor del gran bloque con el que el Córdoba CF cuenta este año, que difícilmente encuentra rival tanto por calidad como por ilusión. “Lo comentábamos durante la temporada pasada, que teníamos un equipo que podía competir perfectamente en Primera RFEF, se ha demostrado y por eso están aquí, en tan solo una jornada lo han demostrado. Ha habido un número importante de jugadores de la temporada pasada y desde el club hemos tenido siempre la máxima confianza en esos jugadores y en el rendimiento que nos van a dar. Los jugadores de la temporada pasada la mayoría no conocían esta categoría, otros como Miguel De las Cuevas o Willy sí han tenido la suerte de estar en categorías superiores, pero para todos es un año ilusionante, para la gente que debuta del año pasado también lo es y lo está demostrando”, señaló.

A raíz precisamente del talante de la plantilla, el granadino subrayó una vez más la complejidad de armar un once u otro para cada partido, ya que todas y cada una de las piezas cuentan con serios argumentos para ser de la partida. “Es verdad que el equipo funcionó el otro día. Hemos visto y analizado el rival que tenemos enfrente y respecto a eso vamos a hacer el mejor once. Habrá tiempo para rotar, para todo, pero llevamos solo una jornada. Ha habido gente que ha trabajado muy bien esta semana, otros con algunas molestias, pero van a llegar todos al domingo. Cuando decida el once será el sábado por la noche”, reconoció. “Enfrente tenemos rivales que están capacitados para dominar los partidos igual que nosotros, para ser verticales... Este año va a ser muy complicado. Llegará un momento en el que el equipo tenga esa velocidad que todavía falta. Eso con el paso de las semanas va a ir a más”, apuntó.

Empezar por delante, clave

El preparador también subrayó la importancia de adelantarse primero en los encuentros de esta categoría, ya que lo de enfrente suelen ser equipos muy trabajados y que se sienten cómodos en escenarios apretados, donde el Córdoba CF domina y su bloque bajo permanece a la expectativa en busca de su oportunidad, como ocurrió en la primera jornada de Liga ante el combinado salmantino. “Creo que la diferencia es cuándo se abre la lata. Si con el Unionistas de Salamanca, Carracedo en vez de darle al palo hubiera hecho el gol, el equipo rival se tendría que haber abierto, te presionarían y por ende dado más espacios en esas transiciones. Los equipos rivales le dan importancia a eso, mantener la portería a cero y tirar sus contras, algo que contra un equipo con la propuesta que tenemos normalmente pueden tener”, avisó finalmente.