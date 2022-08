Carlos Marín: "No nos creemos más que nadie, pero tampoco menos"

La mano salvadora de Carlos Marín ante el Unionistas ha convertido al meta almeriense en uno de esos nombres del momento en el nuevo Córdoba CF, que inició con el pie derecho en su flamante estreno de la categoría y que ahora deshoja la margarita contando los días que quedan para su segunda prueba de nivel, el domingo ante el Fuenlabrada (19.30 horas, El Arcángel, InStat TV). Con el punto de mira en los segundos tres puntos en juego del campeonato, el arquero reconoce sentirse “satisfecho” tras su grandísima actuación ante el combinado salmantino. “He visto que ha habido mucho vídeo en redes sociales. Estoy feliz de haber ayudado al equipo, parece un tópico decirlo, pero realmente fue así. Creo que fue en un momento determinante en el que después pudimos irnos en el marcador, así que estoy satisfecho de poder haber conseguido la primera victoria, con nuestra gente, en el que además fue un día bonito, todos teníamos muchas ganas y fue un debut en la categoría soñado”, reconoció al término del acto de presentación de la nueva flota de vehículo oficiales de los que dispondrá la plantilla para esta temporada.

La lógica euforia después de la primera victoria, máxime tras la forma y la contundencia con la que se gestó, ha sido un factor que ha invitado a la euforia del cordobesismo durante estas primeras fechas, algo que Marín señala como positivo, aunque siempre manteniendo en perspectiva todo lo que queda, que no es poco. “Por supuesto que tenemos que estar ilusionados. Nos viene un año muy bonito, las cosas se están haciendo muy bien. Sabemos y no nos creemos más que nadie, pero tampoco menos. Sabemos el club que somos, la afición que tenemos detrás y el potencial. Obviamente tenemos que tener los pies en la tierra, pero nosotros vamos a trabajar día a día, para que, pasito a pasito, jornada tras jornada, podamos seguir creyendo”, confirmó concienzudamente.

La única nota negativa del encuentro del estreno, al menos para el almeriense, se produjo en gol anotado por Mario Gómez para el Unionistas, en una acción a balón parado, una faceta del juego que el arquero reconoce que esta temporada será determinante. “Sabemos que va a ser vital, que es un aspecto que sí que vamos a notar con respecto al año pasado. El otro día ya lo notamos y era en casa, fuera seguramente lo notemos más aún. Lo estamos trabajando, estamos tranquilos, tenemos potencial, por lo que simplemente será ajustar un par de cosas”, manifestó.

Una pugna de quilates por la titularidad

La bonita pelea bajo palos entre Marín y Felipe Ramos, a la que ahora se añade la figura del joven Pablo Picón, ha sido una de las competencias mejor repartidas durante esta pretemporada, el arranque del curso e incluso durante la pasada campaña, en la que el ex bético arrancó como suplente para terminar cogiendo la delantera en la carrera por la titularidad. “Salgo reforzado de la temporada anterior. Me rehice de situaciones complicadas y sabía que mi momento iba a llegar, y llegó. Qué mejor manera que como culminamos la temporada pasada, que fue extraordinaria. Esta temporada lo mismo, con una ilusión tremenda de una nueva categoría, para dar lo mejor de mí desde el inicio. He tenido la suerte de que no he tenido ninguna lesión, he podido empezar y estoy ilusionado”, apuntó.