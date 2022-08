El Córdoba CF inicia en El Arcángel su camino en la Primera RFEF

Para muchos equipos -mayormente los que no cumplieron sus objetivos el curso anterior-, la posibilidad de empezar de cero resulta de lo más estimulante. No es el caso del Córdoba CF, que se siente fuerte en medio de un proceso de redención que se inició el verano pasado y que pretende continuar ahora. Será en la Primera RFEF, una categoría superior. En El Arcángel no esconden su sensación de estar en el carril correcto. Desde la cúpula del club hasta el último empleado, los mensajes son calcados. «No somos los favoritos, pero pelearemos por estar arriba», dicen al unísono. Y lo mejor del asunto es que esas declaraciones no resultan chirriantes.

Por mucho que la división sea distinta, que los adversarios sean otros y que las expectativas -y los riesgos- varíen, el Córdoba se ha propuesto mantener el tono y no salirse del discurso. Sería absurdo reprocharle este ataque de inmovilismo a un equipo que perdió su último partido oficial en el campo en diciembre del año pasado -ante el Sevilla de Lopetegui, en prórroga en la Copa del Rey (0-1)- y que se proclamó campeón absoluto de la Segunda RFEF dejando una cadena de récords históricos. Entre ellos, un panel de triunfos al calor de su hogar que se remonta a mayo de 2021 y que contempla una última victoria en la Liga 20-21 y 17 (todos los encuentros) en la 21-22. Son dieciocho encadenadas, un registro que supera el anterior (17), que databa de 1957. Una brutalidad. Germán Crespo: "La misma ilusión que tiene la afición la tenemos nosotros" Ante el Unionistas de Salamanca se cruzará por primera vez este sábado en la primera jornada de la Liga en el Grupo 1 de la Primera RFEF. Cuando nació el club charro, el Córdoba estaba en Primera División. Hace de eso nueve años. Ahora son vecinos en la tercera categoría nacional después de haber experimentado continuos vaivenes, aunque en sentidos opuestos. En el Unionistas quieren estabilidad y escalar con mesura. En el Córdoba, básicamente, también. Mantiene al frente a Germán Crespo, un entrenador que se ha revelado como el ideal para los tiempos que corren. La presencia del granadino nen el banquillo del Córdoba es una gozosa anomalía en la trayectoria de un club en el que la vida profesional de los técnicos suele ser corta. El nazarí va con todo. «No puedo ir en contra del estilo que me ha traído hasta aquí», expresó en las vísperas del campeonato. Para el doble estreno en casa -el próximo domingo llegará el Fuenlabrada-, el conjunto cordobesista amasa fundadas esperanzas. La enfermería está casi vacía -solo sigue en recuperación el lateral Ekaitz Jiménez, que lleva cinco meses sin competir- y la lucha por la titularidad se mantiene abierta. El primer once blanquiverde permanece como un secreto. No es, desde luego, nada inusual. Adivinar una alineación titular de Crespo fue un ejercicio que entretuvo mucho tiempo a los hinchas mientras se divertían viendo victoria tras victoria en un año de magia en medio del fango de una liga infame, El Córdoba fue líder de principio a fin. Ahora comienza una historia distinta. Lo sabe y lo asume. Córdoba CF - Unionistas Salamanca: el partido en cinco claves La irrupción de los fichajes ha otorgado más variantes a un Córdoba que hoy saldrá con muchos jugadores que estarán tocando el techo en sus incipientes carreras. Carlos Marín, titular el pasado curso, puede conservar la plaza con una zaga compuesta por José Ruiz y Calderón en los lados, quedando Gudelj y Jorge de centrales; en el mediocentro, Diarra y Javi Flores; por los extremos, Carracedo y Simo Bouzaidi, con De las Cuevas de enganche y Casas en la punta. Kike Márquez, tocado, podría estar en una convocatoria donde los puestos están muy cotizados. La duda es ahora una bendición. Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Gudelj, Jorge Moreno, Calderón, Diarra, Javi Flores, De las Cuevas, Carracedo, Simo y Casas. Unionistas Salamanca: Salva, David Vicente, Jon Rojo, Ramiro Mayor, Báez, Nespral, Mawi, Carlos de la Nava, Tropi, Blázquez y Pedraza. Árbitro: Lax Franco (Comité Murciano) Campo: El Arcángel. Hora: 21.30 horas (InStat TV)