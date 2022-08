Germán Crespo: "La misma ilusión que tiene la afición la tenemos nosotros"

La temporada del Córdoba CF comienza. Todo parte listo, presto y dispuesto para el fulgurante debut de los de Germán Crespo este sábado ante el Unionistas de Salamanca en El Arcángel (21.30 horas, InStat TV), una cita para la que el técnico subraya la preparación, las ganas y la ambición del equipo, no solo para el choque, sino para otra campaña ilusionante en este planteado “segundo paso” hacia el fútbol profesional. “Con ganas de empezar. Al final las pretemporadas, conforme van pasando las semanas se van haciendo un poco largas. Sobre todo por la ilusión que nos transmite el exterior, lo que tenemos ganas es de que llegue el partido cuanto antes, de disfrutar del ambiente que va a haber y evidentemente ir desde el primer partido a conseguir los primeros tres puntos y a seguir la línea con la que terminamos el año pasado. Queremos empezar con la dinámica positiva con la que acabamos. Sabemos que va a ser complicado, aunque siempre empezar la temporada en tu estadio conlleva querer hacer las cosas bien y esperamos que esa ilusión no nos lleve a equivocarnos en el primer partido”, confesó en la previa al duelo.

El granadino subrayó que lo que llega es un rival “complicado”, al igual que todos y cada uno a los que se medirán a lo largo de este curso. “No va a haber partidos fáciles. Es verdad que ellos llegan de una competición con prórroga y en la que llegaron a la tanda de penaltis... Eso puede haber hecho que lleguen con lesiones. Nos esperamos un rival que de lo poco que hemos visto, ha cambiado bastante el equipo con respecto al año anterior aunque sí mantiene una base. Ahora mismo tampoco podemos tener muchas referencias de los rivales, aunque sí tenemos los dos o tres partidos y el de Copa RFEF que disputaron la pasada semana”, confirmó acto seguido. “La misma ilusión que tiene la afición la tenemos nosotros”, apuntó.

En cuanto a la presión, el técnico también reconoció que el equipo conoce de buena mano lo que está enfrente, por lo que las ansias del debut se entrelazan con la ambición, aunque no con la intranquilidad. “Es una categoría nueva. Algunos jugadores han estado en categorías superiores a esta, pero al final todos vamos a debutar en esta nueva. Vamos buscando salir con los cinco sentidos puestos, vamos a vivir un bonito ambiente, jugamos en nuestro estadio, a una hora en la que todavía va a haber temperaturas altas, aunque creo que no va a haber mejor escenario que el que vamos a tener mañana. Dentro del vestuario también se palpa esa ilusión”, subrayó.

Las dudas del primer once

La configuración de la primera alineación del equipo para su debut en Primera RFEF también ha sido una de las incógnitas reiteradas durante toda la pretemporada, incluso durante esta primera semana en vísperas al estreno. Ante todo, Germán Crespo destaca que las múltiples variantes no suponen ningún “marrón”, sino una faceta altamente positiva con respecto a la plantilla. “Lo bonito es que sabes que juegue quién juegue te va a rendir los 90 minutos. Eso puede ser y creo que fue el éxito de la temporada pasada. Es verdad que ha habido momentos en los que hemos tenido 12 o 13 jugadores como baja. El único así ahora es Kike Márquez, que sí ha tenido algunas molestias en el abductor, aunque creo que llega también en condiciones para disputar el partido. tenemos donde elegir, eso le va a dar competitividad a la plantilla”, destacó.

Como novedad para este curso, el preparador también podrá disponer de convocatorias mucho más amplias, hasta de 23 futbolistas, aportando más alternativas a su nutrido esquema y la apuesta inicial por cada once. “Te da un abanico de posibilidades más en los cambios. Puedes tener prácticamente otro once. Cuando te limitas a tener siete jugadores tienes que jugar un poco a tener dos defensas, etc. El año pasado a lo mejor posiblemente había un lateral que no estaba haciendo un buen partido pero no tenías laterales en el banquillo”, reafirmó. “Conforme van pasando las semanas vamos a intentar sacar el once que creemos que mejor lo ha hecho en la pretemporada. Aunque habrá jugadores que a lo mejor se queden en el banquillo o sin jugar. Eso es lo bueno. Lo que no me gustaría sería tener el once fácil”, resolvió.

Empezar bien, la clave para el objetivo

El iniciar con el pie derecho la temporada también ha sido una de las claves fijadas por el granadino, que subrayó la importancia de empezar entonados desde el primer momento en el que haya puntos en juego. “Es clave. Tienes dos partidos en casa por la dinámica que traemos de la temporada anterior, pues imagínate si sacamos seis puntos. Es muy complicado, en esa categoría ganar dos partidos consecutivos en casa y siendo los primeros es complicado, pero si tenemos esa suerte, lo que voy a pedir el domingo después del partido después del Fuenlabrada es tener los pies en el suelo. Cuanto mejor se empiece mejor para todo. Es lo bueno que tuvimos el año pasado. Después de las dudas que tuvimos, el equipo empezó como empezó”, señaló.

Respecto al objetivo, la altísima competencia en el Grupo 1 y la amplia remesa de rivales de alto calibre, Germán Crespo reconoció que su objetivo no varía un ápice: “el ascenso”, aunque consciente de la dificultad de la categoría. “A mí me gustaría ser campeón, pero debemos tener los pies en el suelo. Sabemos que es una competición muy complicada, en la que cualquier equipo que estaba en descenso la temporada pasada le ganaba a cualquiera de los que han ascendido. Los favoritos están claros, los equipos con presupuesto, que vienen de superior categoría, aunque sabemos que no todo es el dinero, no todo son las plantillas y al final hay muchas cosas que te pueden llevar a jugar esos playoff y ese ascenso. Creo que nosotros lo tenemos, dentro de ese presupuesto hemos confeccionado una plantilla competitiva. Luego lo mejor que tenemos es la afición, el tener 12.000 personas cada fin de semana, eso, quitando al Deportivo de la Coruña, pocos equipos lo van a tener”, apuntó.