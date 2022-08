El Córdoba CF realiza sus peticiones durante la tradicional ofrenda floral a San Rafael

En estas fechas todo suma. Como cada año, el Córdoba CF llevó a cabo su tradicional ofrenda floral al Custodio, en la Iglesia del Juramento de San Rafael, donde varios de los estandartes de la plantilla mostraron sus respetos así como peticiones por un buen curso en la temporada que inicia este mismo sábado en Primera RFEF, donde los blanquiverdes inaugurarán su calendario ante el Unionistas en El Arcángel (21.30 horas). La expedición estuvo encabezada por los cuatro capitanes blanquiverdes: Javi Flores, Miguel De las Cuevas, Willy Ledesma y José Ruiz, además de secundados por Germán Crespo, Juanito, Raúl Cámara y el consejero Jesús Coca, también presentes.

Bendición, buena suerte con las lesiones, un buen año y protección para lo que viene fueron algunas de las solicitudes realizadas por los representantes del equipo, que también aprovecharon para agradecer y ofrecer todo lo logrado durante el pasado curso, así como la buena inercia durante la pretemporada. Varios aficionados también acudieron al icónico enclave para seguir de cerca el evento junto a los futbolistas, en el que se celebró una pequeña misa improvisada, presidida por Fernando Cruz Conde, canónigo arcediano de la Catedral de Córdoba, con palabras y oraciones expresamente dirigidas a la plantilla, cuerpo técnico y directiva blanquiverdes, con una buena temporada entre los augurios.

Una vez cerrado el acto, por otro lado, hubo un pequeño espacio para fotografiarse con los protagonistas, intercambiar impresiones y hacer balances antes del estreno en Liga, en una matinal concorde dentro de la mítica Plaza de San Rafael, en la que se vivió un gran ambiente.

Jesús Coca: “Esperamos estar a la altura”

La tradicional ofrenda, según confirmó el consejero blanquiverde Jesús Coca, estuvo nuevamente orientada a las peticiones del club tras un gran año en todas las facetas, no solo en la deportiva, con el agradecimiento al Custodio como premisa y múltiples solicitudes para otro curso de grandes éxitos. “Es una tradición bonita. Una tradición que al Córdoba CF como institución le gusta cumplir todos los años, porque además no podemos olvidar que nuestro reino se llama El Arcángel, no por casualidad, sino por el propio Arcángel de San Rafael que hoy hemos venido a solicitar, para que nos eche una mano, como también hizo durante el año pasado”, manifestó el mandatario.

El respaldo de la afición también fue objeto de elogios por parte del dirigente, que destacó las expectativas del club por “estar a la altura” del cordobesismo. “Es bonito que la gente esté ilusionada. Es importante que todo el mundo quiera y esté apoyando. A la vista está el número de abonados que tenemos, que creo que es motivo de orgullo para todos, de ver esa respuesta por parte de la afición y por parte de la ciudad. Esperamos estar a la altura. Es complicado, no podemos engañarnos, porque es una categoría complicada, en la que nada más viendo los históricos y los nombres de los equipos... Ya se está hablando de que la primera salida será para ir a Balaídos. Queremos que los cordobeses y cordobesistas se sientan orgullosos del equipo”, reconoció posteriormente.

“Son 11.600 'gracias' que damos desde el club. Solo podemos compensarlo con trabajo y con esfuerzo. El trabajo no se negocia, al final las cosas saldrán o no saldrán, pero lo que sí, con honradez, honestidad y trabajo diario creo que desde la institución lo entendemos, aunque al final la pelotita es muy caprichosa. Poco a poco, paso a paso, queremos construir un proyecto de equipo para la ciudad y los cordobesistas”, concluyó.