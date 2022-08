El Córdoba CF inicia la semana decisiva con un ritmo tremendo

La cuenta atrás ha comenzado. El Córdoba CF apura las últimas fechas de preparación con una sonrisa en la cara y expectante ante la llegada del primer compromiso liguero, el primero con puntos en juego, donde ya espera el Unionistas de Salamanca (27 de agosto, 21.30 horas, El Arcángel) como anfitrión de lujo para dar la bienvenida a los de Germán Crespo en su flamante reestreno en la nueva categoría de bronce, ahora bajo la particular denominación de Primera RFEF. Así, con la mirada puesta en el duelo del sábado, la plantilla cerró la primera sesión de su primera semana de Liga, con el ritmo llevando la voz cantante dentro de una matinal plagada de concentración, últimos apuntes y todas y cada de las piezas tratando de convencer a su técnico para ser de la partida el fin de semana.

Sin la presencia de Ekaitz Jiménez aunque sí con las de Carlos Daniel y Adrián Turmo, que afrontan los últimos compases de su recuperación intercalando trabajo con el grupo, aunque también con vistas a retornar a las filas del segundo equipo, discurrió la sesión matutina de este martes, en la que el calor volvió a tomar cuota de protagonismo sobre una Ciudad Deportiva radiante, en la que paralelamente se ejercitó el combinado juvenil y a la que una notable cantidad de aficionados decidieron acercarse. Una mañana de fútbol significativa en vísperas del pistoletazo de salida al curso liguero, en la que Germán Crespo reunió a los suyos algo antes de la hora prevista para repartir consignas. Tras las indicaciones y la carrera continúa de calentamiento, también un extenso circuito de activación tras la jornada de descanso del lunes, llegó el trabajo de campo, donde la intensidad escaló por momentos.

El granadino dividió al grupo en varias secciones, en pequeños equipos, en los que se ensayaron dinámicas en superioridad, transiciones de defensa a ataque y algunas situaciones que podrían darse durante el choque ante el conjunto salmantino, sobre las que se incidió especialmente. “Pensamos rápido”, reiteraba el técnico, avisando de los también peligros de su próximo rival, al que calificó como un equipo al que le gusta “llegar rápido” y siempre “sumar muchos jugadores a la zona atacante”, por lo que los errores cometidos en pretemporada ahora podrían ser penalizados. Bajo la atenta mirada de Juanito y Raúl Cámara, los futbolistas llevaron a cabo todos y cada uno de los ejercicios también tutelados por Álex Prieto, que arengaba constantemente, con un posterior partidillo a campo completo en el que se vivieron auténticos golazos como el que puso Willy Ledesma, de vaselina, o el que sumó Cedric Teguia, cada vez más entonado de cara a puerta.

Fue la primera de las cinco sesiones contempladas en el primer plan de trabajo de la temporada 2022-2023, por el que mañana seguirán discurriendo los ensayos de la mano de una nueva matinal a partir de las 9.30 horas en el estadio (puerta cerrada). El jueves y el viernes, como de costumbre, volverá la rutina de ensayos a las instalaciones del Camino Carbonell, a idéntica hora, mientras que el sábado, el mismo día del partido, tendrá lugar una última sesión previa al encuentro en El Arcángel, con las últimas premisas antes del choque del debut en esta nueva etapa que ya comienza. Será el momento en el que Germán Crespo tendrá que tomar alguna que otra decisión complicada, a la hora de confeccionar su primer once para el duelo.

Javi Flores reitera la ambición

Las fechas previas al reestreno en la nueva categoría también han sido objeto de balance para el capitán blanquiverde, Javi Flores, que reconoce sentirse en plena forma tras una pretemporada más que notable. “Me encuentro muy bien. He tenido una pretemporada con continuidad. Recibí un golpe en Jerez que me ha tenido un poco parado, pero llego bien, con continuidad y confianza, luego ya veremos el míster lo que decide”, subrayó tras la sesión de trabajo del grupo este martes, en la que el de Fátima elevó el ritmo tras también firmar un gran encuentro durante el pasado choque ante el Badajoz.

El director de orquesta en la medular blanquiverde también confirmó las ganas y la ilusión con la que aborda el equipo este inicio del nuevo campeonato. “Se han acabado los partidos de pretemporada. Se nota que estamos ya en semana de competición. Se nota en los entrenamientos, se notan las ganas. Tenemos que refrendar las buenas sensaciones que hemos tenido durante toda la pretemporada, que están bien, pero lo que de verdad importa son los tres puntos del sábado. Hemos ganado una ola de positivismo. En este club casi siempre hemos sido muy derrotistas. Debemos aprovecharnos de esa inercia positiva que traemos del año pasado, esa unión de afición con el equipo, debemos aprovecharla sobre todo en casa. Por ahí pasan las claves”, destacó tajante.

Para el cordobés, el salto de categoría también implica un importante reseteo en la mentalidad respecto al año pasado, con choques de mucha más exigencia y ante rivales de enorme calibre. “Está claro que no somos favoritos, somos recién ascendidos y con menos presupuesto, pero la exigencia nuestra es grande, la del club, de una ciudad que nos respalda y que nos ilusiona. No hay mayor exigencia que el Córdoba CF. Tenemos una exigencia alta cada año y más en estas categorías. Estando fuera del fútbol profesional la exigencia tiene que ser alta y hay que convivir con ello, no valen medias tintas, no somos favoritos pero tampoco menos de nadie”, matizó. “Es la Segunda B de toda la vida, donde cualquiera te empata o te gana”, apuntó seguidamente.

La continuidad del bloque campeón, unida a los fichajes, también han sido otro de los factores que más ha destacado el mediocentro, que reiteró que el nivel de la plantilla ha subido considerablemente. “Lo que valoro y veo más es la competitividad dentro del equipo por un puesto. El nivel es muy parejo y ahí el míster tendrá que partirse un poco la cabeza para decidir. La idea del año pasado, en cuanto a juego y fútbol, le estamos dando continuidad este año. La base es intentar minimizar los errores que hemos cometido este año y también los del año pasado y a partir de ahí ir creciendo”, concluyó.