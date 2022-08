"Ser del Córdoba CF es pelear y no rendirse jamás"

Es el futbolista en activo con más partidos disputados en el Córdoba CF, luce el brazalete de capitán y, con 36 años, aborda el curso 22-23 con una lista de objetivos renovada. Porque Javier Flores Santacruz (Córdoba, 1986) siente que aún tiene algo más que decir en el club blanquiverde, en el que ingresó con seis años y al que regresó en 2019 -renunciando a un contrato en vigor con el Elche- para experimentar en carne propia un proceso de autodestrucción de la entidad. Flores ha vivido todo en el Córdoba. Todo. Ascensos, descensos, salvaciones milagrosas, títulos, escándalos y movidas de toda índole.

Fue niño prodigio y hoy es estandarte veterano en un club cuya singularidad conoce bien. "El Córdoba es mi vida", expresa con emoción contenida. La temporada en Primera RFEF se avecina como un formidable reto para un futbolista que admite sus circunstancias. Atrás quedó el chico eléctrico que reventaba defensas con quiebros imposibles y cambios de ritmo. De vez en cuando aparece, pero ahora se dedica a otros menesteres: es un creativo, un facilitador. En la campaña pasada, en el cenagal de la Segunda RFEF, enlazó más partidos que nunca y fue el mejor repartidor de asistencias. Se resiste a verbalizar su deseo -ascender y culminar la tarea por la que volvió a casa- porque sabe que en El Arcángel todo es posible y no quiere aumentar la presión que ya viene con la marca. "Esto es el Córdoba, tenemos detrás a una ciudad", asegura con orgullo.

Se avecina temporada. Una más.

Y como todas, distinta. Cada una tiene al final su matiz propio. Es pronto para saber cómo será, pero comparándola con la del año pasado sí podemos decir que será totalmente diferente. Será más sufrida y competitiva.

De todos modos, después de un ascenso se ve todo con un prisma de más positividad.

Sí, al final lo bueno del año pasado es que conseguimos disfrutar a pesar de la categoría en la que estuvimos. En pretemporada se ha mantenido esa inercia de positivismo, de buen fútbol hasta ahora, de buenas sensaciones... Yo creo que tiene mucho que ver en eso la estructura del club. Desde hace tres años el Córdoba CF está muy asentado, tiene un poso, y eso da mucha tranquilidad a todo el mundo, desde los empleados del club hasta los futbolistas. Cuando se produjo la llegada de Infinity nos vimos metidos en una categoría que no nos pertenece y, lógicamente, había presión por los resultados. Pero se han buscado con cabeza, haciendo las cosas bien. El trabajo está dando sus frutos, vamos acercándonos al fútbol profesional y a ver si lo antes posible estamos ahí. El Córdoba está ahora bien dirigido, que es algo en lo que aquí no habíamos tenido mucha suerte a lo largo de los últimos años.

Lo notan en el campo.

Está claro. Al final, el jugador lo palpa todo, ve cómo se trabaja, sabe a dónde viene... Infinity es un grupo potente, pero no se le va la cabeza y lo tiene todo muy medido. Van con una humildad terrible, pero sin renunciar a nada. Aquí se está trabajando sin malgastar y eso es bueno para garantizar un futuro.

¿Cómo ve al equipo tras los refuerzos en el mercado de fichajes?

Veo la continuidad del año pasado en líneas generales. El equipo no ha cambiado mucho en cuanto a juego, metodología e idea. Han venido compañeros nuevos que se han adaptado rápido a la idea del míster y al vestuario. Estamos en pretemporada y las sensaciones son buenas, pero hay que esperar a la temporada. Habrá rachas malas, pero lo que transmite el vestuario, tanto los que estábamos como los que han venido, es que hay grupo y estaremos unidos para afrontar lo que venga.

Germán Crespo encara su tercer año en el Córdoba CF. No es algo usual.

El club tiene una idea que ha cambiado mucho con respecto a lo que había. Ahora tiene paciencia y sabe madurar los proyectos. Cuando no se cumplieron los objetivos el primer año, Infinity siguió confiando en la dirección deportiva y en el entrenador, aunque él no había estado y le tocó terminar la temporada. Lo fácil hubiera sido traer a otro de más nombre, pero se confió en él. Y ahí están los resultados. Él lo había hecho espectacularmente bien con el filial, estuvo luego tres partidos en el primer equipo y lo hizo genial. Se ha demostrado que es un entrenador con las ideas claras, con un estilo de fútbol muy atractivo, un juego muy vistoso. Dentro de una misma idea tiene muchas variantes de juego y es capaz de sacarlas en un mismo partido. Es trabajador, estudia muy bien al rival... Germán tiene todos los conceptos y cualidades, además de esa pizca de suerte que siempre hace falta, para poder moverse en el fútbol profesional muy bien. Lo tiene muy claro y sus equipos son atrevidos. Podrá estar muy pronto en el fútbol profesional.

Y si es con el Córdoba...

Hombre, ojalá. Esa es la idea de todos. Si no es este año, que sea el que viene. Pero el reto es pelear por ahí arriba, cerca de los puestos de ascenso.

¿Qué puede aportar Javi Flores al Córdoba?

Yo voy a intentar dar lo mismo del año pasado. Mi experiencia, el ayudar a los compañeros en el ataque, la visión para poder seguir dando asistencias como en la temporada anterior... Y dentro del vestuario, ayudar a que haya armonía y que cuando vengan los malos momentos tengamos tranquilidad para poder pasarlos. También apoyar a los más jóvenes, que es algo importante para un equipo.

¿Cómo han caído los nuevos?

Son gente muy llana, trabajadora. Llegan algunos jóvenes con ganas de comerse el mundo. Yo creo que tenemos un caldo de cultivo muy bueno para hacer cosas bonitas.

Lo que no ha cambiado es la afición. Ya van camino de los 12.000. Esto es de otro nivel.

Hemos entrado en una espiral muy positiva. Debemos siempre darles las gracias porque cuando el equipo bajó a Segunda RFEF fue un palo durísimo para todo el mundo. De estar peleando por ascender a Segunda División a bajar a Segunda RFEF, era una cuarta división, pues eso es algo horrible. Pero ahí estuvieron. Respondieron al máximo, con más de ocho mil abonados, y entre el buen juego del equipo y su apoyo vivimos alegrías en una competición que, repito, no era muy agradable. La afición se merecía pasar buenos ratos. Córdoba tiene una afición, cómo te diría, muy sufridora, con más momentos malos que buenos, pero siempre ha respondido. En las buenas y en las malas. Eso es ser del Córdoba. Pelear y no rendirse jamás. Da igual la categoría en donde esté. Meter a diez mil personas en el campo para un partido de Segunda RFEF dice mucho de la afición. Ojalá este año podamos vivir momentos felices y lograr el máximo de victorias para que puedan disfrutar. Queremos hacerlo por ellos.

Hablar de ascenso...

Bueno, al final nuestro objetivo, el del club, es estar en Segunda División lo antes posible. Evidentemente, este año creo que no somos favoritos en las quinielas de equipos para el primer y segundo puesto, pero vamos a luchar por situarnos ahí arriba y quién sabe. También podemos ascender por el play off. El tema es pelear a tope para conseguir nuestras opciones. No será sencillo, porque la división es muy fuerte, pero somos el Córdoba. No podemos quedarnos en medias tintas. Hay que pelear mirando arriba, sin agobiarnos porque puedan llegar algunos momentos malos. Yo creo que podemos estar entre los cinco primeros.

Ahí están el Depor, que el año pasado tuvo una pifia tremenda en su casa, y los recién descendidos, Alcorcón y Fuenlabrada, que están etiquetados como candidatos a subir. Ellos vienen de decepciones, el Córdoba de todo lo contrario.

El grupo es fuerte, con equipos muy punteros que han estado en Segunda hace nada y presupuestos más altos. Ellos tienen más presión que nosotros, pero la nuestra es distinta porque es la que viene por el propio club, la ciudad, la afición... Córdoba no es de Segunda B, joder. Córdoba es una ciudad como mínimo de Segunda. La presión que nos metemos es porque estamos en un club con exigencias altas. Hay que estar tranquilos, pero sabiendo dónde estamos.

Este verano falleció Campanero, una persona importante para su carrera futbolística.

Rafael, fíjate, ha sido una de las personas más entrañables que he podido conocer. Cuando todo el mundo habla bien y demuestra que te quiere es porque esa persona ha hecho algo grande. Es una persona que se ha desvivido por el Córdoba, que todo lo ha hecho por amor al club. Estaría muy bien que pudiéramos dedicarle un ascenso, pero bueno... Le vamos a echar en falta. Yo hablaba todas las semanas con él y era como un padre, como un abuelo...

Termina este año contrato con el Córdoba.

Sí, no tengo cláusula ni nada de eso. Acabo este año.

¿Será el último?

Mi idea es seguir jugando al fútbol, pero a día de hoy solo pienso en esta temporada que viene. Quiero seguir jugando muchos minutos, poder hacerlo bien y seguir. Esa es mi idea, pero me centro en el ahora. Será una temporada difícil, mas que la del año pasado, pero tengo toda la ilusión. Quiero verme bien y saber que, por lo menos, tengo la posibilidad de seguir.

¿Qué le queda por hacer en el Córdoba?

Aquí en este club he pasado de todo. Desde los seis años con que entré hasta los 36 que tengo... Estuve ocho años fuera, pero volví y puedo decir que el Córdoba es mi vida. Y me fui por lo que me fui, no era decisión mía. Mi idea era estar toda mi carrera en este club, era mi sueño. Cuando empecé tuve la posibilidad de salir y no lo hice porque mi objetivo era estar en el Córdoba siempre, en casa, con mi gente, disfrutando del fútbol en El Arcángel. He vivido en el Córdoba todo tipo de experiencias y espero que aún me queden más.