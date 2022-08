Germán Crespo: “En esta pretemporada se ha visto un equipo que sabe lo que quiere”

El Córdoba CF saldó la última parada de su período de preparación antes del arranque de la nueva temporada en Primera RFEF con sensaciones encontradas, aunque con grandes notas positivas antes del estreno (1-1). El Badajoz, rival elegido para la ocasión, presentó batalla hasta el último instante, mostrando la crudeza que se avecina y exigiendo la mejor versión de los de Germán Crespo para no acabar la pretemporada con derrota. El propio técnico, al término del encuentro, reconoció que el choque ofrece múltiples facetas sobre las que extraer aprendizaje. “Ha sido un partido típico de pretemporada, donde hay dos equipos hechos, con los conceptos claros, sabiendo cada uno a lo que jugaba. Creo que hemos dominado el partido en muchos minutos del encuentro, lo único que ha habido momentos que nos ha faltado algo de verticalidad. Ellos en la primera parte, sobre todo, nos han esperado mucho atrás, con dos líneas de cuatro y los dos de arriba, y ahí sí nos ha faltado el ser más verticales, el jugar por dentro”, afirmó.

El choque en el Cívitas Nuevo Vivero, según el granadino, también reiteró una de las pocas asignaturas pendientes del equipo durante la preparatoria, la “claridad” en los últimos metros, donde se dispusieron de oportunidades pero no de puntería. "Hemos tenido llegadas pero no han sido llegadas claras, aunque a pesar de eso hemos tenido algún disparo de Diarra, algún último pase de Calderón al que no ha llegado Miguel... Hemos generado acercamientos, aunque luego nos ha faltado finalizar con algo de más acierto”, lamentó. “Ellos han vivido un poco de eso, de nuestros errores, de intentar buscar las contras cuando nos pillaban abiertos y en alguna salida han tenido alguna ocasión”, apuntó.

A partir del gol, Germán Crespo también confirmó la buena reacción del equipo, a pesar de la evidente dureza del choque, la lógica falta de rodaje y la dificultad de un rival replegado en la mayoría de fases del partido. “El gol es en un disparo de fuera del área que rebota y se va hacia dentro y ahí ha habido unos minutos que nos ha faltado hacernos con el dominio del balón, pero luego creo que el equipo ha reaccionado bien, ha conseguido otra vez tenerla, le hemos vuelto a dar criterio y con los cambios creo que hemos ganado algo más de frescura arriba. Son jugadores que habían tenido minutos, pero hoy ya eran 60-70 minutos y cuando hemos tenido algo más de frescura creo que el equipo ha ido a por el partido, ha tenido ocasiones claras para llevarse la victoria. No ha sido así, pero contento con el partido que hemos hecho”, manifestó.

Un saldo más que positivo

Para el preparador, la pretemporada puede ser calificada como “muy buena”, en la que reafirma la identidad del bloque y la afinidad antes del inicio de Liga. “Ha sido una pretemporada muy buena, porque es una pretemporada con muchos partidos, larga, donde el equipo creo que ha competido muy bien en todos. Se ha visto un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que en todo momento es vertical, con velocidad, a pesar de que todavía no estamos al cien por cien físicamente, sobre todo por esa chispa que podemos tener o coger con los partidos”, declaró.

“Hay que estar contentos con las sensaciones que da el equipo y ahora viene ya a pensar en lo que todo el mundo estamos deseando que llegue, que es el primer partido de Liga, nos hubiese gustado llegar con una última victoria aquí, pero creo que el balance en cuanto a victorias y tan solo una derrota es muy positivo”, apostilló satisfecho.