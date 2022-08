El Córdoba CF cierra la fase de pruebas con una actuación sobria en Badajoz

Adiós a las pruebas. El Córdoba CF ya se pone en modo Liga, aunque por la forma en la que se ha comportado durante los ensayos veraniegos se podría concluir que nunca ha llegado a desprenderse de ese gen competitivo que le hierve por dentro desde que Germán Crespo tomó el mando. Se van unos y llegan otros, pero el sello se mantiene. Más allá de mayor o menor acierto, el equipo ha adquirido personalidad propia. En el Civitas Nuevo Vivero sacó un empate que le sirve para dejar su expediente de pretemporada con un balance de seis victorias, dos igualadas y una sola derrota.

Dentro de siete días hay Liga, así que la última impresión es importante. Al Badajoz -con un plantel remodelado a fondo, bajo la guía de Luis Oliver- le convenía mostrar una imagen convincente ante un Córdoba al que sus vecinos consideran un candidato a todo lo mejor. Los de Isaac Jové se presentaban ante su gente -hubo un acto protocolario inicial- y salieron con algo más de efervescencia, buscando intimidar a un Córdoba que se plantó sobre el césped con un once en el que tenían esta vez protagonismo los que no actuaron en la última cita en Pozoblanco. ¿Presunto equipo titular en Liga? Con Germán Crespo, nunca se sabe. Y eso, a la vista de los resultados, no es un mal asunto.

El primer testimonio blanquiverde en ataque lo protagonizó Christian Carracedo, que decidió galopar hacia al área con un cambio de ritmo y soltó un trallazo que salió desviado. La réplica la puso el Mérida con una combinación entre Adilson y Ferrón que acabó con un disparo del exblanquiverde Zelu. Más clara la tuvo Francis Ferrón, que aprovechó un pase errado atrás de Ramón Bueno para agobiar a Carlos Marín, cuyo despeje dio en la mano al delantero local. Marcó gol, pero aceptó con una sonrisa la anulación del tanto. Fue una advertencia para los cordobesistas, que trataban de conservar la compostura sin complicarse demasiado.

Había respeto. Los equipos se medían sin querer correr riesgos. Los de casa buscaban la habilidad de Adilson y Zelu, con el Córdoba cargando por la banda derecha, donde José Ruiz y Carracedo se combinaban para alborotar con desigual fortuna a la zaga pacense. En el centro del campo, Diarra imponía su jerarquía. El malí gobernó su zona y se dejó ver en ataque con una ocasión al filo de la media hora. Simo, muy vigilado, entró poco en acción, como De las Cuevas, al que le tapaban las líneas de pase. El alicantino, pese a la férrea vigilancia, se las apañó para tener una ocasión tras un pase de Sergio Benito.

El Badajoz, buscando el juego más vertical y con menos toque, mantenía el tipo con algunas llegadas de Matías Pérez y Adilson que no vieron puerta. El descanso llegó sin que los porteros tuvieran que intervenir, con el marcador a cero y un fútbol pastoso.

Un golpe inesperado

A poco del arranque del segundo tiempo lo pasó mal el Córdoba. Todo partió de un taconazo a destiempo de Calderón en el campo local que propició robo y una rápida contra, en la que Zelu puso en aprietos a Carlos Marín. Faltaba inspiración, pero sobraba viveza para detectar cualquier desliz del rival. De rebote llegó el primero de la noche. Adilson ensayó el tiro desde muy lejos y la pelota se desvió tras tocar Gudelj en el bosque de piernas de la defensa blanquiverde, despistando al meta Carlos Marín.

El Córdoba sintió el pinchazo y puso intensidad, aunque le faltó precisión. Los jugadores pacenses tuvieron bastante que ver con su presión. En pleno atasco, Crespo metió a Javi Flores, Adrián Fuentes y Kike Márquez a falta de 20 minutos. El de Fátima y Fuentes se aliaron para crear una ocasión que terminó en córner. Al saque, anotó el empate Christian Carracedo tras meter la bota en un tiro mordido de Flores. Los recién llegados tuvieron un impacto inmediato.

El pleito se calentó. Simo tuvo varias fricciones con rivales en sus incursiones por la banda, donde le frenaban sin miramientos. A cinco del final, Javi Flores exigió desde lejos con un derechazo al meta Narváez, que poco después blocó un cabezazo de Diarra. El Badajoz respondió con un lanzamiento de falta de Calderón que salió junto al palo.

El Córdoba no quería perder la ocasión de irse con la sonrisa completa. Javi Flores metió un pase excepcional a Carracedo, que en carrera envió por encima del larguero. Fue la última oportunidad para los de Germán Crespo, que cerraron su fase de pretemporada con un ensayo que fue eso, una prueba más para convencerse de que están capacitados para abordar el reto de la Primera RFEF.