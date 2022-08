Germán Crespo: "A día de hoy tengo mil dudas en el once que pueda jugar el primer partido"

El Córdoba CF tuvo que sudar sangre para superar la prueba impuesta por el Pozoblanco en su penúltimo test de la pretemporada (1-2), en un partido tan intenso como en plena competición podría esperarse. El ritmo, las interrupciones y los rifirrafes en los dos lados fueron protagonistas al margen del resultado, en un partido que llevó a los de Germán Crespo al límite para sacar algo positivo del siempre complejo, y cada vez más, césped del Municipal. “Los primeros minutos hemos salido bien, generando ocasiones pero no hemos sido contundentes en los últimos metros. Hemos tenido ocasiones y, o bien nos ha faltado el último pase, o bien a la hora de finalizar no hemos estado acertados. Este partido, si tienes la suerte de ponerte por delante en las ocasiones que generas, pues lo mismo ahí se termina, pero claro, cuando no eres capaz de finalizar bien haces que el rival dé un paso adelante”, confirmó el propio técnico una vez terminado el encuentro en tierras vallesanas.

Ha sido precisamente la falta de puntería en los últimos metros la clave que observa el técnico granadino para no haber finiquitado mucho antes el partido, incluso pudiendo haber evitado que se complicase durante el último tramo de la primera parte. “Ha habido cuatro o cinco acciones donde quizás deberíamos haber triangulado menos. Hemos ido buscando la exquisitez y hay que ser más contundentes. Una vez que llegamos a tres cuartos de campo hemos visto cómo llegaba el primer gol, en una acción desde el borde del área, igual que Simo hizo el otro día... Lo hemos hablado, cuando llegamos al borde del área tenemos que finalizar las ocasiones en disparos, no que se quede en pases y que nos puedan coger a la contra”, subrayó tajante.

“Al final es un partido de pretemporada, donde intentamos evitar que nos hagamos daño, tanto un equipo como otro, aunque a pesar de eso el partido ha sido intenso y creo que la lesión de Casas ha venido por eso. Ha sido un balón dividido y le da con la rodilla en la cadera, pero esperemos que sea solo el golpe”, apuntó posteriormente.

Aún no hay un “once tipo”

El preparador blanquiverde también reconoció que su cabeza llega a estas últimas fechas de la pretemporada llena de “dudas” respecto al primer once que debutará con el equipo durante el estreno ante el Unionistas, aunque no por falta de opciones, sino por las múltiples variantes de garantías para el curso. “Se ha confeccionado una buena plantilla. Yo se lo he hecho ver a los jugadores, que a día de hoy tengo mil dudas en el posible once que pueda jugar el primer partido. Lo fácil sería tenerlo claro, pero si tenemos dudas es porque todo el mundo está trabajando bien. Nos queda un partido y luego habrá que elegir”, afirmó.

La nueva categoría, por otro lado, también fue objeto de balance del técnico, que destacó una vez más el buen fondo de armario del que podrá disponer para sus planes a lo largo de esta temporada 2022-2023 en Primera RFEF. “Va a ser complicado. Hay equipos más profesionales, mejor hechos, con plantillas muy completas, con presupuestos muy altos. Lo bueno es eso, que el once que salga el primer partido no quiere decir que ese vaya a ser el once titular, sino el que mejor creamos para él, pero sabemos que lo mismo el segundo o tercer partido van a cambiar tres o cuatro jugadores. Me gustan las rotaciones, me gusta tener a toda la gente metida y creo que este año lo volveremos a tener con la plantilla que tenemos”, declaró.

La fórmula de los dos puntas, otra alternativa más

Respecto a la opción de jugar con dos delanteros, al igual que con Willy Ledesma y Antonio Casas durante el encuentro en el Municipal, el técnico subrayó que será una buena alternativa según el planteamiento del rival, aunque con la evidente inclinación hacia un esquema con jugadores entre líneas siempre que sea posible. “Este año tenemos un abanico de tres delanteros, no podemos dejar en estos partidos a uno de ellos sin jugar. Ya se demostró el año pasado, el equipo se desenvuelve mejor con gente entre líneas, pero va haber partidos que tengamos que jugar con dos puntas porque tengamos algo más de desborde por banda, para tener más gente en zona de remate”, confirmó.

La recta final de la temporada, además, también llega en buen momento para la plantilla, que acoge las últimas fechas con el adaptarse al ritmo de competición como objetivo. “Estamos a una semana y lo que hemos buscado es que los jugadores acumulen un partido completo. En las pretemporadas empiezas de menos a más, pero la semana que viene ya no puedes hacer cambios y habrá jugadores que tengan que jugar los 90 minutos. En el caso de Kike Márquez no ha sido así porque tenía algunas molestias en el abductor al descanso, mientras que la lesión de Antonio Casas ha hecho que tengamos que hacer otro cambio obligado”, concluyó.