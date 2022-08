El Córdoba CF supera con esfuerzo a un indomable Pozoblanco

Así también le debe servir al Córdoba CF, que conquistó con sudor y sufrimiento el Trofeo Ciudad de Pozoblanco, un clásico del verano. Ante un adversario indomable, que supo ganarse el derecho a la sorpresa, el cuadro de Germán Crespo tuvo que exprimirse para sacar adelante la noche con un esfuerzo extra.

El Córdoba se plantó en el campo queriendo mandar, presionando y asediando la meta pozoalbense sin miramientos. Poco más de diez segundos habían transcurrido cuando Javi Dela tuvo que blocar un latigazo raso de Antonio Casas, con unas ganas contagiosas de enseñar lo que mejor sabe hacer. Kike Márquez y Cedric Teguía buscaban el desborde y los anfitriones, por pura cuestión de lógica, recularon. El delantero rambleño estuvo a punto de marcar a los diez minutos, pero su remate de cabeza lo desvió Dela con la punta del guante a córner. Manolillo y Puga, en los flancos, tuvieron motivos para sumarse con determinación. Y lo hicieron. El control era cordobesista.

El estar sometido no restó valentía al Pozoblanco, equipo que milita en el grupo 10 de Tercera RFEF, que se fue amoldando a la situación y empezó a replicar al Córdoba. A los quince minutos dispuso de la mejor ocasión hasta entonces. Su capitán, Carlos Moreno, agarró el balón muy lejos del área y, al ver que nadie le atosigaba, lanzó un chut potentísimo que dejó temblando la parte alta del poste de la meta de Felipe Ramos, que ni la vio venir. El Córdoba siguió a lo suyo, apretando y coleccionando llegadas. Willy y Kike Márquez rozaron el gol, pero Dela estuvo certero. Los de Antonio Jesús Cobos, animados por haber sido capaces de salir indemnes del potente inicio cordobesista, se sacudieron complejos y no se escondieron. Lara le dio desde lejos y estuvo a punto de sorprender a Felipe Ramos, en una fase en la que la incomodidad empezaba a ser patente en la escuadra de Germán Crespo.

Y la mutación del Pozoblanco tomó cuerpo en un final trepidante: Espinar probó a Felipe Ramos y acto seguido el meta madrileño no voló lo suficientemente alto como para desviar un magistral disparo de David García desde la frontal del área. El pitido de Caballero cerró un primer periodo que terminó con asperezas después de un inesperado giro de guion: el Córdoba le perdió el sitio al choque y el Pozoblanco se hizo más fuerte. Los rifirrafes camino del vestuario confirmaban, para quienes aún no lo hubiera entendido, que a aquello le quedaba ya poco de amistoso.

Crespo no cambió a nadie del once. Los mismos buscando lo mismo. En el Pozoblanco, Carlos Sánchez suplió en la portería a un Javi Dela que había estado soberbio en el primer tiempo y el carrusel de entradas se abrió. A los cordobesistas se les notaban las ansias por reconducir la situación. El juego se ceñía al área vallesana y alrededores, pero las contras locales eran una fuente de inquietud. Guichard se escapó y puso un nugo en la garganta a los blanquiverdes. Los de casa tenían ya medio equipo transformado a falta de poco más de media hora y el Córdoba insistía en su propuesta. Llegaba, pero sin concreción. Willy Ledesma acarició el empate por dos veces, pero no había manera. Entre el portero y el poste lo evitaron. El de Torremejía se echó las manos a la cabeza, en un gesto que simbolizaba el estado de frustración colectiva de un Córdoba ofuscado.

Lo desatascó Christian Delgado, una de las sensaciones de la pretemporada, con un tiro ajustado al poste. Faltaban 25 minutos y el pleito tomaba otra dimensión tras el 1-1. A 15 del final entró Adrián Fuentes. Y el siguiente cambio fue obligado: Antonio Casas se fue quejándose de un fuerte dolor lumbar tras una mala caída y en su lugar salió Sergio Benito. Con el rambleño atendido en la banda, el Córdoba logró el 1-2 con un disparo de Álex Bernal, que lo festejó con ganas.

Cachorro estuvo a punto de nivelar de nuevo en unos minutos postreros bastante feos, con trifulcas, entradas al límite y protestas por todo. El Pozoblanco terminó en el área blanquiverde, pero no hubo milagro. Y ahí quedó todo.