Germán Crespo: “Las sensaciones siguen siendo muy positivas”

Una nueva batalla solventada y sumando, así se las está apañando el Córdoba CF en esta fase final de su pretemporada, en la que cada duelo amistoso se está convirtiendo en una auténtica guerra de trincheras. No fue diferente ante el Xerez DFC (0-2), un choque de tremenda intensidad e impacto en Chapín, aunque con un resultado que, como viene siendo habitual durante las últimas semanas, cayó del lado de los de Germán Crespo. “Ha sido un partido con dos partes distintas. La primera creo que el equipo lo ha bordado, porque ha jugado en campo contrario, ha elegido bien en todo momento, en la línea que venimos en los partidos anteriores. Lo único que no hemos tenido acierto en los metros finales. Por el juego del equipo tendríamos que haber ido mínimo 0-2 al descanso”, reconoció el propio técnico tras el encuentro en tierras jerezanas.

Para el granadino, fue precisamente esa primera mitad en la que el equipo mostró su mejor cara durante el encuentro, tanto en la línea ofensiva como en la defensiva, donde durante las últimas citas se estaba mostrando algo más dubitativo. “Hemos tenido ocasiones muy claras, delante del portero, desde fuera del área, la de Álex Bernal... Hay que quedarse con lo de la primera parte. Luego en la segunda, con la expulsión de ellos, ya se han metido muy atrás. El campo no lo han regado en el descanso, por lo que al final no le puedes dar velocidad al juego. Con el calor que hace, el campo no te permite esas conducciones de Carracedo y de Cedric, de Simo y de Kike... Eso ha hecho que se ralentice demasiado el juego. Al final hemos sentenciado el partido”, apuntó tajante.

La intensidad del choque, rayando el límite de lo reglamentario pese a las fechas que corren en todavía plena temporada, también fue objeto de balance para el preparador, que se mostró descontento con la actuación arbitral. “Ha habido muchas interrupciones. El colegiado ha permitido mucho. Ellos han estado en momentos puntuales al límite en esas entradas, porque creo que en un partido normal hubiese habido alguna tarjeta en los primeros minutos, eso hubiese hecho que los jugadores tuvieran que medirse más”, confirmó.

“Ellos solo han tenido una ocasión clara, al final del partido. Es normal que un equipo te genere alguna ocasión, aunque contento con el trabajo, se vuelve a ganar y al final creo que las sensaciones siguen siendo muy positivas”, concluyó satisfecho.