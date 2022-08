Germán Crespo: “Los errores que estamos teniendo nos están costando goles”

El séptimo test de la pretemporada para el Córdoba CF tendrá la potestad de revalidar las buenas sensaciones del equipo durante los últimos compromisos o de marcar un precedente de cara al último arreón de la puesta a punto. Sea como sea, incluso al margen del resultado, el cruce de este sábado ante el Xerez DFC (21.00 horas, Chapín, PTV) se antoja como un choque de gran impacto para los de Germán Crespo, que también llegan enrachados tras los buenos resultados de las últimas fechas. El propio técnico blanquiverde, en vísperas del encuentro ante los jerezanos, reconoce la buena dinámica. “El partido servirá para terminar una semana completa, en la que hemos aumentado la carga e intentaremos seguir mejorando sensaciones, a pesar de que las del partido ante el Mérida fueron muy buenas. Quizás debamos evitarlos los errores que estamos teniendo, que nos están costando goles”, reconoció el preparador antes del duelo.

Para el granadino, el buen momento del equipo quedó ampliamente suscrito durante el pasado choque en El Arcángel ante el cuadro emeritense, aunque con ciertas facetas a mejorar como las desconexiones defensivas, causas de al menos el primero de los goles por parte del lado visitante durante el pasado miércoles. “El equipo defensivamente está haciendo las cosas muy bien, los equipos rivales no nos generan ocasiones pero las que sí están generando quizás sea por errores nuestros, eso es algo que tenemos que evitar y en lo que hemos hecho hincapié en estos dos días, para darle importancia”, reivindicó.

El técnico, no obstante, también pone el aprobado con nota a la pretemporada que está cuajando el equipo, aunque con el único “pero” de esos errores defensivos que siguen penalizando el buen hacer durante todo un encuentro. “El otro día fue un partido muy completo y la idea que llevamos para este es ofensivamente dar lo que estamos haciendo, darle continuidad, y luego defensivamente lo estamos haciendo muy bien. En las acciones a balón parado no nos están creando peligro y el único pero, por ponerle alguno a la pretemporada, es que los goles que hemos encajado han sido por fallos en salida de balón y eso es lo que estamos intentando mejorar y esperemos que podamos mantener la portería a cero y que no cometamos errores”, apuntó.