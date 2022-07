"En el Córdoba CF no nos catalogamos como favoritos en la Liga, sí pensamos que tenemos una buena plantilla"

Acaba de cerrar su tercer mercado veraniego en el Córdoba CF, con un balance desigual en los dos anteriores. Juan Gutiérrez (Cádiz, 23 de julio de 1976) realiza un balance de los fichajes blanquiverdes para la temporada 2022-23, en la que será el estreno del equipo de Germán Crespo en Primera Federación. También habla de la categoría, del papel que debe desempeñar el Córdoba CF en la misma y de los clubs que considera favoritos para el ascenso directo. También realiza un repaso de la cantera cordobesista, en la que la pasada temporada no fue la mejor, precisamente, de los últimos años.

-¿Me hace un balance del mercado? Es notorio y público que no todo lo que han llegado han sido primeras opciones (Gorka Santamaría, Isi Gómez), pero ¿contento en general?

-Sí, muy contento. Porque cuando cierras la plantilla tan pronto quiere decir que, más o menos, teníamos las cosas bien claras. Es verdad que a veces hemos ido a por un jugador, como en los casos visibles de Gorka Santamaría e Isi Gómez, pues evidentemente no han llegado aquí, pero luego había solo pequeños matices. Por ejemplo, entre Sergio Benito y Gorka, que coincidieron en el Badajoz, y al principio era Sergio Benito el titular, y en el caso de Isi Gómez, nosotros ya teníamos hablado un poco la posibilidad de que viniera también Diarra. No era incompatible con la llegada de Isi Gómez, porque pensábamos también que Diarra nos podía hacer la posición de diez, de mediapunta, alternarla con la de ocho. Pero luego la situación de mercado va cambiando, y cuando nos salió la posibilidad de fichar a Kike Márquez, dentro de ese puzle que va organizando uno, pues a veces las piezas tienen que encajar de otra manera. No sé si será la dinámica o un poco todo, pero una vez confeccionada la plantilla, no sé si nos alegramos un poco de lo que ha pasado, porque parece que va todo con mayor encaje. Si hubiésemos firmado a Gorka Santamaría en su tiempo, ahora pensando, diríamos que tenemos tres delanteros muy parecidos y al final la opción de Sergio Benito nos daba una cosa distinta, un jugador de más desmarque. A lo mejor no tan goleador, por números, pero sí nos daba unas opciones que el técnico va a necesitar durante toda la temporada.

-Hablemos de la defensa. ¿No es poco refuerzo solo dos jugadores y además sub-23?

-Claro. Es que nosotros pensamos que uno de de los refuerzos es Gudelj, que llegó aquí en enero, pero no las teníamos todas consigo a la hora de que pudiera continuar. Pensábamos que le podía salir algo importante para poder irse y nosotros en el centro de la defensa, que contábamos con José Alonso y José Cruz, fueron prácticamente los dos jugadores titulares en la primera vuelta, hasta que se lesionó José Alonso. Eran importantes, sabíamos que teníamos que traer un central diferente y que nos mejorara el juego aéreo, que fuera expeditivo, duro, rápido, pero cuando tuvimos la posibilidad de hacer a Jorge Moreno, que estuvimos mucho tiempo detrás de él, y que para nosotros era la mejor opción sub-23 que había en el mercado -quitando a los de filiales, que están en otra órbita por sus salarios y crecimiento de esos mismos jugadores, no están en el mercado-, así que nos hicimos con una de las mejores opciones, si no la mejor sub-23 del mercado, y sólo teníamos que reforzar luego el lateral izquierdo. Creo que contábamos con una buena pareja que hacía la competencia, como es José Ruiz, con mucha experiencia en Segunda B en equipos importantes, y Carlos Puga, que si ha sonado para equipos importantes, para crecer, y si al final se ha rumoreado tanto que tiene ofertas, aunque de hecho no ha tenido ninguna todavía, pero es un jugador que se le supone un crecimiento importante. Ese lateral derecho estaba ya cubierto y en el izquierdo, Ekaitz venía de hacer una gran temporada, a pesar de su lesión, y esa parte estaba coja. Apostamos por un jugador polivalente, como pasa en la derecha, porque Puga te puede jugar de extremo y en la izquierda, Calderón igual. Dentro de la competencia en el equipo nos gusta que haya polivalencia, porque si hay un jugador que en su puesto destaca sobremanera, el suplente, entre comillas, es bueno que pueda jugar en otra posición. Eso hace que para la gestión, el entrenador tenga más recursos porque a lo largo de la temporada, como el año pasado o al principio de esta pretemporada, con muchas lesiones, muchas bajas, es importante que el técnico pueda manejarlas con esa polivalencia en esos puestos.

-Usted que lo fue, ¿no echa en falta de un central de jerarquía como en otros equipos?

-Sí. Hay un comentario sobre la Primera RFEF, he escuchado a mucha gente decir que es casi como una Segunda División, muy parecida, pero yo veo una gran diferencia entre ellas: los centrales y los delanteros. En Primera RFEF no hay centrales ni delanteros de la categoría que hay en Segunda División. Puede haber centrocampistas, jugadores de banda, creativos, mediapuntas, ahí el nivel se empareja mucho con Segunda, pero en mi opinión faltan centrales de jerarquía, como tú dices, y delanteros. No hay delanteros de un nivel… Al menos no lo han demostrado. Solo hay que ver las cifras de goles en Primera RFEF. Equipos muy dominadores como Dépor o Racing, ves las cifras de sus goleadores y no llegan ni a los 15 goles. Miku creo que hizo 8 o 9, Jordi Sánchez, del Albacete creo que hizo también 8 goles. Muy pocos goles. Andorra, Villarreal B, los máximos goleadores de los grupos, salvo Jutglá, que debutó en Primera, no han pasado de 15 o 16 goles.

-Latasa.

-Sí, Latasa hizo 8 o 9. Es verdad de su potencial y que será jugador de Primera, pero encontrar goleadores es muy complicado en la categoría, igual que centrales. Son centrales que llevan mucho tiempo en la categoría, pero el joven que destaca se mete en Segunda o Primera. Es donde yo creo que aún le falta nivel a la categoría, que irá cogiéndolo poquito a poco, pero pienso que cuando hay un jugador que destaca mucho se va a Segunda, al menos en esos dos puestos.

-Por fin tiene el equipo un mediocentro defensivo puro.

-Sí (sonríe), uno posicional.

-¿Por qué Ramón Bueno? Lo digo porque no hubo muchas opciones de verlo, porque no jugó muchos partidos el año pasado.

-Es que yo a Ramón Bueno lo conocía de mucho antes, en su etapa donde siempre ha estado, en Villarreal. Era un jugador que estaba en un momento muy bueno en su carrera antes de su lesión. En aquel mercado invernal iba a firmar por el Almería, en Segunda División, y se lesionó la rodilla de gravedad, una triada, al final del mercado del 2020. Luego le costó muchísimo recuperar esa lesión. Prácticamente una lesión de ocho o nueve meses se le fue a 16, y luego, viendo mucho yo al Villarreal B este año, al final el titular era Alberto del Moral. Hubo un momento en el que juega varios partidos, en los que el Villarreal B igual buscaba ser más duro en la contención, en una pequeña racha mala empezaron a jugar juntos y lo vi. Conozco al de antes y después de la lesión y vi que al jugador solo le falta coger como ritmo, jugar partidos para conseguir ese nivel que tenía antes de la lesión. En mi pensamiento está que el jugador ha pasado un año de transición, en el que te recuperas y te adaptas para coger sensaciones, ritmo. Eso ha sido este año, ha jugado poco, también ha tenido alguna lesión muscular por cambiar hábitos en tu carrera, pero es ese seis, posicional, que no abundan en el mercado. Se coloca muy bien, lee el juego, mejora a sus compañeros de alrededor y pensamos que puede ser un jugador que nos aporte cosas diferentes a lo que teníamos. También pensábamos que no estábamos obsesionados con esa posición, porque Germán (Crespo) juega muchas veces con dos ochos, sobre todo en casa, y a lo mejor pues jugará con dos ochos. Nosotros no firmamos un jugador pensando ‘uh, va a jugar siempre de titular’, sino que intentamos darle armas al entrenador para que no haya lagunas e independientemente del equipo que tenga delante, disponga de variedad para enfrentarse a él.

"Sí son muchos tres delanteros para un puesto, pero pensamos en elecciones, estados de forma y creemos que por las características de Kike Márquez y Miguel de las Cuevas uno siempre va a estar en el campo"

-¿Cree que en esta categoría se podrá jugar con dos ochos?

-Lo veo mucho no solo en esta categoría, sino también en Segunda y en Primera, lo de jugar con dos ochos y no jugar con un seis puro. No sé si se está perdiendo ese jugador, pero veo a muchos equipos que les falta tener ese ancla, ese jugador que a lo mejor… Los entrenadores, al final, pienso que trabajan los aspectos del juego y si lo hacen con dos ochos intentan que los extremos ayuden mucho más por dentro. En ocasiones hay equipos que juegan con tres, prescinden de un mediapunta y juegan con un trivote en medio y se sienten más fuertes. Depende también de lo dominador que seas. A más dominador, más te puedes permitir jugar con dos ochos. A nosotros nos permitían eso el año pasado porque éramos muy dominadores, y lo que tenemos que pensar este año es que lo podamos volver a ser. Sé que, evidentemente, no podemos hacer los números que hicimos en esta categoría y va a estar todo mucho más igualado, pero pienso que en lo que es el juego, en mandar, en tener la posesión, creo que sí vamos a ser un equipo muy parecido al del año pasado. Luego, lo que pasa es que podemos sufrir, evidentemente, la calidad de los equipos aumentan y las contras no nos las personarán, como pasaba el año pasado, que a lo mejor, dentro de la vulnerabilidad que podíamos tener en defensa pues nos perdonaban algo porque faltaba calidad. Este año también creo que hemos mejorado esa defensa, hemos ganado en velocidad, hemos ganado en balón parado… Al final, que el entrenador elija. Hemos firmado a Ramón Bueno, porque pensamos que podía jugar muchos partidos en esa posición, pero al final es una cuestión de elección del entrenador.

-Hablemos también de la mediapunta, cuyo puesto ha estado copado en los últimos años por De las Cuevas. ¿A quién se ha fichado para ese puesto?

-A Kike Márquez. A Kike Márquez lo traemos para que juegue de mediapunta y hacer la competencia a Miguel de las Cuevas. Al final, De las Cuevas sabemos que tiene muchísima calidad, es determinante, pero si pensamos en los partidos que ha estado disponible, estuvo presente en los dos últimos años en la mitad de los partidos, a causa de lesiones musculares. Al final, el equipo se adaptaba, jugaba con dos puntas o era capaz de jugar con Luismi haciendo un poco la mediapunta, el año pasado, pero necesitamos un jugador de mucha jerarquía para competir ese puesto con Miguel. Sabemos -Kike Márquez- que puede jugar algún día en banda, no es su mejor posición, pero nosotros lo hemos firmado para hacer competencia en la mediapunta, porque en banda entendemos que también tenemos muchísimos recursos. Aparte de los jugadores que se han firmado, a los cuatro jugadores en banda hay que sumarles también a Calderón y a Puga, que pueden jugar también en la banda. Creemos que teníamos que firmar un jugador de mucha jerarquía para competir ese puesto a Miguel de las Cuevas, ya que si firmas un jugador joven, al final no va a tener minutos o no va a tener esa competencia real. Queremos vivir de esa competencia fuerte, y esperemos que sea sana, y que el equipo se beneficie.

-Hablando de extremos. ¿El fuerte de este equipo es el juego exterior?

-Bueno, yo creo que la virtud de la plantilla es el equilibrio. Que nadie se sienta titular y que no podamos depender de nadie, que eso es importante. A veces yo mismo pienso que cuál sería el once titular y no lo sé. Dependiendo del año pasado y cómo acabó el equipo y lo que se ha firmado te puedes hacer una idea, pero lo bueno es que va a tener que gestionar el equipo y Germán lo hizo el año pasado muy bien, es que partan todos como titulares. Luego estará la elección del entrenador y los momentos de formas, también de si juegas contra un equipo u otro. Pero hay muchísima igualdad y eso es importante. En otros equipos puede haber un jugador muy relevante dentro de la categoría. Nosotros, creo que hemos equilibrado mucho la plantilla y hay dos jugadores por puesto.

-¿No son muchos delanteros tres para una sola posición?

-Sí, lo son. Pero también pensamos en elecciones, estados de forma, pensamos que, por las características de Kike Márquez y Miguel de las Cuevas, uno siempre va a estar en el campo. Y entonces por lo menos partiendo del once titular, pensamos también que a Germán el sistema que le gusta utilizar es el 1-4-2-3-1, es decir, que jugará con un punta la mayoría de las veces. Es verdad que va a tener posibilidad de jugar con dos puntas o durante el partido o después del descanso o incluso si va ganando, meter ese segundo delantero para matar el partido. Pero al final dices, hostia, es que igual alguno se puede quedar en la grada. Pero buscas competencia, cosas diferentes y dentro de esas dudas que podían existir entre firmar un delantero o firmar a un centrocampista, nosotros también hemos mirado abajo, al filial, porque tenemos un solo delantero y tenemos uno solo que es Joaquín, y en mediocampo el año pasado teníamos cinco: Viedma, Julio Iglesias, Toni Arranz, Bernal y Javi Flores, mientras que en el filial creo que tenemos gente más preparada para echar una mano al primer equipo: Cristian Delgado, Jan Reixach y ha venido Aitor Brito este año, con experiencia y capacidad de crecimiento y queremos apostar por ahí. Cuando hemos firmado otro delantero es porque en el filial, el jugador a traer de abajo, las posibilidades de que sea de mediocampo aumentan mucho más.

-Pasemos a la delantera. ¿Debe ser este el año del paso a la madurez de Antonio Casas?

-Una vez que hicimos la plantilla Raúl Cámara y yo, ya no nos metemos, nos da un poco igual quién tenga que jugar. Nosotros lo que queremos es ganar, que el equipo tenga buenas sensaciones, pero evidentemente hay apuestas que hace el club. Y la apuesta por Antonio Casas es porque es un jugador que puede tener ese crecimiento, que ya demostró el año pasado, sin partir como titular, se fue ganando el puesto poco a poco y al final acabó siendo el máximo goleador. En relación de minutos y goles tiene un average importantísimo y por eso que hablábamos antes al inicio de la entrevista, en una categoría en la que los delanteros y centrales escasean, creo que Antonio Casas puede ser uno de los delanteros más importantes de la categoría. No sé si este primer año, pero en un futuro muy cercano estoy muy seguro de que sí. Al menos, desde el club hemos apostado por él. Renovamos su contrato, porque tenemos esa confianza.

-¿No es temerario colocarse a uno mismo como favorito en la Liga?

Nosotros no nos catalogamos como favoritos. Al menos internamente. Sí pensamos que tenemos una buena plantilla, un buen equipo, un magnífico entrenador, que creo que lo puede gestionar todo bien y… Hombre, venimos de ser un recién ascendido, pero no somos un recién ascendido cualquiera. Creo que el equipo está capacitado para luchar por estar arriba. Otra cosa es que sea un objetivo para lanzar las campanas al vuelo, que tengamos que pregonarlo. Creo que es importante generar una ilusión dentro del cordobesismo. La tendencia y la dinámica son positivas y se tiene que intentar aprovechar, pero como tú bien dices, al final hay equipos con presupuestos que algunos incluso doblan el nuestro. En ese sentido vemos las cosas tranquilas. No queremos autopresionarnos más de la cuenta, pero tampoco queremos desaprovechar la oportunidad. No creo en los años de transición, porque a lo mejor haces un año de transición y al siguiente año apuestas más fuerte y no te garantiza nadie una mejor clasificación. Los momentos hay que saber aprovecharlos y creo que hemos sabido gestionar bien los recursos y al final, podíamos tener dudas de que con el presupuesto del que dispondríamos no habría tan buen equipo, pero estamos muy contentos con lo conseguido.

-¿Cuáles son para usted los favoritos en la Liga?

-Dentro de que intentaremos estar también nosotros en la pelea, para mí, Alcorcón, Fuenlabrada, Castilla y Deportivo de La Coruña son los favoritos al ascenso directo. creo que de entre esos cuatro ha de salir. Y luego habrá algún equipo sorpresa que se meterá ahí: tanto Racing de Ferrol como Algeciras, posiblemente también puedan estar peleándolo. De lo que veo y por los refuerzos, para mí el que mejor se refuerza es el Alcorcón, incluso mejor que el Dépor, lo está haciendo con sentido y tienen la ayuda por el descenso que lógicamente les da posibilidad de hacer ese equipo fuerte por delante incluso del Dépor.

-También hay que hablar de la cantera. El filial no estuvo mal, pero para el resto de equipos, en general, no fue buena temporada.

-Sí. La cantera no es un trabajo fácil. Hay que esperar mucho tiempo para esperar un resultado en categorías más bajas. No nos importa tanto los infantiles, esos equipos en los que hay que primar más la formación y no resultado. Pero aquí lo importante es captar y llegar a más sitios. El problema de la cantera no lo vamos a arreglar con dinero, porque nunca tendremos el dinero suficiente para hacer una inversión que puedan hacer otros equipos próximos a la provincia de Córdoba. En cantera, para ver resultados necesitamos más tiempo. La gente podría decir ‘por qué se ha esperado si está aquí trabajando y llevais dos años trabajando cómo es que ahora sí que estais haciendo cosas en la cantera para que se vean frutos en un futuro cercano’. Es que nosotros nos encontramos aquí con una realidad y era que aquí no quería estar nadie. Entonces, cuando se ha llegado a acuerdos con clubs, se han mejorado cosas en la metodología, en la captación, al principio es que no se nos permitía hacerlo. Nadie quería tener acuerdos con el Córdoba CF. Hasta que no han visto la relación que hay aquí, la confianza que desprendremos, porque nadie confiaba en el Córdoba CF y era normal, porque el Córdoba CF hubo momentos en su historia en los que era para no confiar. Y eso parece que ahora ha cambiado y con dos años y pico de retraso mejorar ese aspecto. El filial no nos preocupa tanto porque hemos tirado «de talonario», así con comillas. La mayoría de gente que viene es de fuera, más próxima a Córdoba, entre Málaga y Sevilla, fichajes que están cerca de sus familias, pero es que a la hora de confeccionar un filial y querer mirar desde el juvenil para meter en el filial, pues miras el juvenil y ha descendido, miras… No hemos tenido ni la posibilidad de subir a un jugador, porque queremos que el filial tenga el suficiente nivel como para aportar al primer equipo, que es lo que interesa. Y en ese sentido creo que incluso este año el filial ha mejorado muchísimo en cuanto al potencial que tiene para intentar no solo meterse en playoff sino para ascender de categoría.

"Venimos de ser un recién ascendido, pero no somos un recién ascendido cualquiera. Creo que el equipo está capacitado para luchar por estar arriba"

-El descenso del División de Honor fue un palo.

-Sí, pero son cosas que se pueden recuperar rápido. Si te fijas en otras canteras, no voy al División de Honor, pero el Sevilla Atlético o Betis Deportivo han bajado a Segunda RFEF. Hombre, las categorías son importantes y cuanto más alto se esté mucho mejor. Por eso intentaremos recuperar cuanto antes el División de Honor en este año. Pero sí que es verdad que lo importante es el nivel del jugador. He visto en el Betis que cuando el filial estaba en Tercera División es cuando más jugadores ha subido al primer equipo y, sin embargo, en Segunda B, no. Loren, Navarro, Aitor Ruibal, Edgar… todos esos estaban en Tercera División. Al final es más importante el nivel del jugador que la categoría.

-Entonces, un buen primer paso esos acuerdos con clubs.

-Sí. Ese es el futuro de la captación, que haya un acercamiento también. No es solo la captación, sino también tema institucional. Que el Córdoba CF se acerque a Córdoba y a la provincia. Que seamos un poco nave nodriza, pero también que ayudemos a esos clubs a su desarrollo y que no tengan que irse a Sevilla, Málaga o Granada a buscar su desarrollo, porque al final también tenemos que aprovechar la categoría en la que estamos. Si esos jugadores son listos… Siempre será más fácil si el Córdoba CF, ahora que está en Primera RFEF, pues es un buen momento para un jugador llegar aquí a Córdoba, le será más fácil a ese jugador, que no en un equipo de Primera que siempre será más difícil.

-¿Cree que Germán Crespo se mantendrá fiel, se obcecará en su idea de juego aunque esté en una categoría más competitiva, más complicada, o modificará, matizará algo su idea?

-Yo creo que el entrenador no va a a cambiar. Y me alegro (sonríe). Porque nuestro trabajo y los jugadores que hemos elegido están basados en eso, en el entrenador. Hay muchas plantillas que se basan en que venga el entrenador que venga puedan… Pero no sé, pensamos que tenemos un entrenador que ha funcionado, que tiene que ser y para mí lo es, la principal pata de este proyecto, está funcionando, creemos que va a seguir funcionando y los jugadores que han venido son para su idea de juego. Él está obcecado en eso y no va cambiar. De repente no va a jugar con tres centrales, o con ese pivote defensivo jugar un 1-5-4-1, por ponerte un ejemplo, no lo veo. Él quiere ser protagonista en el juego, y lo hemos visto en estos primeros partidos de pretemporada, en los que jugando incluso con equipos de superior categoría, donde el resultado no es lo importante, pero la sensación sí. La sensación es con lo que nos quedamos, y creo que él tiene también, es que nosotros podemos ser dominadores ante un equipo de superior categoría. Y en Primera RFEF no creo que vaya a cambiar de estilo el Córdoba. ¿Qué puede pasar en esta categoría y que se hacía el año pasado? Pues que en esos partidos en los que vas ganando 1-0 y metes un delantero pues un día te empaten o te den la vuelta el marcador. Pero eso te puede pasar una o dos veces, en las otras ocho sigues ganando. Además, a entrenadores que te sacan un defensa también les empatan. Entonces, todo el mundo lo va a criticar porque cuando ya se ve el resultado ya se puede criticar, pero al final es una cuestión de estadística. Con esa filosofía tiene al jugador comprometido, todo el mundo juega en grande, como equipo grande. El Madrid o el Barça ganan 1-0 y buscan el segundo gol y esa filosofía y esa mentalidad del entrenador creo que es correcta, siempre que tenga los mimbres necesarios y creemos que tiene la capacidad para darle una plantilla que haga eso.

-La última. Un deseo para la temporada.

-Mi principal deseo en esta temporada no se basa tanto en el resultado sino en la sensación. Me encantaría que el equipo siguiera en esa sensación. El resultado es consecuencia de lo que haces. No quiero pedir el resultado, porque llegará, sí deseo que el equipo haga disfrutar y la gente disfrute del buen juego. El año pasado todos disfrutamos con un juego bonito y eso es lo importante. Igual jugando así no conseguirás los resultados tan extraordinarios del año pasado pero estaremos muy cerca de ellos si conseguimos hacer ese buen juego. Me conformo con que el Córdoba CF siga en la misma dinámica.