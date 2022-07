Sergio Benito: "Estoy muy contento de estar en un club histórico como el Córdoba CF"

La puesta a punto del Córdoba CF tiene espacio para todo, incluso para seguir con el calendario de presentaciones. En ese sentido le tocó ahora el turno a Sergio Benito, la séptima incorporación de la plantilla en el mercado. El madrileño, que se adjudicó esa última plaza tan debatida entre otro mediocentro o un refuerzo más para la delantera, ha comenzado con buen pie tras sus dos primeras semanas como blanquiverde. “Con muy buenas sensaciones, muy contento de estar aquí, en un club histórico como el Córdoba CF y entrenando ya al máximo. El míster tiene las cosas muy claras, intenta transmitirnos todo lo bueno para el equipo”, manifestó el atacante tras ser presentado oficialmente como nuevo futbolista del club.

El punta, al ser preguntado por su características como delantero, se definió como “un jugador rápido” y que se encuentra cómodo buscando “los espacios”, aunque fundamentalmente se ha desenvuelto como único delantero hasta ahora. “Me gusta encontrarme siempre atosigando a los defensas rivales. En estos dos partidos me he sentido muy bien, con muy buenas sensaciones. De segundo delantero me he encontrado muy bien, aunque antes nunca había jugado ahí”, reconoció.

Sergio Benito, a pesar de su reciente llegada a tierras cordobesas, también ha tenido ya la oportunidad de debutar en el primer partido amistoso ante el Granada, en el que provocó el penalti de la victoria anotado por Antonio Casas (1-0), y de suscribir esas “buenas sensaciones” con otro arranque fulgurante durante su participación en el pasado duelo ante el Almería (1-2). “Estoy muy agradecido y con muchas ganas de demostrar todo sobre el verde”, indicó, incidiendo en que espera que su etapa en Córdoba le haga crecer como futbolista. “Espero que sea de las mejores que he tenido en el fútbol. Soy muy joven, no he tenido tantas, pero espero que me haga ser un jugador grande”, confirmó ambicioso.

Juanito subraya el potencial

El director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez “Juanito”, reconoció durante la presentación del madrileño que su llegada aporta nuevas armas para la causa, más allá de las que ya ofrecían las otras opciones en la parcela ofensiva de las que hasta ahora disponía Germán Crespo. “Nosotros confiábamos en Sergio para hacer su fichaje porque dentro de los dos delanteros que teníamos, Willy y Casas, pues Sergio nos ofrecía unas variantes que ya se han podido comprobar en estos dos primeros amistosos”, sostuvo.

“Es un jugador de mucha movilidad, de espacios y de muchísima potencia. Esperemos y deseemos que coseche éxitos en el Córdoba CF, para crecer con el club y que los objetivos de ambos en paralelo se confirmen”, apuntó. “Sergio Benito se trata de un jugador joven, que ahora ha terminado su etapa sub-23 y con el que nosotros queríamos hacer esa apuesta, darle la confianza suficiente para que pueda desarrollar su carrera en las mejores condiciones”, acabó resolviendo el gaditano.