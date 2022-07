Youssouf Diarra: “Todavía queda mucho por demostrar”

La pretemporada del Córdoba CF está teniendo muchos nombres, aunque sin duda uno de ellos es el de Youssouf Diarra. El mediocentro hispano-maliense ha firmado un arranque meteórico en la puesta de largo del equipo durante estos dos primeros amistosos, en los que a base despliegue físico, claridad de ideas y pegada ha dejado patentes cuáles son sus argumentos para este nuevo curso. “Me gusta ser un jugador al que el entrenador le dé libertad dentro del campo, por lo que creo que como 'ocho' podría ser mi sitio favorito. Puedo jugar de 'seis' u 'ocho', incluso de 'diez'. Jugaré donde me ponga el míster para intentar ayudar al equipo”, confirmó el futbolista tras su presentación oficial como blanquiverde.

La negociación para su llegada también ha sido uno de los culebrones del mercado en la dirección deportiva blanquiverde, con varios capítulos pero con el desenlace deseado para ambas partes. “Cuando me llegó la opción me puse a buscar información sobre el Córdoba CF y tanto Juanito como la junta directiva mostraron bastante interés, por lo que por eso me decanté”, manifestó.

El hispano-maliense también ha sido uno de los referentes en estos dos primeros compromisos de la puesta a punto, ante el Granada y el Almería, en el que se ha colgado el cartel de protagonista. “Va todo muy bien, trato de adaptarme a lo que pide el míster, a su juego. Cada vez entiendo mejor lo que a él le gusta y lo que él quiere. Estoy muy contento, aunque todavía queda mucho por demostrar. Hemos jugado solo dos partidos, esto no es nada y con los compañeros de momento todo muy bien. Me han ayudado desde el principio”, subrayó ilusionado.

La actualidad de la plantilla para Juanito

Para el director deportivo blanquiverde, Juanito, la incorporación de 'Yussi' Diarra también ha traído más de un quebradero de cabeza, fundamentalmente por la situación institucional que atravesaba el Athletic de Bilbao, su club de procedencia. “Se demoró un poco pero había un acuerdo verbal entre ambas partes, pero teníamos claro que podía ser un jugador diferencial para el Córdoba CF. Estamos muy contentos de tener un jugador de su calidad. Evidentemente luego tiene que demostrar en el campo, pero lo consideramos como un fichaje de garantías para reforzar la medular. Con Yussi teníamos claro que podía ser un 'ocho' diferente, box to box, grandes recorridos y mucha calidad. Un jugador que en el pasado tenía facilidad para hacer goles. Estamos seguros de que no va a decepcionar a nadie”, confirmó el directivo.

El gaditano también tuvo tiempo para analizar otros escenarios en los que el equipo se encuentra inmerso en estas fechas, como la conclusión de la plantilla y las renovaciones todavía estancadas sobre la mesa. En estas últimas, el nombre de Carlos Puga saltó de nuevo a la palestra. “Siempre hemos dicho que con Puga su oferta había caducado pero no significa que su renovación no se pueda dar. Aquí no hemos visto un feedback tan claro a la hora de querer renovar por parte del jugador y sus agentes. Consideramos que la oferta de renovación y más en el tiempo que las hicimos era muy acorde al presupuesto que teníamos, al jugador que compite por su puesto... Carlos Puga sigue siendo un excelente jugador. Nos gustaría que siguiera mucho tiempo en el Córdoba CF, porque es un futbolista en el que confiamos ciegamente”, apuntó.

En cuanto a la plantilla, Juanito también confirmó que una vez cerrado el nuevo bloque podrían surgir algunas oportunidades de mercado que se pierdan, aunque prefiere enfocarse en lo que han ganado. “Estamos cómodos. Una vez que hemos confeccionado la plantilla, otra vez en tiempo récord, al igual que el año pasado. Nosotros pensamos en el entrenador que tenemos, en su metodología de trabajo. Para nosotros era muy importante contar con el equipo con tanto tiempo de antelación. Uno puede pensar que se nos puede ir alguna opción de mercado que sea muy interesante, pero cuando tienes las cosas claras y consideramos que el equipo que se ha confeccionado es lo mejor posible, cuando viene una oportunidad no puedes pensar en lo que puedes perder, sino en lo que has ganado antes”, subrayó.

Raúl Cámara confirma las buenas sensaciones

El secretario técnico, Raúl Cámara, también aprovechó para valorar los resultados de las dos primeras pruebas de la presente temporada, en las que destacó “las sensaciones” por encima del marcador. “Lo importante son las sensaciones. "Teníamos una base importante, por lo que la adaptación de los jugadores que hemos traído, de nivel y calidad, pues es muy fácil. Hemos tenido dos rivales de nivel y estamos muy contentos de las sensaciones, aunque no deja de ser pretemporada y estamos preparándonos para llegar lo mejor posible para el primer partido”, reafirmó.

A falta de apenas un mes para que el balón eche a rodar, el madrileño también confirmó que empezar como local, con dos partidos consecutivos, ayudará al equipo a seguir en la línea del pasado curso. “Creo que es bueno empezar en casa. Venimos de una racha espectacular del año pasado, no solo es un partido sino dos, por lo que ojalá siga la racha. Empezar en casa, con nuestra gente, con la ilusión que hay creo que es positivo. Esperamos llegar en las mejores condiciones, ahora tenemos esos problemas físicos de los jugadores y ojalá lleguen al máximo posible”, apostilló.