El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, salió este martes al paso de la problemática surgida con el Córdoba CF y el pliego de condiciones de cesión de El Arcángel, aprobado el lunes por la Junta de Gobierno local, que contempla una concesión de 40 años del estadio municipal a cambio de un canon de 311.000 euros al año, que equivale a los 14,6 millones de euros que costará construir la nueva tribuna del estadio municipal. Una concesión que no contempla ningún tipo de explotación del estadio a lo que Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, mostró su rechazo en estas mismas páginas.

Romero calificó el pliego como "fiasco", ya que "si la promesa era la de sacar un pliego adecuado, la revolución que se ha montado en esta ciudad de nuevo es porque la gestión se hace como se hace" y porque, a su juicio "nunca se piensa en los intereses generales". El portavoz socialista en el Consistorio aseguró no saber "por qué sacan un pliego que debería ser lo más adaptado y lo más acordado con el Córdoba CF" y recordó la anterior etapa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. "Sí lo hicieron en la etapa del señor Nieto, cuando el señor Bellido era delegado de Hacienda, y querían adjudicar un terreno de manera directa al anterior presidente del Córdoba CF", en clara alusión a lo acontecido con la Ciudad Deportiva del Parque del Canal. Romero comentó desconocer "qué es lo que quieren hacer ahora y por qué quieren dividir en dos partes la adjudicación del pliego". Asimismo, el portavoz socialista informó de que ha hablado "personalmente con el presidente", en referencia a Javier González Calvo, y "es muy complicado que el Córdoba CF se presente a ese pliego".

Te puede interesar: Córdoba CF El Arcángel: un uso estrictamente deportivo

José Antonio Romero dio paso a una crítica directa y abierta al actual Gobierno municipal. "No sabemos lo que está ocurriendo en este Ayuntaiento, pero todo lo que tocan sale mal. No sabemos si es a conciencia o porque sus capacidades a las alturas que estamos están al límite y están esperando que se acabe el mandato e intentar comenzar de nuevo", aseguró, "pero esta ciudad necesita un cambio como sea, no puede aguantar más. En todo lo que toquemos, el Ayuntamiento está haciendo de la ciudad un auténtico fiasco y no podemos seguir así", y pidió al alcalde que le dé "una vuelta de tuerca a su gobierno".

Finalmente, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento pidió "que no haya más incendios, que la ilusión del Córdoba CF no se rompa con la posible salida del club de El Arcángel o de cualquier tema que hablemos", porque a su parecer "el Gobierno del señor Bellido lo pone muy complicado".