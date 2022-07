Germán Crespo: "El equipo una vez más le ha dado criterio al balón"

El Córdoba CF sigue sumando sensaciones en pretemporada, esta vez de la mano de una reconfortante victoria ante el Almería en Montecastillo (1-2). Los blanquiverdes golpearon, remontaron y maniataron a todo un Primera División que acabó noqueado, en un segundo test también superado con nota dentro dentro de su particular calendario de exámenes amistosos. “El balance ha sido muy positivo, después de encajar el gol pronto creo que el equipo se ha rehecho muy bien. Tenemos que entrar mejor en los partidos, pero es normal, hemos venido a jugar un partido en el que en el vestuario no te puedes cambiar, desde que hemos llegado han tenido que estar de pie o intentando buscar sombra... Eso al final hace que no salgas con la concentración correcta, pero a partir del gol creo que el equipo ha dominado, que una vez más le ha dado criterio al balón”, confirmó satisfecho tras el partido.

El técnico subrayó que el buen trato de pelota de tanto la primera como la segunda unidad a escena ha sido también otra de las notas positivas. “El equipo ha sido capaz de tener el balón en muchos momentos, tanto en campo propio como en campo contrario y hoy teníamos un equipo de la entidad de la UD Almería, con la plantilla prácticamente completa. Seguimos acumulando buenas sensaciones, que es lo que vamos buscando” reiteró posteriormente. Un encuentro en el que las múltiples bajas, las ausencias y las lesiones a lo largo del propio partido dejaron configurada a una defensa de circunstancias. “Hoy a pesar de las bajas que teníamos atrás estamos viendo que también podemos contar con chavales del filial, que están totalmente preparados para que en el momento que se les necesite estén capacitados para tirar de ellos”, concluyó el granadino.