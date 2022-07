Polémica con las nuevas camisetas del Córdoba CF: la afición contesta

La presentación de las nuevas equipaciones del Córdoba CF para esta temporada 2022-2023 no ha dejado indiferente a nadie, para bien o para mal. Críticas, rechazo o halagos se han repartido de forma dispar desde el lanzamiento de la indumentaria que vestirá a los de Germán Crespo en Primera RFEF, para la que se ha abierto todo un debate cruzado desde el propio seno del cordobesismo, aunque lo cierto es que las críticas han sido mayoría. Ciertamente, la apuesta por la innovación junto al estilo “retro” que planeaba la entidad no ha terminado de calar, con varios movimientos a través de redes sociales que reclaman la reformulación de dichos atuendos apenas unas horas después de su puesta en marcha. La opinión general en cuanto a estas “nuevas pieles”, de esta forma, no ha sido en absoluto positiva.

La primera equipación y tercera equipación, las más criticadas

El buque insignia del Córdoba CF, la casaca blanquiverde, ha sido la más azotada por las críticas en las últimas horas. Las finísimas líneas verdes que dan lugar a la icónica composición de colores, casi inapreciables en la distancia desde la grada, han sido las responsables, generando debates en la grada de El Arcángel. El blanquiverde ha pasado a ser mayor predominio del blanco, con apenas unas pinceladas de verde, además difícilmente visibles desde cierta distancia. La entidad planteó dicha camiseta como homenaje a la de la campaña 1999-2000, tras el ascenso en Cartagena, pero la fórmula no ha tenido para nada un buen recibimiento. De hecho, la camiseta "homenajeada" nunca vio la luz en aquel verano de 1999, cambiando Umbro -el proveedor de entonces- la idea inicial ante el desacuerdo con la misma. Comentarios como "no respeta la tradición", "no es homenaje a otra anterior, porque no se parecen a las de la 99-00, se ve blanca nada más" o "hemos pasado de blanquiverdes a blanquiblancos", no han dejado de sucederse a través de redes sociales desde su lanzamiento. La evidente similitud con la que el Sevilla FC comparte en este formato, además, también ha sido caladero del desagrado.

La tercera indumentaria, por su parte, igualmente ha sido objeto de numerosas críticas debido a su morfología: peculiar, arriesgada y, como confirmó el propio Javier González Calvo durante el acto de presentación, diseñada incluso “antes de certificar el ascenso durante el pasado curso”. Una apuesta a la que el adjetivo de atrevida se le queda corto a juicio de no pocos aficionados, con un tono gris poco agraciado y rematada con dos logotipos en los costados, los de Primera y Segunda RFEF, respectivamente. Otro aparente homenaje al ascenso cosechado hace apenas unos meses, pero cuyo significado tampoco parece haber caído de pie en lo que a los gustos de la afición se refiere. Indudablemente, el Córdoba CF será el único de Primera RFEF que tenga el curioso logotipado de la anterior categoría recogido entre sus vestimentas oficiales.

La segunda equipación atrae opiniones dispares

La segunda línea de vestimentas ha sido la única que ha conseguido atraer cierto interés por parte del respetable, aunque también indiferencia en algunos sectores. La tonalidad azul oscuro rematada por detalles blancos en la línea del pecho, simbolizando estrellas en la noche cordobesa, han sido algunas de sus características diferenciales, además del flamenco blanco situado en la parte inferior derecha del lateral. Un claro guiño a la Noche Blanca del Flamenco cordobés, con el que la entidad también ha tratado de asociar su marca como distintivo del folclore y uno de los eventos por excelencia de la ciudad.

Ha sido con su llegada donde han podido verse las primeras valoraciones positivas, inéditas tras la presentación de las dos primeras elásticas, aunque refrentadas con la exposición de los atuendos de paseo o entrenamiento, además del chándal y sudaderas oficiales. Las camisetas de porteros, por otro lado, también han sido acogidas con mayor agrado que el resto de la amplía línea de camisetas presentada por Givova.

El cordobesismo opina en redes sociales

Las redes sociales han sido el polvorín de toda esta polémica, en la que los comentarios jocosos e irónicos, junto a infinidad de memes, se cuentan por decenas. “El niño del pijama a rayas”, analizaba el usuario @RafalcorS haciendo un guiño cinematográfico.

La poca repercusión que tendrá la primera equipación en cuanto a ventas también fue comentada por @maiker_naih, volviendo a ese claro tono irónico.

El papel para apuntar el número de aficionados que van a comprar la camiseta del Córdoba CF esta temporada pic.twitter.com/5xP8hAYEm0 — Maiker-Naih (@maiker_naih) 22 de julio de 2022

Incluso la fácil alusión a las similitudes con la camiseta del Sevilla FC pasaron a escena en las valoraciones de Francisco Patilla (@FcoPatilla) o @Mr_Equih.

También tenéis la camiseta del Córdoba en otros tonos, por si el verde no os convence. pic.twitter.com/ah0blypQ9Q — Mr. Equih (@Mr_Equih) 21 de julio de 2022

El espacio para la repulsa fue el más paladeado por la afición durante las últimas horas, alegando que la nueva identidad planteada por el club no comparte ninguna similitud con cualquier elástica del Córdoba CF en tiempos pasados. “La camiseta a unos les parecerá bonita y a otros fea. Para gustos los colores, dicen. El problema es que no es la camiseta del CÓRDOBA CF”, afirmaba tajante Pablo Trujillo Flores (@ptruflo57). “Lo siento mucho Córdoba CF, esta camiseta no es la del Córdoba”, zanjaba también @tatoccf.

La camiseta a unos les parecerá bonita y a otros fea. Para gustos los colores, dicen. El problema es que no es la camiseta del CORDOBA CF — Pablo Trujillo Flore (@ptruflo57) July 22, 2022

Lo siento mucho @CordobaCF_ofi, esta camiseta no es la del Córdoba.



No es innovar, ni retro, ni ninguna palabra. No es la camiseta del Córdoba. pic.twitter.com/yHrWcdCYE5 — 𝚃𝚊𝚝𝚘 📈📉 (@tatoccf) 21 de julio de 2022

Una andanada de críticas que esperan hacer reflexionar a la entidad tras un lanzamiento de equipaciones de lo más controvertido, que sin haber dejado pasar un solo día desde la oficialización de cada una de las zamarras, ya cuenta con la negativa de buena parte del cordobesismo.