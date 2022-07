Germán Crespo: “La gente ha llegado con una ilusión tremenda”

La pretemporada del Córdoba CF llega a su momento culmen, el inicio de los primeros amistosos. Una preparación que espera también a su primer rival, el Granada, un recién descendido de Primera División con un pasado común con Germán Crespo, al que este tipo de partidos le estimulan especialmente. “Se ve que la gente ha llegado con una ilusión tremenda. La gente nueva viene con ganas de sumar a lo que ya había y la predisposición es máxima”, confirmó el técnico tras la última sesión de trabajo antes del encuentro frente a los nazaríes. “La gente que continúa de la temporada anterior también lo tiene más o menos cogido, pero hay gente nueva que ha tenido una predisposición y en tan pocos días tienen ya bastante asimilados los conceptos”, insistió posteriormente.

Para el granadino, el rendimiento de la plantilla en estos primeros compases de la pretemporada no es ninguna novedad, a pesar de contar con hasta siete piezas nuevas dentro de su particular engranaje. “Firmas gente de calidad. Gente que sabemos lo que nos pueden dar y desde el primer día se ve a la gente muy concentrada, muy metida en las sesiones, en las tareas que estamos preparando, y eso siempre facilita el trabajo del cuerpo técnico”, reconoció satisfecho.

Esta cita inaugural, no obstante, tendrá que afrontarse con también una primera remesa de bajas para la ocasión, focalizadas en el lateral izquierdo con Ekaitz Jiménez y José Calderón como protagonistas, además de la también duda de José Alonso para el eje. “Tenemos en el mismo puesto dos lesiones, como son la de Calderón y la de Ekaitz. José Alonso con molestias en el cuádriceps... pero sabemos que la pretemporada va a ser dura, va a ser con dobles sesiones y que esas sobrecargas las vamos a tener. Tanto Calderón como Ekaitz son jugadores que arrastran lesiones de la temporada anterior y lo que no queremos es arriesgar para perderlos por más tiempo”, afirmó.

Un encuentro que el técnico también reconoce será especial para él, tras su paso primero como jugador y posteriormente como entrenador en las filas del conjunto nazarí. “Me voy a enfrentar al equipo en el que he vivido toda mi carrera, desde los cinco años que entré en el club, hasta mi salida. Ha sido un club que me lo ha dado todo sobre todo como entrenador, donde también tuve la oportunidad de ser el segundo entrenador del primer equipo en un ascenso a Segunda B y contento por eso, me voy a enfrentar al club de mi ciudad, al que me lo dio todo, pero en nuestro estadio, con nuestra afición y sabiendo la ilusión que estamos creando en nuestros aficionados. Va a ser un partido especial pero no va a dejar de ser un partido de pretemporada”, apostilló.

Esperando a Cedric Teguia

El preparador también valoró la llegada de Cedric Teguia, el extremo sub-23 que tanto ansiaba la dirección deportiva y con el que se dará por cerrada la plantilla. “Es un jugador que ya ha tenido la suerte de estar en categorías superiores. Es verdad que pese a su juventud pudo llegar muy rápido a Segunda, pero cuando lo hace es por las condiciones que tiene. Es verdad que en este último año no le han salido las cosas todo lo bien que esperaba, pero llega también con la ilusión de venir a un equipo y ciudad que le puede servir para seguir creciendo como jugador”, manifestó.

“Es un futbolista de características de lo que nosotros buscábamos: vertical, desequilibrante, potente y estamos esperando a que esos últimos flecos que quedan por solucionarse lo hagan, para que se incorpore con nosotros y no se pierda muchos días de trabajo con el grupo”, concluyó el granadino.