Jorge Moreno: “En cuanto me presentaron el proyecto me decidí por el Córdoba CF sin pensarlo”

La temporada de presentaciones para el Córdoba CF del curso 2022-2023 también se ha puesto en marcha. Tras oficializar la de Ramón Bueno hace apenas unos días, algo después le ha tocado el turno a Jorge Moreno, el portentoso central que hace menos de una semana desembarca en tierras cordobesas y que ya está siendo una de las grandes sensaciones en el arranque de pretemporada para los de Germán Crespo. “Quería agradecer a la directiva la predisposición de llevar dos meses detrás de mí, del cariño que me han mostrado desde que he venido, igual que a la afición, que se hace notar”, apuntó el futbolista tras su presentación oficial como blanquiverde.

El cotizado defensor sub-23 ha sido la quinta llegada del mercado de fichajes para la entidad califa, que se ha llevado la carrera por sus servicios a pesar de la feroz competencia frente a equipos de superior categoría o con ofertas mareantes. “Tuve ofertas de mayor categoría y de la misma económicamente superiores, pero en cuanto hablé con Juanito y Raúl Cámara y me presentaron el proyecto, cómo iba a ser... También hablé con el míster, que me contó cómo iba a funcionar todo y mi encaje en el equipo, por lo que me decidí por el Córdoba CF sin pensarlo”, confirmó tajante.

Jorge Moreno fue una de las piezas fundamentales durante la pasada campaña en la Cultural y Deportiva Leonesa en Primera RFEF -rival este curso-, en la que fue el tercer futbolista más utilizado de la plantilla, con la que disputó 30 partidos. Experiencia que el jugador carga a sus espaldas de cara a este año. “Tener un buen vestuario es la base para empezar. Como ya he visto en estos días, la clave es tener jugadores de nivel como los que hay aquí y un míster que te sepa llevar y adaptar a su juego”, indicó. “Aquí del primero al último te compiten, pero aunque sea compleja, viendo lo que he visto y viendo todo lo que queda por delante de pretemporada, va a ser un año muy bueno. Creo que vamos a intentar conseguir ese 'segundo paso' y yo creo que lo vamos a lograr”, subrayó ambicioso.

“Fran Cruz me dijo que ni me lo pensara”

El madrileño también confirmó que las palabras de un ex blanquiverde y compañero suyo durante su anterior etapa en León como Fran Cruz fueron decisivas a la hora de decidirse por la propuesta del Córdoba CF. “Todos fueron mensajes positivos de Fran, me dijo que ni me lo pensara, que aquí iba a estar muy agusto. Me dijo que el club era increíble, que la ciudad también y eso la verdad que me ayudó mucho para que me decidiese”, reconoció.

Su desembarco se produce en mitad de una defensa llamada a marcar la diferencia en la categoría, con una pareja de titulares por puesto y en la que se antoja una feroz competencia por partir de inicio en los planes de Germán Crespo. “Siempre que hay competencia vas a dar el cien por cien, eso se va a saber cuando salga quien salga va a darlo todo. Ahora toca pelear el puesto para poder ser titular”, apuntó ilusionado el futbolista.

Raúl Cámara sobre Diarra: "Completará ese mediocampo para hacernos más fuertes"

El secretario técnico blanquiverde también tuvo espacio para valorar el avance del mercado en el Córdoba CF, que en las próximas horas hará oficial la llegada de Youssuf Diarra, joven mediocentro maliense procedente del Bilbao Athletic, que dejará prácticamente perfilada la medular del equipo para el próximo curso. “Diarra nos puede aportar poderío físico en el centro del campo. Un jugador con capacidad física grande, buena proyección, al final son jugadores que deben dar el paso de salir del filial. Sabéis lo complicado que es hacerse un hueco en el primer equipo del Athletic. Nos dará polivalencia, y completará ese mediocampo para hacernos más fuertes”, reconoció tras la presentación de Moreno.

El madrileño también confesó que la dirección deportiva se encuentra trabajando a marchas forzadas para llevar a punto la incorporación de las dos últimas piezas: un extremo izquierdo puro sub-23 -perfilado- y, o bien un delantero, o bien un jugador diferencial para reforzar el mediocampo. “El extremo es un futbolista cotizado, como nos pasó con Jorge Moreno. Es difícil encontrar jugadores sub-23 de nivel y estamos ahí en la pelea. Ojalá podamos dar noticias pronto, pero son situaciones complejas. Esa última ficha sub-23 a lo mejor se demora o no. Tenemos opciones. Tampoco debemos correr demasiado”, concluyó.