El Córdoba CF liberal

«Estamos con la duda de si traer un delantero más o reforzar más el mediocampo», reconocía Germán Crespo en sus primeras declaraciones en dos meses y después de finalizar la primera sesión de la pretemporada 2022-23 con el Córdoba CF. No deja de ser llamativa la aclaración del granadino, mes y medio después de aquellas «solo hay que darle al botón» y los «100 jugadores que están en la órbita del Córdoba CF», frases pronunciadas nada más finalizar la Liga pasada y que mandaban un menaje de aparente dominio de la situación. De aquellas se ha pasado a la duda sobre la fase final de la confección de la plantilla, incluso con algún comentario sobre que en la recta final del mercado las operaciones pueden salir más baratas.

Es obvio que el fútbol pone a cada uno en su sitio, aunque los grandes nombres de la categoría, tanto por trayectoria profesional como por momentos puntuales de gran forma, se están yendo a los clubs que aportan dinero. Deportivo de La Coruña y Alcorcón (su última incorporación, Chiky, contaba con ofertas de Segunda, categoría a la que aspiraba el jugador, que sin embargo ha firmado por los alfareros) se muestran como los grandes favoritos para el ascenso directo. El Córdoba CF luchará por esas tres otras plazas que quedarían libres con un batallón de casi una docena de equipos, lo cual dejaría a alguno en la decimocuarta plaza de la clasificación o, quién sabe, incluso peor.

Ha habido algunos debates durante la primavera y el inicio del verano en El Arcángel. La renovación de Antonio Casas, la llegada o no de la pareja de Badajoz o el cierre de la defensa (con dos sub-23) y con declaraciones al respecto de las que se han tomado nota. El debate final lo sugirió Germán Crespo, que deberá evaluar en los partidos de pretemporada qué necesita, a su juicio, el equipo: un hombre de ataque o un centrocampista. No deja de ser llamativo que se contemple un hombre de ataque más. En el culebrón de su renovación, se apuró al rambleño en la decisión, ya que en caso de que no renovase se iría «a por un delantero de nivel» de la categoría. Se entendía que era Gorka Santamaría que, aunque Casas renovó, se intentó su fichaje en vano. Pero no hubo grandes lamentos por la victoria del Dépor en la subasta económica por el vasco por las palabras del club. Casas renovó, por lo que debía ser ese delantero que necesitaba el Córdoba CF en Primera RFEF. Pero semanas después llegó Kike Márquez. A pesar de Antonio Casas, Willy Ledesma y Adrián Fuentes -punta o segundo punta, pese a haber jugado en la derecha en Segunda RFEF-, el club ve al gaditano como delantero, más que como mediapunta. De hecho, el propio Juanito aseguró que, de haber llegado antes el gaditano «no hubiéramos firmado a Gorka Santamaría». Es decir, cuatro delanteros tiene este Córdoba CF, dos de ellos «a tiempo completo», y sin contar a Miguel de las Cuevas, hombre-gol del equipo por su resolución en los últimos metros, con lo que la nómina se iría a cinco jugadores para dos puestos. Con todo, el técnico reconoció tras su primer entrenamiento que en el club se valorará -se entiende que tras jugar algunos partidos de pretemporada- si el equipo necesita otro delantero más o «reforzar» el centro del campo.

Entre el ataque y el mediocampo

¿Qué hay en el centro de campo? En la medular ha de llegar Youssouf Diarra, que se uniría a Javi Flores, Álex Bernal y Ramón Bueno, primer mediocentro defensivo puro que tiene el plantel desde la marcha de Alberto del Moral, que en el Villarreal B era titularísimo indiscutible. Con la llegada del maliense, cuatro jugadores competirán por dos puestos (por los cinco para dos posiciones de ataque), con la particularidad de que solo habría un pivote defensivo y otros tres futbolistas que optarían a la posición de centrocampista creativo o de ataque. Posiblemente, Germán Crespo piense en un futbolista de perfil intermedio, con suficiente toque de balón como para dar un último pase, y una capacidad física que le transmita la suficiente tranquilidad cuando el equipo no tenga el balón. Un 50-50. O quizás al granadino, por el contrario, no le baste con esos cinco hombres de ataque y prefiera uno más, ya que Germán Crespo «es capaz de jugar con dos ochos y algún día es capaz de jugar hasta sin portero de lo ofensivo que es», tal y como dijo el propio Juanito.

Entre lo que señala el director deportivo y lo que reconoce el entrenador, al final, el Córdoba CF se entregará al liberalismo y su plantilla será regulada por el mercado. «Dependiendo un poco de lo que haya en el mercado así cerraremos la plantilla», subrayaba Germán Crespo, mientras que Juanito aseguraba que «la composición de la plantilla está viva siempre», aunque el técnico recordaba que «tiene que venir un jugador de banda». Porque esos tres últimos fichajes prometen ser los de más peso y más llamativos a ojos de los aficionados. Y son más importantes de lo que parece, teniendo en cuenta que la plantilla del ascenso se retocará finalmente con ocho fichajes, es decir, la reforma se quedará en el 33% del equipo. Un equipo que afronta una Liga muy diferente a la pasada, una Primera Federación a la que algún entrenador se refirió el año pasado como «una Segunda encubierta». Y el objetivo marcado es el ascenso. Ahí es nada.